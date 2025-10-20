Ái nữ trùm sòng bạc Macau ngang nhiên cặp kè trai lạ trong lúc ly thân Đậu Kiêu?

Cuộc hôn nhân của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu được cho biết đã "tan đàn xẻ nghé". Cặp đôi đã nộp đơn ly hôn ra tòa. Họ chỉ còn chờ thủ tục chính thức hoàn tất là sẽ thông báo chuyện đổ vỡ với công chúng. Tuy nhiên, vào ngày 20/10, theo tờ Sohu, 1 số nguồn tin trong showbiz Hong Kong (Trung Quốc) cho biết Hà Siêu Liên đã có tình mới. Cô bắt đầu qua lại với 1 người đàn ông giàu có từ tháng 9, bất chấp việc vẫn chưa chấm dứt hôn nhân với Đậu Kiêu.

Việc làm của Hà Siêu Liên khiến Đậu Kiêu hứng chịu lời đàm tiếu là kẻ bị ái nữ trùm sòng bạc Macau vứt bỏ, "chưa thành phượng hoàng đã thành gà quay". Dù rất cay cú với việc Hà Siêu Liên yêu đương với trai lạ trong thời gian ly thân và chờ giải quyết thủ tục ly hôn, Đậu Kiêu đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", không dám làm rùm beng trên truyền thông và tố cáo việc vợ ngoại tình trong đơn xin ly hôn nộp lên tòa.

Hà Siêu Liên đã tìm hiểu và qua lại với người mới trong lúc chờ hoàn tất thủ tục ly hôn với Đậu Kiêu

Theo người trong giới, nếu Đậu Kiêu cứ cố gây ồn ào và không chịu rời bỏ Hà Siêu Liên 1 cách im lặng, gia tộc trùm sòng bạc Macau sẵn sàng dùng tiền bạc, mối quan hệ để triệt đường sống của Đậu Kiêu trong showbiz. Sau khi đổ vỡ với Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu ra đi tay trắng, tiền tiết kiệm không còn 1 cắc vì đã dốc sạch làm đám cưới vào năm 2023. Anh hiện tại chỉ còn đúng 1 con đường quay lại ngành giải trí đóng phim và dự sự kiện để kiếm tiền. Do đó, Đậu Kiêu cũng không dám gây chuyện với Hà Siêu Liên và gia tộc trùm sòng bạc.

Hiện, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên vẫn chưa lên tiếng về lùm xùm ly hôn của mình.

Dù rất cay cú chuyện Hà Siêu Liên yêu đương với người mới trong lúc ly thân, Đậu Kiêu cũng không dám làm gì cô vợ tiểu thư vì thế lực nhà vợ quá khủng

Theo bà trùm showbiz Trần Lam, lý do đổ vỡ của cặp đôi đến từ việc mẹ của Hà Siêu Liên và gia tộc sòng bạc giàu có coi thường xuất thân tầm thường và từng làm thợ gội đầu của Đậu Kiêu, không tôn trọng anh ra mặt. Do không ưng thuận cậu con rể tài tử, bà ba Trần Uyển Trân đã không bỏ ra bất kỳ 1 đồng nào để tổ chức hôn lễ cho cặp đôi.

Bà Trần Uyển Trân cũng cực kỳ khó chịu với tham vọng của Đậu Kiêu. Hôn lễ kết thúc chưa bao lâu, Đậu Kiêu đã đòi can dự vào chuyện kinh doanh trong gia tộc sòng bạc, nắm tài sản của Hà Siêu Liên. Hành động của Đậu Kiêu bị gia tộc sòng bạc đánh giá vụ lợi, thực dụng và kém thật thà. Bà ba lập tức yêu cầu con gái không để Đậu Kiêu đứng tên chung trong bất kỳ tài sản nào, cấm anh xài tiền và bước chân vào đế chế kinh doanh của gia tộc sòng bạc Macau.

Vốn là "con gái cưng" của mẹ, Hà Siêu Liên đã răm rắp nghe lời bà Trần Uyển Trân. Điều này khiến Đậu Kiêu vô cùng bất mãn, ly thân với Hà Siêu Liên. Trong đơn ly dị gửi ra tòa, anh đã vạch trần góc khuất bị kiểm soát cuộc sống, ép giải nghệ và xem thường đến cùng cực của nhà vợ đối với mình.

Bà ba Trần Uyển Trân không ưa Đậu Kiêu vì cậu con rể này vụ lợi, thực dụng

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tổ chức đám cưới lãng mạn ở Bali (Indonesia) vào năm 2023. Toàn bộ chi phí làm hôn lễ đều do Đậu Kiêu bỏ ra, nhà gái không góp 1 đồng. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, Hà Siêu Liên đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục.

Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc. Bước sang năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH. Trong các sự kiện, khi phóng viên được hỏi về Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên quay ngoắt bỏ đi không thèm trả lời.

Hà Siêu Liên lạnh nhạt, thể hiện thái độ ghét bỏ Đậu Kiêu ra mặt khi phải cùng tham dự 1 sự kiện

Nguồn: Sina, Sohu