Ái nữ thừa kế của trùm sòng bạc Macau gia tài 118.500 tỷ đồng bị một người quấy rối, đe dọa suốt 1 năm

Gia Linh |

Netizen đưa ra nhiều "thuyết âm mưu" xoay quanh việc sao nữ giàu nhất showbiz bị đe dọa.

Mới đây, ái nữ “trùm sòng bạc” Hà Siêu Quỳnh gây chú ý khi khởi kiện Trần Bồng Dư ra tòa, lên án người phụ nữ này đã quấy rầy, đe dọa mình suốt 1 năm qua. Nữ diễn viên giàu nhất Cbiz yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm Trần Bồng Dư tiếp xúc hoặc đến gần mình, cũng như không được xuất hiện trong phạm vi 30 mét xung quanh trụ sở hai công ty của cô. Đồng thời, Hà Siêu Quỳnh kiên quyết không cho phép đối phương có bất cứ phát ngôn phỉ báng hoặc hạ thấp nào đối với mình.

Theo trang Baijiahao, từ tháng 3 năm ngoái, Hà Siêu Quỳnh đã tố Trần Bồng Dư liên tục quấy rầy và có hành vi đe dọa cô qua điện thoại, bưu kiện. Sau 1 năm nhẫn nhịn chịu đựng nhưng đối phương không biết đến điểm dừng, nữ tỷ phú giàu nhất đất Macau (Trung Quốc) đã dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Cư dân mạng đều tò mò muốn biết Trần Bồng Dư là ai, có ân oán thế nào mà dám đối đầu với người thừa kế của “trùm sòng bạc” đất Macau với gia tài siêu to khổng lồ lên tới 4,5 tỷ USD (118.523 tỷ đồng).

Hà Siêu Quỳnh là con gái của "trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân (Ảnh: 163).

Được biết, từ năm 2015-2018, Trần Bồng Dư từng đảm nhiệm vị trí đại biểu giao dịch chứng khoán, kiêm cố vấn tại một công ty chứng khoán. Tuy nhiên, năm 2018, cô bị Ủy ban Chứng khoán Hong Kong xóa tên.

Điều đáng nói là chưa có bất cứ thông tin nào cho biết Trần Bồng Dư và Hà Siêu Quỳnh có tranh cãi về kinh tế hay có liên quan gì đến nhau trong sự nghiệp. Netizen cũng cho rằng “ái nữ trùm sòng bạc” sẽ không dính phải những thị phi tầm thường về tiền tài, thế nên vẫn chưa ai rõ rốt cuộc “thâm thù đại hận” gì đã khiến Trần Bông Dư “khủng bố tinh thần” Hà Siêu Quỳnh suốt 1 năm qua.

Trang Baijiahao cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên gia tộc họ Hà phải đối mặt với drama sau khi “trùm sòng bạc” Hà Hồng Sân qua đời. Trước đó, cả Trung Quốc từng phải chấn động trước sự cố ngay trước linh đường của ông trùm đất Macau.

Cụ thể, một người tự nhận là con gái ngoài giá thú của ông Hà Hồng Sân đã gây náo loạn tại lễ tang, yêu cầu được gặp Hà Siêu Quỳnh - người đang “nắm mái chèo” cả đế chế kinh doanh nhà họ Hà. Tiếp đó, bà tư Lương An Kỳ lại công khai thân phận của đứa con trai bí mật của bà và ông Hà Hồng Sân trước truyền thông khiến ai nấy đều sửng sốt. Đó là Hà Du Bang - cậu con trai đầu lòng của bà tư, vì lý do sức khỏe nên luôn sống ở nước ngoài, không được công chúng biết đến. Điều này làm dấy lên nhiều “thuyết âm mưu” xoay quanh cuộc đấu đá tranh giành di sản của “trùm sòng bạc”.

Giờ đây, khi Hà Siêu Quỳnh khởi kiện Trần Bồng Dư - một người phụ nữ dường như chẳng hề liên quan gì đến cô, netizen đều tò mò, muốn “hít hà” drama của gia tộc hào môn. Tuy nhiên, nguyên nhân Trần Bồng Dư đeo bám, đe dọa Hà Siêu Quỳnh suốt 1 năm qua là gì, do ân oán cá nhân hay có ẩn tình khác thì e rằng chỉ có thể chờ ngày ra tòa mới biết.

Nhiều người suy đoán, Trần Bồng Dư đeo bám, đe dọa Hà Siêu Quỳnh là do có ẩn tình gì đó liên quan đến gia tộc họ Hà (Ảnh: baijiahao).

Hà Siêu Quỳnh là con gái của tỷ phú Hà Hồng Sân và bà hai Lam Quỳnh Anh. Vốn xinh xắn, tài năng, lại được cho là có số phận tốt, “vượng” bố mình nên Hà Siêu Quỳnh được ông Hà Hồng Sân hết mực yêu mến. Cô từng thử bước chân vào làng giải trí và có mối tình khắc cốt ghi tâm với chàng hoàng tử tình ca Trần Bách Cường.

Cuộc đời Hà Siêu Quỳnh rẽ ngang khi anh trai cùng cha khác mẹ Hà Du Quang - thái tử của gia tộc họ Hà lúc bấy giờ bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Cô bất ngờ trở thành người thừa kế mà bố tỷ phú nhắm vào và dĩ nhiên, “trùm sòng bạc” phản đối mối tình showbiz không môn đăng hộ đối.

Trước sức ép của người bố quyền lực, Hà Siêu Quỳnh đành ngậm ngùi chia tay người thương và chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với chàng thiếu gia môn đăng hộ đối Hứa Tấn Hanh. Tuy nhiên, sau nhiều năm tháng “bằng mặt không bằng lòng”, cặp đôi cô chiêu - cậu ấm đã đường ai nấy đi.

Thời trẻ, Hà Siêu Quỳnh có hoạt động trogn showbiz và gây ấn tượng với nhan sắc, thần thái đỉnh cao. Thậm chí ông Hà Hồng Sân còn tự hào tuyên bố: "Con gái tôi đẹp hơn Lý Gia Hân" (Ảnh: Sina).

Đáng nói là sau khi Hà Siêu Quỳnh thành vợ người ta, Trần Bách Cường rời khỏi showbiz và thường xuyên chìm đắm trong men say để quên sầu. Tháng 5/1992, tài tử này khiến cả xứ Cảng phải chấn động khi có hành động dại dột và sau cùng là rời đi nhân thế ở tuổi 35 sau 17 tháng hôn mê sâu.

Điều này đã để lại vết thương lòng sâu sắc với Hà Siêu Quỳnh, khiến cô đến nay còn vương vấn mãi người cũ. Cho tới tận bây giờ, Hà Siêu Quỳnh vẫn chưa bước thêm bước nữa, cũng như chưa có con cái. Cô vẫn giữ đôi bông tai ngọc trai mà Trần Bách Cường tặng vào dịp Tết Nguyên đán năm 1986.

Tình duyên lận đận nhưng Hà Siêu Quỳnh là một nữ doanh nhân cực kỳ thành công. Sau khi “trùm sòng bạc” qua đời, cô nhanh chỏng ổn định đế chế thương nghiệp của bố. Theo thống kê, trong năm nay, Hà Siêu Quỳnh với khối tài sản lên tới 4,5 tỷ USD (118.523 tỷ đồng) đã lọt vào vị trí thứ 23 trong bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất Hong Kong.

Hà Siêu Quỳnh vẫn giữ kỷ vật tình yêu với người tình bạc mệnh (Ảnh: 163).

Nguồn: baijiahao

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

