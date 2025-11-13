Không gian sinh hoạt hàng ngày của trẻ đôi khi chính là "tấm gương" phản chiếu thói quen và cá tính của chúng. Một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp không chỉ cho thấy tính kỷ luật, cẩn thận mà còn phần nào phản ánh phong cách sống của cả gia đình. Ngược lại, một không gian lộn xộn đôi khi hé lộ cách nuôi dạy, thói quen hay mức độ nuông chiều từ cha mẹ.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc, một bà mẹ đã đăng clip than thở: "Ai cưới con gái tôi thì khổ!", đi kèm là video căn phòng bừa bộn của cô con gái đang học trung học. Ngay lập tức, video thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận rôm rả từ cư dân mạng: "Không lạ đâu, mẹ nào con nấy mà!".

Người mẹ choáng váng khi bước vào phòng của con.

Nhìn kỹ cũng có thể nhận ra cô bé là fan cứng của anime và manga, thường xuyên cosplay các nhân vật yêu thích. Từ tóc giả, đạo cụ cho đến trang phục..., món nào cũng cầu kỳ và không hề rẻ. Nhiều người còn khen bà mẹ khá tâm lý khi sẵn sàng ủng hộ sở thích của con, dù có hơi "đốt ví".

Cô bé rất được mẹ đầu tư cho sở thích cá nhân.

Nhưng điều khiến dân mạng choáng váng không phải là bộ đồ cô bé đang mặc, mà là căn phòng chẳng khác gì "bãi chiến trường". Giường phủ đầy quần áo, đồ linh tinh, bàn học chẳng thấy sách vở đâu, chỉ toàn son phấn và đồ ăn, nước uống, sàn nhà thì ngổn ngang đồ đạc. Cảnh tượng ấy khiến chính người mẹ cũng phải than trời: "Ai cưới con gái tôi thì khổ!".

Nhưng căn phòng thì vô cùng bừa bộn.

Sau khi video lan truyền, nhiều phụ huynh có con bằng tuổi liền khoe ngược hình ảnh phòng của con mình sạch bong kin kít, ga giường phẳng lì, bàn học gọn gàng đến mức có thể soi gương được. Thế nhưng, vài phụ huynh khác lại "dội gáo nước lạnh" với bình luận: "Mẹ nào con nấy thôi! Mẹ siêng năng, con mới học được tính gọn gàng".

Ngày nay, trẻ em được phụ huynh đầu tư đủ thứ từ học hành, sở thích, ăn mặc, chỗ ở, và dĩ nhiên, trẻ sẽ hưởng thụ sự quan tâm ấy. Tuy nhiên, mặt trái của việc nuông chiều quá mức là đôi khi trẻ không học được cách tự lập, tự chịu trách nhiệm với những thứ cơ bản nhất trong cuộc sống.

Không gian sống phản ánh ít nhiều tính cách của trẻ.

Mỗi gia đình, mỗi cách nuôi dạy sẽ cho ra những "hình ảnh" khác nhau về con cái. Có những đứa trẻ ngay từ nhỏ đã được rèn tính tự lập, biết tự dọn dẹp, sắp xếp đồ dùng, nên khi lớn lên phòng ốc luôn gọn gàng, ngăn nắp. Ngược lại, những trẻ được cha mẹ dọn hộ từ tấm bé, thậm chí đến lúc trung học hay đại học, vẫn giữ thói quen dựa dẫm, lười tự sắp xếp không gian sống.

Nuôi con không chỉ là yêu thương, chiều chuộng hay đầu tư vật chất, mà còn là dạy con tự lập, chịu trách nhiệm và biết trân trọng những gì mình có. Bởi lẽ, từ những việc nhỏ như dọn phòng, sắp xếp đồ dùng, quản lý thời gian… không chỉ giúp trẻ trưởng thành hơn mà còn tạo nền tảng cho tương lai, nơi trẻ sẽ phải đối mặt với vô số trách nhiệm và lựa chọn.