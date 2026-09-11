Ai là chủ của kem Tràng Tiền?

Kem Tràng Tiền tồn tại từ nhiều thập kỷ, rất quen thuộc với người Hà Nội, hiện ai là ông chủ của thương hiệu này?

Kem Tràng Tiền được thành lập từ năm 1958, gắn với địa chỉ 35 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi những sản phẩm kem đầu tiên được sản xuất và bán ra. Qua gần 70 năm, đây đã trở thành một trong những thương hiệu kem lâu đời và nổi tiếng tại Thủ đô.

Pháp nhân vận hành thương hiệu hiện nay là Công ty Cổ phần kem Tràng Tiền, thành lập năm 2009. Doanh nghiệp này hiện là công ty con gián tiếp của One Capital Hospitality (OCH) thông qua One Capital Consumer (OCC). Bà Nguyễn Thu Hằng là Chủ tịch HĐQT công ty kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo báo cáo thường niên 2025 của OCH, hệ thống đại lý và điểm bán kem Tràng Tiền đã lên hơn 410 cửa hàng trên toàn quốc. Thương hiệu cũng bắt đầu thử nghiệm các mô hình cửa hàng mới, bên cạnh kênh đại lý truyền thống và nhượng quyền.

Đáng chú ý, OCH đặt kế hoạch trong năm nay mở thêm khoảng 50 cửa hàng kem Tràng Tiền trên toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh mô hình nhượng quyền. Đây là cách giúp thương hiệu mở rộng độ phủ mà không phải tự đầu tư toàn bộ chi phí cho từng điểm bán.

Kem Tràng Tiền là thương hiệu thân thuộc với người Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức).

Ngoài kem Tràng Tiền, hệ sinh thái của OCH hiện quản lý hàng loạt thương hiệu lớn như Givral Bakery, Fuji Foods và Hải Hà Kotobuki.

Trong lĩnh vực bất động sản, công ty ghi dấu ấn với loạt dự án đẳng cấp, từ khách sạn 5 sao quốc tế StarCity Nha Trang và Sunrise Nha Trang đến Dusit Từ Hoa Hà Nội - Cung điện Từ Hoa và các tòa nhà văn phòng cao cấp Leadvisors Tower và Leadvisors Place.

Trong tương lai, OCH dự kiến tiếp tục mở rộng lĩnh vực thực phẩm và tập trung nâng cấp và phát triển các khách sạn 5 sao hiện có.

Quá trình tái cơ cấu mạng lưới mặt bằng của Kem Tràng Tiền diễn ra vào thời điểm tập đoàn mẹ đang chịu áp lực lớn về hiệu quả sinh lời thực tế.

Báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu OCH đạt 483 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý II/2026, doanh thu thuần đạt khoảng 307 tỷ đồng, tăng 73%. Mức tăng trưởng này được đóng góp từ việc sáp nhập các doanh nghiệp thực phẩm mới và duy trì ổn định hoạt động mảng khách sạn.

Dù quy mô doanh thu cải thiện mạnh, doanh nghiệp vẫn báo lỗ sau thuế gần 22 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Điểm sáng là mức thâm hụt này đã thu hẹp đáng kể so với khoản lỗ hơn 66 tỷ đồng của bán niên 2025.

Việc quy hoạch lại mạng lưới cửa hàng của kem Tràng Tiền được xác định là giải pháp thu gọn chi phí mặt bằng để cải thiện biên lợi nhuận cho toàn hệ thống trong các quý tiếp theo. Theo thông báo, từ 15/9, cửa hàng Flagship Store 35 Tràng Tiền sẽ đóng cửa, dừng đón khách từ ngày 15/9 để chuyển sang địa điểm mới là: 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.

Ai là chủ khu đất 35 Tràng Tiền?

Điểm đáng chú ý là Công ty cổ phần kem Tràng Tiền là pháp nhân gắn với thương hiệu kem, trong khi Công ty cổ phần Tràng Tiền là doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến khu đất 35 Tràng Tiền.

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tràng Tiền được thành lập năm 2000, sau cổ phần hóa với vốn điều lệ 3,2 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 110 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm.

Từ năm 2019 đến đầu năm 2026, bà Hồ Việt Hà (sinh năm 1979) giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, vị trí người đại diện theo pháp luật liên tục có sự thay đổi.

Cụ thể, ngày 20/1, ông Nguyễn Thiện Thông (sinh năm 1980) được đăng ký giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến ngày 25/5, vị trí này được chuyển sang ông Lê Xuân Học (sinh năm 1972).

Đáng chú ý, từ năm 2021, PVcomBank bắt đầu thực hiện các thủ tục bán đấu giá khối tài sản liên quan đến khu đất vàng 35 Tràng Tiền (Hà Nội) của Công ty cổ phần Tràng Tiền.