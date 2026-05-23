Mẹ tưởng mình còn trẻ, còn bắt trend nhanh lắm… cho tới ngày con bước vào nhà, làm cái động tác xoay xoay tay, vuốt cằm, lắc lư... rồi tỉnh bơ nói: ‘Ai hỏi? Six seven!’

Đó có lẽ là cảm giác chung của rất nhiều phụ huynh có con thuộc thế hệ Gen Alpha lúc này, sống chung nhà nhưng nhiều khi nghe con nói chuyện cứ như đang xem phim nước ngoài mà phụ đề bị lỗi.

Mới đây, một bà mẹ trẻ chia sẻ trên mạng xã hội: “ Gen Alpha nó đang nói cái gì vậy quý phụ huynh??? ‘Ai hỏi’, rồi ‘six seven’ kèm động tác tay nữa. Mẹ Gen Z mà không hiểu con nói gì, bắt chước từ đâu ra luôn. Học bài thì trước quên sau, chứ mấy cái tào lao học nhanh tốc độ ánh sáng!”

Dòng trạng thái nhanh chóng khiến hàng nghìn phụ huynh đồng cảm. Bởi hóa ra, không chỉ riêng ai, rất nhiều ông bố bà mẹ giờ đây đang sống trong cảnh… con nói tiếng Việt nhưng mình phải cần phiên dịch.

Ngày xưa ông bà sợ teen code, còn giờ thì chúng ta cũng bắt đầu “tụt hậu”.

Đó chính xác là một vòng lặp rất thú vị của thời đại. Ngày xưa, thế hệ 8x - 9x từng khiến bố mẹ đau đầu với những câu như: “ảo ma Canada”, “bó tay chấm com”, “đi đường quyền”, “không phải dạng vừa đâu” hay các loại teen code đọc mãi không hiểu đang viết tiếng gì. Thì giờ đây, chính 8x - 9x đến Gen Z lại bắt đầu đứng hình trước ngôn ngữ của con mình:

“Ai hỏi?”

“Six seven”

“Sigma”

“Skibidi”

“Rizz”

“NPC”

“Ohio”

“Delulu”

"Oishi"

...

Nghe xong chỉ biết cười gượng vì có hiểu gì đâu mà tham gia vào! Buồn cười nhất không phải là con nói vớ vẩn đâu, mà là nói đúng ngữ cảnh quá! Nhiều phụ huynh chia sẻ, ban đầu cứ nghĩ trẻ con xem TikTok rồi nhại linh tinh vài câu cho vui.

Nhưng không. Tụi nhỏ còn biết dùng đúng lúc mới đáng gờm chứ.

Thấy mấy đứa hàng xóm sang nhà chơi với nhau mà cứ "ai hỏi, ai hỏi". Đi đón con về thì đứa nào đứa đấy vuốt vuốt cằm xong "sigma"... Mình bỗng như con nai vàng ngơ ngác, nghe hoài mà không hiểu gì hết!

Không ai hiểu “six seven” nghĩa chính xác là gì, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, đứa trẻ 7 tuổi có thể khiến người lớn cảm thấy mình… già đi vài tuổi chỉ với hai từ vô nghĩa.

Gen Alpha: Thế hệ sinh ra với WiFi mạnh hơn kết nối gia đình

Nếu thế hệ trước học câu hot trend từ bạn bè ở lớp thì Gen Alpha bây giờ tiếp xúc trực tiếp với cả Internet toàn cầu.

Một đứa trẻ 5 tuổi có thể xem YouTube Shorts của Mỹ, thuộc meme Hàn Quốc, nói slang TikTok, bắt trend Roblox, rồi tối về hỏi mẹ: “Mommy biết sigma boy không?”. Trong khi mẹ nó còn đang loay hoay nhớ password VNeID và vừa phải đi ra ngân hàng mở lại tài khoản sau 5 lần nhập sai mật khẩu.

Điều khiến các phụ huynh sốc nhất là tốc độ cập nhật của trẻ. Học bảng cửu chương 3 tuần chưa thuộc nhưng một câu meme vô tri trên mạng thì chỉ cần đúng 1 nốt nhạc. Nghe đúng một lần là dùng như dân tổ.

Các mẹ bắt đầu bước vào giai đoạn… cần từ điển Gen Alpha

Nhiều phụ huynh thú nhận giờ mỗi lần con nói gì lạ lạ là phải lên TikTok search, hỏi đồng nghiệp trẻ tuổi, hoặc âm thầm đọc comment để hiểu con mình đang ám chỉ gì.

Có mẹ kể: “Tôi nghe con nói skibidi gì gì đó trong suốt 2 tuần trời. Tới lúc biết nó là cái gì thì tôi mất ngủ luôn.”

Một số bà mẹ thậm chí còn lập nguyên “danh sách từ cấm”, vì không hiểu nghĩa nhưng… nghe là thấy có điềm.

Có mẹ còn từng được cô giáo nhắn tin nhắc nhở vì con đang thi mà quay sang nói chuyện với bạn bằng mã morse gì đó mà cô biết chắc chắn có vấn đề nhưng không làm sao chứng minh được điều đó.

Tâm lý chung của phụ huynh hiện tại là không hiểu nhưng thấy con nói nhiều quá thì chắc chắn không bổ béo gì, nên cấm luôn. Cái gì mà không quản được thì ta cấm!

Nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là “ngôn ngữ tuổi thơ” của mỗi thế hệ

Thực tế, thế hệ nào lớn lên cũng từng có những câu nói khiến người lớn ngơ ngác.

Khác biệt duy nhất là Gen Alpha đang sống trong thời đại Internet phát triển quá nhanh, nên “ngôn ngữ trẻ con” cũng biến đổi theo từng tuần, từng tháng.

Hôm nay còn “six seven”, mai đã chuyển sang một cụm từ khác chẳng ai hiểu nổi. Và có lẽ, điều khiến nhiều bố mẹ hoang mang nhất không phải vì con nói slang TikTok, mà là khoảnh khắc họ chợt nhận ra: “Mình bắt đầu không còn hiểu thế giới của con nữa rồi…”

Dù vậy, nhìn theo hướng tích cực, đây cũng là một kiểu “khoảng cách thế hệ” rất đáng yêu.

Chỉ có điều… Các mẹ chúng mình từng nghĩ mình sẽ mãi trẻ trung, cập nhật và bắt trend nhanh nhất nhà.

Cho tới khi đứa con 6 tuổi nhìn mẹ bằng ánh mắt thương hại rồi nói: “Trời ơi mommy out meta rồi…”