Ai được thưởng đến 38 triệu đồng khi lương cơ sở tăng? Hà Linh | 22/06/2026 17:01 Báo lỗi cho Soha Lương cơ sở tăng từ 1/7, và đâu là những người được hưởng chính sách thưởng đặc biệt? Làng Hưu trí: Của để dành tốt nhất cho con cháu là gì? Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn. Tags lương cơ sở Đảng viên Theo Thanh niên Việt Copy link Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/ai-duoc-thuong-den-38-trieu-dong-khi-luong-co-so-tang-209260622152958394.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha