HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ai được hưởng gói học bổng 1.300 tỉ từ tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng?

N.D |

Hai đơn vị thuộc tập đoàn Vingroup đã công bố chính sách học bổng toàn phần dành cho các bác sĩ nội trú (BSNT), tạo chú ý lớn trong cộng đồng mạng.

Quizz: Học bổng BSNT VinUni – Vinmec
Ai được hưởng gói học bổng 1.300 tỉ từ tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng? - Ảnh 1.

Cùng tìm hiểu về học bổng BSNT này thông qua 8 câu hỏi đáp sau.

Câu hỏi 1/8
Hỏi 1: Thời gian áp dụng của học bổng này bắt đầu từ năm học nào?

Đáp án đúng là: A. Năm học 2025–2026

Giải thích: Học bổng được áp dụng từ năm học 2025–2026 cho 5 khóa liên tiếp đến năm 2029–2030. Đây là thời điểm chiến lược để đảm bảo sự liên tục trong đào tạo và bồi dưỡng bác sĩ nội trú.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 2/8
Hỏi 2: Đơn vị nào thuộc Vingroup chịu trách nhiệm chính về chi trả học bổng?

Đáp án đúng là: B. Vinmec và VinUni

Giải thích: 80% học phí do VinUni tài trợ, 20% do Vinmec đảm nhận. Ngoài ra, Vinmec chi trả phụ cấp sinh hoạt hằng tháng cho bác sĩ nội trú.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 3/8
Hỏi 3: Ngành nào sau đây không nằm trong diện được cấp học bổng?

Đáp án đúng là: D. Ung bướu

Giải thích: Các chuyên ngành áp dụng học bổng gồm Nội, Ngoại, Nhi, Chấn thương chỉnh hình, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức và Sản phụ khoa. Ngành Ung bướu không được thông báo trong phạm vi chương trình.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 4/8
Hỏi 4: Tổng giá trị học bổng là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: C. Hơn 1.300 tỷ đồng

Giải thích: Tổng giá trị học bổng hơn 1.300 tỷ đồng, bao gồm chi phí học tập và phụ cấp sinh hoạt. Đây là một trong những gói tài trợ y khoa lớn nhất từng có tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 5/8
Hỏi 5: Mỗi bác sĩ nội trú nhận được phụ cấp sinh hoạt bao nhiêu mỗi tháng?

Đáp án đúng là: B. 10 triệu đồng mỗi tháng

Giải thích: Ngoài miễn toàn bộ học phí, học viên được hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng, giúp họ an tâm tập trung cho học tập và nghiên cứu.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 6/8
Hỏi 6: Thời gian cam kết làm việc tối thiểu sau khi tốt nghiệp là bao lâu?

Đáp án đúng là: C. Ít nhất 6–7 năm

Giải thích: Với chương trình 5 năm, bác sĩ cần làm việc ít nhất 7 năm; với chương trình 4 năm, cam kết tối thiểu là 6 năm. Điều này bảo đảm sự gắn bó lâu dài với hệ thống y tế.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 7/8
Hỏi 7: Học viên nhận học bổng có cơ hội thực tập quốc tế ở đâu?

Đáp án đúng là: A. Cleveland Clinic và Open Medical Institute

Giải thích: VinUni tạo cơ hội observership tại Cleveland Clinic (Mỹ) và fellowship cùng Open Medical Institute (Áo), giúp học viên tiếp cận hệ thống y tế tiên tiến toàn cầu.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 8/8
Hỏi 8: Bệnh viện nào trong hệ thống Vinmec là nơi đào tạo trọng điểm cho bác sĩ nội trú?

Đáp án đúng là: A. Vinmec Times City, Hà Nội

Giải thích: Vinmec Times City, đạt chuẩn JCI quốc tế, là nơi đào tạo trọng điểm. Ngoài ra, bác sĩ nội trú còn được thực hành tại nhiều bệnh viện lớn của Việt Nam để đa dạng hóa kinh nghiệm.

Tìm hiểu thêm
'Mảnh ghép' cuối cùng để sông Tô Lịch trở lại như huyền thoại
Tags

Phạm Nhật Vượng

VinUni

Vinmec

Bác sĩ nội trú

học bổng VinUni

học bổng bác sĩ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại