Ai được hưởng gói học bổng 1.300 tỉ từ tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng?

Cùng tìm hiểu về học bổng BSNT này thông qua 8 câu hỏi đáp sau.
Đáp án đúng là: A. Năm học 2025–2026
Giải thích: Học bổng được áp dụng từ năm học 2025–2026 cho 5 khóa liên tiếp đến năm 2029–2030. Đây là thời điểm chiến lược để đảm bảo sự liên tục trong đào tạo và bồi dưỡng bác sĩ nội trú.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Vinmec và VinUni
Giải thích: 80% học phí do VinUni tài trợ, 20% do Vinmec đảm nhận. Ngoài ra, Vinmec chi trả phụ cấp sinh hoạt hằng tháng cho bác sĩ nội trú.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: D. Ung bướu
Giải thích: Các chuyên ngành áp dụng học bổng gồm Nội, Ngoại, Nhi, Chấn thương chỉnh hình, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức và Sản phụ khoa. Ngành Ung bướu không được thông báo trong phạm vi chương trình.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: C. Hơn 1.300 tỷ đồng
Giải thích: Tổng giá trị học bổng hơn 1.300 tỷ đồng, bao gồm chi phí học tập và phụ cấp sinh hoạt. Đây là một trong những gói tài trợ y khoa lớn nhất từng có tại Việt Nam.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. 10 triệu đồng mỗi tháng
Giải thích: Ngoài miễn toàn bộ học phí, học viên được hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng, giúp họ an tâm tập trung cho học tập và nghiên cứu.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: C. Ít nhất 6–7 năm
Giải thích: Với chương trình 5 năm, bác sĩ cần làm việc ít nhất 7 năm; với chương trình 4 năm, cam kết tối thiểu là 6 năm. Điều này bảo đảm sự gắn bó lâu dài với hệ thống y tế.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: A. Cleveland Clinic và Open Medical Institute
Giải thích: VinUni tạo cơ hội observership tại Cleveland Clinic (Mỹ) và fellowship cùng Open Medical Institute (Áo), giúp học viên tiếp cận hệ thống y tế tiên tiến toàn cầu.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: A. Vinmec Times City, Hà Nội
Giải thích: Vinmec Times City, đạt chuẩn JCI quốc tế, là nơi đào tạo trọng điểm. Ngoài ra, bác sĩ nội trú còn được thực hành tại nhiều bệnh viện lớn của Việt Nam để đa dạng hóa kinh nghiệm.Tìm hiểu thêm