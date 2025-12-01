Ai đó hãy cứu lấy Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Cẩn Ngôn, nữ diễn viên từng gây chú ý trở lại nhờ thành công của bộ phim cổ trang Mặc Vũ Vân Gian và màn kết hợp ăn ý với bạn diễn kém 12 tuổi Vương Tinh Việt thời gian gần đây tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội.

Sau khi danh tiếng lên mạnh, cô bất ngờ tuyên bố kết hôn chóng vánh với Hồng Nghiêu, bạn diễn trong Diên Hi Công Lược, rồi nhanh chóng sinh con. Điều khiến công chúng bất ngờ là chỉ chưa đầy một năm sau sinh, cô đã tái xuất làng giải trí với vóc dáng thon gọn như thời son rỗi.

Tuy nhiên, loạt hình ảnh xuất hiện tại sân bay và các sự kiện gần đây lại dấy lên làn sóng bàn luận về cơ thể ngày càng gầy gò của cô. Khuôn mặt sắc nhọn, xương quai xanh nhô rõ và tổng thể vóc dáng mỏng manh khiến nhiều người nhận xét cô đã mất đi vẻ tươi tắn trước đây. Sự thay đổi này đối lập hoàn toàn với diện mạo đầy đặn, khí sắc tốt của cô khi quay Giang Sơn Vi Sính hồi tháng 9, làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đang chịu áp lực công việc lớn hoặc phải duy trì chế độ ăn kiêng khắt khe.

Ngoại hình gây hoang mang của Ngô Cẩn Ngôn

Những hình ảnh raw chưa chỉnh sửa trong một hoạt động cuối tháng 11/2025 càng khiến lo ngại tăng cao. Đường hàm hốc hác và gương mặt nhỏ đến mức được nhận xét “chỉ bằng một bàn tay của bạn diễn Trần Triết Viễn” nhanh chóng lan truyền trên mạng. Trong loạt ảnh hậu trường phim mới Trọng Sinh Chi Môn Nguyên Khởi, tạo hình mang sắc thái dị vực của cô tiếp tục để lộ các đường nét góc cạnh, tương phản mạnh với vẻ đầy đặn từng thể hiện khi quay Giang Sơn Vi Sính trước đó.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ để lại nhiều bình luận bày tỏ lo lắng: “Gầy quá rồi”, “Hãy ăn uống đầy đủ hơn”, “Mặt đầy đặn mới hợp với cô”. Một số hình ảnh chụp ngẫu nhiên khác còn cho thấy rãnh lệ sâu, thân hình nhỏ đến mức xương sườn lộ rõ khi mặc trang phục ôm sát, khiến nhiều cư dân mạng đồn đoán cân nặng của cô “chưa đến 35 kg”. Dù một số ý kiến cho rằng dáng gầy giúp gương mặt cô sắc nét hơn, phần lớn khán giả vẫn nhấn mạnh rằng “sức khỏe quan trọng hơn”.

Hình ảnh phờ phạc của Ngô Cẩn Ngôn trên phim trường

Nhiều nguồn tin cho rằng lịch trình làm việc dày đặc chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt cân. Sau khi sinh con vào tháng 2, Ngô Cẩn Ngôn chỉ nghỉ ba tháng rồi liên tục tham gia các dự án: tháng 4 quay Ngự Đình Dao, tháng 7 là Giang Sơn Vi Sính, cuối tháng 11 ngay lập tức bước vào đoàn Trọng Sinh Chi Môn Nguyên Khởi, và tháng 12 dự kiến tiếp tục ghi hình Phượng Bất Tê. Áp lực ngoại hình của các vai diễn cổ trang cùng yêu cầu từ hợp đồng quảng cáo khiến cô buộc phải duy trì vóc dáng mảnh dẻ.

Ngoài áp lực công việc, quá trình đào tạo múa từ nhỏ được cho là ảnh hưởng lớn đến thói quen kiểm soát cân nặng của nữ diễn viên. Cô từng phải cân mỗi tuần, vượt quá 45 kg sẽ bị phạt luyện tập. Chế độ ăn uống hạn chế thịt, nỗi ám ảnh đốt calo và thói quen uống nước khoáng thay đồ uống có đường cũng theo cô đến tận hiện tại, phù hợp với tiêu chuẩn “mỏng như tờ giấy” trong giới giải trí.

Để có thể dễ dàng hoá thân thành mỹ nhân cổ trang, nhiều nữ diễn viên như Ngô Cẩn Ngôn đã cố gắng giảm cân thật nhiều.

Dù công chúng bày tỏ nhiều lo ngại, dư luận vẫn chia rẽ về hình ảnh mới của cô. Một bộ phận cho rằng vẻ gầy gò hiện tại khiến sức hút giảm đi, đồng thời nhận định diện mạo hơi đầy đặn sẽ tốt hơn. Ngược lại, nhóm ủng hộ cho rằng Ngô Cẩn Ngôn đang thể hiện tinh thần kỷ luật đáng nể, giữ được sự hòa quyện giữa nét đẹp trưởng thành và vẻ mong manh.

Trường hợp của Ngô Cẩn Ngôn cũng phản ánh nghịch lý sinh tồn của nhiều nữ diễn viên đã lập gia đình: dù sự nghiệp thăng tiến mạnh với các vai chính báo thù trong Diên Hi Công Lược và Mặc Vũ Vân Gian, cô vẫn phải đối mặt với áp lực duy trì hình thể giữa lịch trình dày đặc. Một số nhân viên đoàn phim tiết lộ cô chỉ ngủ chưa đến 5 giờ mỗi ngày.

Từ góc độ y học, giới chuyên gia cảnh báo việc giảm cân cấp tốc sau sinh có thể dẫn đến rối loạn nội tiết và gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Dù studio của Ngô Cẩn Ngôn chưa đưa ra phản hồi, cộng đồng người hâm mộ đã kêu gọi cô nới lỏng lịch trình, nghỉ ngơi nhiều hơn và tăng cân để đảm bảo thể trạng.

Chủ đề "Hãy cứu lấy Ngô Cẩn Ngôn" đang được quan tâm trên MXH

Trên Weibo, hai chủ đề “Ngô Cẩn Ngôn lại gầy đi rồi” và “Ngô Cẩn Ngôn gầy đi rất nhiều” bất ngờ leo nhiệt khi cư dân mạng phát hiện nữ diễn viên xuất hiện với ngoại hình gầy hơn thấy rõ trong tạo hình cổ trang mới. Hai hashtag thu hút hàng nghìn thảo luận và hơn 16 triệu lượt đọc chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt của khán giả.

Nhiều người nhận xét gương mặt và cơ thể cô ngày càng mảnh mai, thậm chí hơi hốc hác. Không ít bình luận bày tỏ sự lo lắng rằng lịch trình làm việc căng thẳng dễ khiến cô suy kiệt sức khỏe, đồng thời mong nữ diễn viên sớm điều chỉnh chế độ ăn uống và nghỉ ngơi để tránh ảnh hưởng đến thể trạng lâu dài.

Hiện phía Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào, trong khi chủ đề liên quan đến ngoại hình của cô tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.