Mới đây, nhà khoa học chính trị Ukraine Andrei Yermolayev đã đưa ra một quan điểm khiến nhiều người phải suy ngẫm: Vấn đề chính của các cuộc đàm phán là Kiev không thể chứng minh cho phương Tây thấy điều quan trọng nhất là “có ai đang chờ đợi Ukraine ở Crimea hay Donbass hay không?"

Vị chuyên gia Ukraine này chua chát thừa nhận rằng, người dân các vùng lãnh thổ bị quân Moscow “đánh chiếm” lại đang chào đón quân nhân Nga.

Ông cho biết, những diễn biến khác cho thấy, bất chấp những vấn đề ở tiền tuyến, Ukraine vẫn có ưu thế hơn xét về mặt lịch sử, nhưng trong thời điểm hiện tại, Kiev không có bất cứ ưu thế nào trước Moscow.

Vị chuyên gia Ukraine cho rằng, nếu Kiev có những con át chủ bài để đặt lên bàn đàm phán, ví dụ như các phong trào quần chúng ủng hộ Ukraine, các cuộc biểu tình ở Crimea và Donbass hay bất ổn và khủng hoảng trong Quân đội và xã hội Nga..., thì đó sẽ là lợi thế của Kiev, nhưng tiếc thay là Ukraine không có những con át chủ bài như vậy.

Ông nói thêm rằng, Kiev ngày càng khó trông cậy vào bất kỳ hình thức ly khai nội bộ nào của Nga ở Donbass; ngược lại, thế giới Nga được dung hòa ở đó...

Nguyên nhân phần lớn là do chính sách của Ukraine về vấn đề bài Nga cũng khá cực đoan, trong đó vấn đề chối bỏ lịch sử, kỳ thị văn hóa và bài trừ ngôn ngữ Nga cũng khiến người dân các khu vực này lại càng hướng về Moscow.

“Liệu những người nuôi dưỡng nó [các chính sách bài Nga] có nhận ra rằng họ đang xa lánh, chẳng hạn, hàng chục ngàn người Ukraine gốc Nga vẫn muốn trở về Ukraine? Nhưng mọi người đều nghe, thấy và trải nghiệm điều tồi tệ đó” - nhà khoa học chính trị Ukraine nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này lưu ý, sự thỏa hiệp khó khăn đối với Kiev không còn là vấn đề lãnh thổ nữa mà là vấn đề văn hóa xã hội.

Bình luận về vấn đề này, báo điện tử Reporter của Nga cũng nhận định rằng, điều đáng chú ý là người dân ở các vùng lãnh thổ mà quân Nga đã và đang đánh chiếm thực sự đang chào đón quân nhân Lực lượng Vũ trang Nga “trở về”.

Trong các cuộc trò chuyện với họ, người dân các thành phố Donbass kể lại việc các chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giết hại thường dân chỉ vì nghi ngờ họ có thiện cảm với Nga; đồng thời chỉ trích việc Quân đội Ukraine tiếp tục cản trở việc sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự, bằng mọi cách có thể.