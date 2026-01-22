Ai bảo xe đắt khó bán ra đây: Lamborghini bán kỷ lục 10.747 chiếc, chốt 30 xe/ngày!

Theo công bố mới nhất, Lamborghini đã bàn giao tổng cộng 10.747 xe trên toàn cầu trong năm 2025, chính thức vượt qua kỷ lục trước đó là 10.687 xe của năm 2024. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng xe đến từ Sant’Agata Bolognese vượt mốc 10.700 xe/năm, cho thấy sức hút ổn định của thương hiệu trong phân khúc siêu xe hiệu suất cao.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh thị trường ô tô thế giới vẫn chịu ảnh hưởng từ lạm phát, biến động kinh tế và các yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên, Lamborghini vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhờ danh mục sản phẩm được làm mới đúng thời điểm, đồng thời từng bước chuyển dịch sang kỷ nguyên hybrid mà không làm mất đi bản sắc hiệu năng vốn có.

Lamborghini thiết lập kỷ lục doanh số trong năm 2025. Ảnh: Motor1

Xét theo khu vực, EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi) tiếp tục là thị trường lớn nhất của Lamborghini với 4.650 xe được giao. Khu vực châu Mỹ đứng thứ hai với 3.347 xe, trong khi châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận 2.750 xe. Sự phân bổ tương đối đồng đều này cho thấy Lamborghini vẫn duy trì được sức hút toàn cầu, thay vì phụ thuộc quá lớn vào một thị trường đơn lẻ.

Đóng góp quan trọng vào thành công của năm 2025 là các mẫu xe thuộc thế hệ mới. Revuelto, siêu xe V12 hybrid đầu tiên trong lịch sử Lamborghini, đã chính thức thay thế Aventador và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng truyền thống. Bên cạnh đó, Urus SE – phiên bản hybrid của dòng SUV bán chạy nhất – tiếp tục giữ vai trò trụ cột về doanh số, đặc biệt tại các thị trường lớn như châu Âu và Bắc Mỹ.

Lamborghini Urus SE tiếp tục là mẫu xe đóng góp lớn nhất vào doanh số toàn cầu. Ảnh: Motor1

Trong khi đó, mẫu siêu xe Temerario, kế nhiệm Huracán, dù chưa đóng góp vào số lượng xe giao trong năm 2025, nhưng đã ghi nhận lượng đơn đặt hàng lớn, đủ để lấp đầy kế hoạch sản xuất trong thời gian tới. Điều này cho thấy chiến lược điện hóa từng phần của Lamborghini đang được thị trường đón nhận tích cực.

Temerario – mẫu siêu xe kế nhiệm Huracán nhận lượng đơn đặt hàng lớn ngay từ khi ra mắt. Ảnh: Motor1

Phát biểu về kết quả này, lãnh đạo Lamborghini cho biết kỷ lục doanh số không chỉ phản ánh nhu cầu cao đối với sản phẩm của hãng, mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong giai đoạn chuyển mình sang hybrid. Thay vì chạy theo điện hóa hoàn toàn, Lamborghini lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới, vừa giữ được trải nghiệm lái và cảm xúc đặc trưng.

Với danh mục sản phẩm đang trong giai đoạn ổn định và các mẫu xe hybrid mới lần lượt đi vào sản xuất, Lamborghini được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ trong những năm tới, ngay cả khi thị trường siêu xe toàn cầu bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn.