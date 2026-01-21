Agribank có thông báo mới, khách hàng cần biết để đảm bảo quyền lợi

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa phát đi thông báo về việc cập nhật Điều kiện, điều khoản phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ, đồng thời điều chỉnh thời hạn hiệu lực của thẻ phi vật lý, áp dụng từ ngày 02/02/2026.

Theo Agribank, việc cập nhật này nhằm tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Cụ thể, Trong Bản Điều kiện, điều khoản phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ (dành cho khách hàng cá nhân) áp dụng từ ngày 02/02/2026, Agribank bổ sung và làm rõ một số nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là quy định về đồng tiền giao dịch thẻ và xử lý thẻ không đến nhận đúng hạn.

Thứ nhất, quy định về đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ (Điều 6). Theo quy định mới, trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ bắt buộc thực hiện bằng đồng Việt Nam. Đối với các giao dịch thẻ khác, đồng tiền giao dịch cũng là đồng Việt Nam. Trường hợp pháp luật về quản lý ngoại hối cho phép sử dụng ngoại tệ, đồng tiền thể hiện trong giao dịch có thể là đồng Việt Nam hoặc đồng Việt Nam kèm ngoại tệ.

Ngoài lãnh thổ Việt Nam, đồng tiền giao dịch sẽ là đồng tiền của quốc gia nơi phát sinh giao dịch hoặc đồng tiền do chủ thẻ lựa chọn. Các giao dịch thực hiện bằng ngoại tệ sẽ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do tổ chức thẻ quốc tế và/hoặc theo tỷ giá quy đổi của Agribank tại thời điểm giao dịch được cập nhật vào hệ thống. Agribank đồng thời thu phí chuyển đổi ngoại tệ và không chịu trách nhiệm đối với các khoản chênh lệch phát sinh (nếu có) trong trường hợp đơn vị chấp nhận thẻ thực hiện giao dịch hủy hoặc hoàn trả giao dịch gốc.

Thứ hai, bổ sung quy định về việc hủy thẻ khi khách hàng không đến nhận (Điều 11, khoản e). Cụ thể, trong trường hợp sau 03 tháng kể từ ngày đến hẹn nhận thẻ, nếu chủ thẻ không đến nhận thẻ và không có lý do chính đáng, Agribank sẽ thực hiện hủy thẻ theo quy định. Đáng lưu ý, trong trường hợp này, các khoản phí đã thu sẽ không được hoàn trả cho khách hàng.

Agribank cũng lưu ý, kể từ ngày 02/02/2026, việc khách hàng tiếp tục sử dụng thẻ ghi nợ do ngân hàng phát hành sẽ được hiểu là đã đọc, hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều kiện, điều khoản theo quy định mới.

Bên cạnh đó, Agribank thực hiện cập nhật thời hạn hiệu lực đối với thẻ phi vật lý, cụ thể:

- Thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng Dcard có thời hạn hiệu lực 06 năm kể từ ngày phát hành.

- Thẻ ghi nợ quốc tế Mastercard hạng vàng Vcard và thẻ ghi nợ quốc tế JCB hạng vàng Jcard có thời hạn hiệu lực 05 năm kể từ ngày phát hành.

Khách hàng Agribank cần chủ động theo dõi thông tin, nắm rõ các thay đổi để bảo đảm quyền lợi và quá trình sử dụng thẻ được thuận tiện, an toàn.