Đoạn video được đăng tải cho thấy các đoàn xe chở tên lửa di chuyển dọc theo các tuyến đường núi ở các tỉnh Kandahar và Paktika. Sự việc diễn ra trong bối cảnh hai bên cáo buộc tấn công đáp trả nhau.
Afghanistan di chuyển tên lửa tới biên giới Pakistan
Hoàng Vân |
Afghanistan được cho là đang di chuyển tên lửa tới biên giới Pakistan, sẵn sàng cho các cuộc tấn công quy mô lớn.
Theo Giáo dục và Thời đại
