Afghanistan di chuyển tên lửa tới biên giới Pakistan

Hoàng Vân |

Afghanistan được cho là đang di chuyển tên lửa tới biên giới Pakistan, sẵn sàng cho các cuộc tấn công quy mô lớn.

Afghanistan di chuyển tên lửa tới biên giới Pakistan- Ảnh 1.

Afghanistan được nhìn thấy vận chuyển tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E Elbrus (Scud-B) do Liên Xô sản xuất, cũng như tên lửa 9M21 từ hệ thống 9K52 Luna-M, về phía biên giới Pakistan.

Afghanistan di chuyển tên lửa tới biên giới Pakistan- Ảnh 2.

Theo các nguồn tin địa phương và video đăng tải trên mạng xã hội, việc vận chuyển này bắt đầu sau các cuộc giao tranh biên giới gần đây, trong đó lực lượng Afghanistan đã mất một số vị trí.

Đoạn video được đăng tải cho thấy các đoàn xe chở tên lửa di chuyển dọc theo các tuyến đường núi ở các tỉnh Kandahar và Paktika. Sự việc diễn ra trong bối cảnh hai bên cáo buộc tấn công đáp trả nhau.

Afghanistan di chuyển tên lửa tới biên giới Pakistan- Ảnh 3.

Kabul cáo buộc Islamabad không kích lãnh thổ Afghanistan, bao gồm cả Kabul, trong khi Pakistan tuyên bố đã xóa sổ "các trại khủng bố" của Afghanistan.

Afghanistan di chuyển tên lửa tới biên giới Pakistan- Ảnh 4.

Các chuyên gia lo ngại rằng, việc sử dụng các hệ thống lỗi thời của Liên Xô thừa hưởng từ các cuộc xung đột trong quá khứ có thể gây ra một cuộc khủng hoảng toàn diện dọc theo biên giới dài 2.600 km.

