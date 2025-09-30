ADB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng

Theo báo cáo dự báo của ADB về kinh tế Việt Nam, mặc dù có những thách thức lớn trên toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được kết quả nổi bật trong nửa đầu năm 2025.

Tăng trưởng đạt mức ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái, lên 7,5% so với 6,4% trong nửa đầu năm 2024, đánh dấu mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ 2010. Công nghiệp và xây dựng tăng trưởng mạnh, đạt 8,3% trong nửa đầu năm 2025 so với mức 7,5% nửa đầu năm 2024. Sự gia tăng các đơn hàng mới để xuất khẩu trước khi Mỹ áp thuế đối ứng đã thúc đẩy lĩnh vực sản xuất chế tạo tăng 10,1%.

Mặc dù đầu tư công vẫn chưa đạt kế hoạch cả năm nhưng giải ngân thực tế đã góp phần giúp lĩnh vực xây dựng tăng 9,6% so với mức 7,3% cùng kỳ 2024. Tăng trưởng tài khóa và sự phục hồi của du lịch cùng các ngành liên quan đã thúc đẩy dịch vụ tăng 8,1%. Nông nghiệp tăng 3,8%, cho thấy khả năng chống chịu trước những bất ổn bên ngoài và được hỗ trợ bởi sự ổn định giá cả.

Kinh tế Việt Nam được đánh giá tăng trưởng ấn tượng.

Đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh trước khi Mỹ áp thuế đối ứng đã thúc đẩy thương mại trong 8 tháng đầu năm 2025. Tính đến hết tháng 8 năm 2025, xuất khẩu tăng 14,8%, đạt khoảng 306 tỉ USD. Các thị trường chính có mức tăng trưởng nhanh nhất so với cùng kỳ là Mỹ (26,4%), Hàn Quốc (11,8%), Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (9,2%) và Nhật Bản (9%).

Hàng chế biến chế tạo vẫn chiếm ưu thế với 88,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI chiếm gần 75% tổng kim ngạch. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 17,9%, đạt khoảng 292 tỷ USD, chủ yếu là các mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện. Thặng dư thương mại đạt khoảng 14 tỷ USD, thấp hơn mức 18,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn duy trì mạnh mẽ, hỗ trợ ngành công nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm 2025, giải ngân vốn FDI tăng 8,8% so với cùng kỳ, đạt 15,4 tỉ USD - mức cao nhất cho giai đoạn 8 tháng trong 5 năm vừa qua.

Cũng theo báo cáo của ADB, trong 8 tháng đầu năm 2025, lạm phát được duy trì trong phạm vi mục tiêu của Chính phủ. Lạm phát trung bình ở mức 3,3%, thấp hơn mức 4,0% của năm trước và nằm trong phạm vi mục tiêu. Giá lương thực tương đối ổn định, trong khi giá thuê nhà và dịch vụ tiện ích tăng, phản ánh việc tăng giá điện.

Đáng chú ý, trong tháng 8, lạm phát chung so với cùng kỳ năm trước giảm còn 3,2% so với mức 3,5% một năm trước đó, do chi phí vận tải giảm. Ngược lại, lạm phát cơ bản bình quân tăng 3,2% trong 8 tháng đầu năm do áp lực giá kéo dài của chi phí thuê nhà và giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam, ADB cho biết, nền kinh tế vẫn sẽ vững vàng trong giai đoạn 2025 - 2026, nhờ có chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng. Các mức thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực từ ngày 7/8 là 20% đối với hàng nhập khẩu và 40% đối với hàng trung chuyển có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng ngắn hạn, song các chính sách kích thích kinh tế được kỳ vọng sẽ giảm nhẹ tác động này.

" Dự báo tăng trưởng được điều chỉnh tăng lên 6,7% cho năm 2025 và giảm còn 6% cho năm 2026 (so với các mức lần lượt là 6,6% và 6,5% trong báo cáo tháng 4/2025), trong khi dự báo lạm phát thấp hơn một chút so với báo cáo tháng 4 ", báo cáo của ADB cho biết.

Cũng theo ADB, lạm phát được dự báo ở mức 3,9% trong năm 2025 và giảm nhẹ xuống 3,8% trong năm 2026. Giá năng lượng toàn cầu giảm đã góp phần giảm chi phí vận tải - yếu tố chiếm tỉ trọng đáng kể trong rổ hàng hóa tiêu dùng.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng liên tục chi phí y tế, giáo dục và giá điện của chính phủ vẫn tiếp tục tạo áp lực lạm phát. Giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh và tăng trưởng tín dụng cao có thể làm tăng giá vật liệu và dịch vụ.



