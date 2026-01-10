Á vương Vũ Linh và ca nhạc sĩ Ssay Huỳnh về chung một nhà

Tối 9/1, thông tin á vương Vũ Linh và ca nhạc sĩ Ssay Huỳnh cùng đầu quân về Gu Vietnam thu hút sự chú ý.

Từng có thời gian dài gắn bó với tổ chức Manhunt Vietnam, việc Vũ Linh đầu quân cho đơn vị quản lý mới khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ về sự thay đổi này, á vương Vũ Linh nói đây là thời điểm anh cần tập trung và định hướng rõ ràng cho sự nghiệp. Sau những hành trình đã qua, nam người mẫu nhận ra để đi đường dài thì không thể dựa vào nỗ lực cá nhân, mà cần một đội ngũ để hỗ trợ và đồng hành.

"Đơn vị quản lý mới cho tôi cảm giác là nhà, nơi không chỉ quản lý hình ảnh, mà cùng nhau xây dựng giá trị. Ở đó, tôi nhìn thấy sự điềm tĩnh trong tư duy, rõ ràng trong chiến lược và sự tôn trọng dành cho cá tính riêng của mỗi talent. Tôi tin rằng đây là thời điểm mình không cần đi nhanh, mà cần đi đúng", Vũ Linh nói.

Vũ Linh phát biểu suy nghĩ tại sự kiện công bố đầu quân về công ty quản lý mới.

Hoạt động tự do hơn 8 năm, nam người mẫu kỳ vọng lần đầu quân này sẽ giúp anh có một lộ trình phát triển bản thân rõ ràng và bền vững.

Đây cũng là dịp Vũ Linh nhìn lại bản thân để từ đó xây dựng giá trị cá nhân, từ cách xuất hiện trước công chúng, cách lựa chọn dự án, đến việc giữ gìn uy tín và bản sắc riêng của cá nhân.

Trong năm 2026, Vũ Linh tập trung xây dựng lại nền tảng sự nghiệp của mình bài bản và có chiều sâu hơn. Anh không chỉ tham gia các hoạt động truyền thông, người mẫu, đại sứ thương hiệu mà còn được định hướng phát triển hình ảnh cá nhân gắn với tri thức, trách nhiệm xã hội và các dự án cộng đồng.

Về ca nhạc sĩ Ssay Huỳnh, trong thời gian tới anh triển khai các dự án âm nhạc, truyền thông mang tính dài hạn và bền vững.

Anh tiếp tục phát triển dự án S.H.E (Save Her Earth) - âm nhạc chống biến đổi khí hậu. Thông qua dự án anh muốn kêu gọi các nghệ sĩ, chuyên gia và khán giả đừng thờ ơ mà hãy cùng hành động chống biến đổi môi trường, bảo vệ Trái đất.

"Việc lựa chọn Vũ Linh và Ssay Huỳnh không dựa trên yếu tố nổi tiếng, mà xuất phát từ sự tương đồng về giá trị, tư duy và định hướng phát triển lâu dài.

Cả hai đều được đánh giá là những cá nhân nghiêm túc với nghề, với hành trình làm nghề bền bỉ, có hình ảnh tích cực và mong muốn xây dựng sự nghiệp một cách bền vững, thay vì chạy theo hiệu ứng ngắn hạn", ông Nguyễn Ý Nhạc, đại diện đơn vị quản lý nói.

Ca nhạc sĩ Ssay Huỳnh trình diễn một ca khúc do anh sáng tác để tặng mọi người.

Nguyễn Vũ Linh cao 1,86 m, nặng 78 kg, số đo ba vòng 99-78-98 cm. Năm 2018, anh thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải á quân. Năm 2022, anh giành ngôi á vương 4 Mister Grand International.

Anh được chọn làm Đại sứ Du lịch Truyền thông của tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Năm 2025, Vũ Linh đại diện Việt Nam thi Manhunt International ở Thái Lan và đoạt á vương 4. Hiện anh là người mẫu tự do tại TP HCM.

Nhạc sĩ Ssay Huỳnh tên thật là Huỳnh Tấn Sang, quê Bình Định. Anh từng có ca khúc vào top 10 Bài hát Việt 2012, viết nhạc cho series Lala School, Rap Việt mùa 2.