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A Tuân song ca cùng Gia Bảo trong liveshow mừng sinh nhật

Như Mộng (ảnh NVCC)
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Tối 11/11, ca sĩ, nhạc sĩ A Tuân tổ chức liveshow nhân dịp sinh nhật với chủ đề "A Tuân & những người bạn" tại TP.HCM. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, diễn viên và khách mời.

Mở màn chương trình, A Tuân mang đến phần trình diễn với chủ đề "Vai diễn cuộc đời". Nam nghệ sĩ thể hiện những ca khúc quen thuộc như "Lệ ngang trời", "Anh em bốn bể một nhà"... tái hiện một số dấu ấn trong hành trình hoạt động âm nhạc.

Đáng chú ý, A Tuân có màn song ca cùng diễn viên Gia Bảo. Anh cũng lần lượt kết hợp với ca sĩ Chu Bin, Đỗ Minh Quân và một số khách mời khác. Những màn kết hợp tạo không khí sôi động mang đến màu sắc đa dạng cho đêm nhạc.

A Tuân song ca cùng Gia Bảo trong liveshow mừng sinh nhật - Ảnh 1.

A Tuân biểu diễn tại liveshow.

A Tuân song ca cùng Gia Bảo trong liveshow mừng sinh nhật - Ảnh 2.

A Tuân song ca cùng Gia Bảo.

Tại chương trình, nam nghệ sĩ cũng hạnh phúc thông báo hit "Lệ ngang trời" của anh đã chính thức vượt mốc hơn 5 tỷ lượt xem trên nền tảng TikTok.

Tâm điểm của đêm diễn là phần giới thiệu MV hài "Giàu to hay sầu lo", sản phẩm do A Tuân sáng tác. Khác với màu sắc tình cảm trong "Lệ ngang trời", ca khúc mới khai thác câu chuyện về tiền bạc, danh vọng và hạnh phúc thông qua cách kể hài hước.

MV xoay quanh một chàng trai có hoàn cảnh khó khăn bất ngờ đổi đời sau khi trúng số. Từ cuộc sống thiếu thốn, nhân vật bước vào thế giới giàu sang, trải nghiệm những điều trước đây chỉ có thể mơ ước. Tuy nhiên, phía sau sự hào nhoáng là những áp lực, cạm bẫy và các mối quan hệ phức tạp.

A Tuân song ca cùng Gia Bảo trong liveshow mừng sinh nhật - Ảnh 3.

Bằng Cường (đứng giữa) cũng góp mặt trong đêm nhạc của A Tuân.

Đến khi tỉnh giấc và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, chàng trai trở về cuộc sống bình dị bên người vợ. Qua câu chuyện này, tác phẩm đặt ra suy ngẫm về giá trị của tiền bạc và hạnh phúc, cho rằng sự bình yên cùng tình cảm chân thành đôi khi đáng trân trọng hơn những điều hào nhoáng bên ngoài.

MV có sự tham gia của diễn viên La Thành trong vai trò diễn viên, chỉ đạo diễn xuất và xây dựng kịch bản. Các gương mặt Trường An, Ni Sa Ki và Tủn Cùi Bắp (Thúy Liễu) cũng góp mặt. Trong đó, Thúy Liễu đảm nhận vai người vợ của A Tuân.

Theo ê-kíp, quá trình chuẩn bị và sản xuất MV kéo dài khoảng một tháng, riêng thời gian ghi hình liên tục lên đến 17 tiếng. Sau khi được giới thiệu, ca khúc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên TikTok. Theo số liệu được công bố tại sự kiện, âm thanh của ca khúc đã đạt khoảng 200.000 lượt sử dụng trên nền tảng này.

A Tuân song ca cùng Gia Bảo trong liveshow mừng sinh nhật - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ, bạn bè, người thân đến dự liveshow của A Tuân.

Chia sẻ về sản phẩm mới, A Tuân cho biết anh không đặt nặng áp lực phải lặp lại thành tích của "Lệ Ngang Trời". Nam nghệ sĩ mong muốn khán giả cảm nhận được sự gần gũi, chân thành và thông điệp mà ê-kíp gửi gắm trong ca khúc.

A Tuân sinh năm 1986 được biết đến là ca, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Anh nổi tiếng với dự án cộng đồng Phận làm con quy tụ hơn 400 nghệ sĩ tham gia và từng sáng tác cho nhiều ca sĩ như Lệ Quyên, Chu Bin, Nguyên Vũ.

Sau giai đoạn tạm ngưng hoạt động vì biến cố gia đình, anh trở lại mạnh mẽ và gây sốt mạng xã hội với loạt hit đạt hàng tỷ lượt xem trên TikTok như Lệ ngang trời. Bên cạnh âm nhạc, A Tuân còn được biết đến với vai trò chuyên gia truyền thông, tích cực làm thiện nguyện và sáng tạo nội dung giải trí trên các nền tảng số.

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Tags

a tuân

Chu Bin

La Thành

TikTok

âm nhạc

sao Việt

Gia Bảo

liveshow

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Giàu to hay sầu lo

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