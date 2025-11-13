Á hậu Vũ Thuý Quỳnh: Ngồi xe Bentley, check-in du thuyền, được Đức Phạm "cưng như cưng trứng"

Tối muộn 11/11, doanh nhân Đức Phạm đăng tải bức ảnh ôm Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cùng dòng trạng thái ngắn gọn "Yêu em" khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ. Đây là lần đầu tiên Đức Phạm công khai mối quan hệ tình cảm sau nhiều năm ly hôn.

Ngay sau động thái này, Vũ Thúy Quỳnh trở thành tâm điểm được tìm kiếm trên mạng xã hội. Trong thời gian gần đây, Á hậu sinh năm 1998 khiến dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" với loạt khoảnh khắc gắn liền cùng đồ hiệu, xế sang và những chuyến du lịch xa hoa.

Doanh nhân Đức Phạm tự đăng ảnh tình tứ, công khai nói "yêu em" với Vũ Thuý Quỳnh

Nhớ lại đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025, Vũ Thuý Quỳnh được bắt gặp ra về cùng Đức Phạm. Theo đó, team qua đường quay được doanh nhân Đức Phạm lên xe sang ở vị trí ghế lái, ít phút sau Á hậu Vũ Thuý Quỳnh cũng xuất hiện và ngồi ở hàng ghế sau. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bàn tán.

Cũng trong sự kiện trên, netizen còn phát hiện chi tiết được cho cả hai cùng đeo đồng hồ của một thương hiệu, cùng thiết kế nhưng khác phiên bản - một chiếc dành cho nam, một chiếc dành cho nữ.

Loạt hint đáng ngờ giữa Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm

Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm bị soi đeo đồng hồ đôi

Cả hai được bắt gặp ra về chung xe Bentley sau sự kiện

3 ngày sau khi bị bắt gặp ra về chung, Vũ Thuý Quỳnh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi được xe Bentley hộ tống xuất hiện tại sự kiện thời trang. Hình ảnh người đẹp bước xuống từ xế xịn, nhẹ nhàng chỉnh váy trước khi tiến vào khu vực thảm đỏ nhanh chóng gây chú ý.

Thế nhưng, đến khi sự kiện kết thúc, Vũ Thúy Quỳnh lại bất ngờ chọn rời đi bằng… một chiếc xe công nghệ. Khoảnh khắc cô bước nhanh ra cổng, cố ý khẳng định với mọi người là đang đặt xe chứ không có Bentley nào đến đón vừa hài hước nhưng cũng vừa đáng ngờ.

Thời điểm đó, nhiều cư dân mạng cho rằng phải Vũ Thuý Quỳnh lựa chọn ra về bằng xe khác để tránh né bàn tán giữa cô với doanh nhân Đức Phạm.

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh đến sự kiện bằng chiếc xe Bentley

Trên trang cá nhân mới đây, Vũ Thuý Quỳnh đã đăng tải loạt ảnh check-in trên du thuyền riêng, diện váy màu nude ôm sát, tôn lên vóc dáng quyến rũ cùng nhan sắc rạng ngời. Điều trùng hợp là du thuyền mà Vũ Thúy Quỳnh đăng tải lại chính là nơi Đức Phạm vừa đăng ảnh ngọt ngào của cả hai.

Nhiều người nhận xét Vũ Thúy Quỳnh được bạn trai cưng ra mặt. Không chỉ đưa đón cô bằng xế sang khi đi sự kiện, cùng nhau du lịch "chanh sả" mà còn đích thân Đức Phạm tự tay công khai chuyện tình cảm. Qua đó có thể thấy nam doanh nhân vô cùng nghiêm túc trong chuyện yêu đương với Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Vũ Thuý Quỳnh check-in sang chảnh khi du lịch bằng du thuyền

Không chỉ đồ hiệu, đi sự kiện bằng Bentley, Vũ Thuý Quỳnh còn khiến nhiều người xuýt xoa với chuyến đi chơi đẳng cấp mới đây

Vũ Thuý Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2.

Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng là tâm điểm chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với "chị đẹp" Hà Kino. Cuối năm 2023, cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, chia sẻ khung hình chung và để lại nhiều tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, netizen không ngừng "đẩy thuyền" vì độ đẹp đôi và tương tác thân mật giữa hai người. Tuy nhiên, sau một thời gian, cả Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino được cho là đã âm thầm "đường ai nấy đi" khi không còn xuất hiện chung, đồng thời thường chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.