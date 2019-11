Á hậu Hoàng My: Tri thức góp phần nâng tầm vóc của quốc gia

Sáng ngày 24.11, "Hành Trình Từ Trái Tim" cùng với Á hậu Hoàng My, Á hậu Lệ Hặng tiếp tục trao tặng những cuốn sách "Khuyến học", "Đắc nhân tâm", "Nghĩ giàu làm giàu", "Không bao giờ là tất bại, tất cả là thử thách", "Quốc gia khởi nghiệp" đến các bạn sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai. Đây cũng là một trong những hoạt động đánh dấu sự hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhằm hướng nghiệp cho sinh viên.

Á hậu Hoàng My là người đồng hành cùng với Hành trình mang ánh sáng tri thức đến những thôn bản xa nhất, vượt hàng vạn hải lý, băng rừng, vượt sông mang theo khát vọng khởi nghiệp, kiến quốc cho thế hệ trẻ. Hoàng My vô cùng xúc động khi được cùng Hành trình trở về nơi mình đã sinh ra và lớn lên: "Hoàng My đã có một tuổi trẻ đầy ý nghĩa khi được cùng Tập đoàn Trung Nguyên trao tri thức cho các bạn trẻ. My đã cùng Hành trình đi rất xa và hôm nay mới có dịp trở về lại mảnh đất quê hương để đánh thức khát vọng lớn nơi các bạn trẻ. Các bạn ở Đồng Nai thật sự cần tri thức, cần công thức thành công để tự tin bước vào đời. Và càng đi, càng đọc My lại cảm thấy yêu Việt Nam, càng hy vọng các trẻ có thể tích lũy tri thức nhân loại góp phần nâng tâm vóc của quốc gia, dân tộc mình."

Câu chuyện Á hậu Hoàng My đã tiếp thêm động lực cho các bạn sinh viên có mặt trong buổi giao lưu. Sinh ra ở nơi chỉ có cà phê, ngô, khoai, sắn con đường duy nhất để Hoàng My thay đổi tương lai là học thật giỏi, đọc thật nhiều sách làm vốn liếng cho bản thân. Hoàng My nhắn nhủ với các bạn trẻ: "Xuất phát điểm như thế nào không quan trọng, nhưng thành công sẽ đến nếu như bạn thật sự có khát vọng lớn, có ý chí và không ngại đương đầu với khó khăn, thách thức. My mong muốn được đi khắp thế giới để trải nghiệm và cảm nhận giá trị sống. My từng sống Israel một đất nước nhỏ bé, không được thiên nhiên ưu ái, thường xuyên có súng đạn, đánh bom - nơi mà sự sống bị đe dọa từng ngày. Nhưng ở nơi ấy My đã thấy một tinh thần đoàn kết, sức mạnh dân tộc đã tạo nên một đất nước Israel kiên cường, giàu có khiến nhiều quốc gia trên thế giới phải nể phục và học tập."

Gắn bó với Hành trình, may mắn có được cơ hội đọc nhiều cuốn sách hay Tủ sách Nền tảng đổi đời do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn khiến Hoàng My càng tin tưởng rằng đất nước mình sẽ trường tồn và phát triển nếu như thế hệ rường cột có được nguồn tri thức toàn diện: "Sách là một điều tuyệt vời để bản thân My có thể khám phá vì sao nhân loại tiến bộ như thế nào? Nếu các bạn trẻ muốn khởi nghiệp thì hãy đọc "Quốc gia khởi nghiệp" - hiểu về đất nước và những con người khởi nghiệp… Mọi vấn đề bạn muốn tìm hiểu, học hỏi đều có ở trong những cuốn sách hay. My rất mong mỏi trong thời gian tới Tập đoàn Trung Nguyên Legend có thể trao cho các bạn trẻ những đầu sách mới bên cạnh 5 cuốn sách Nền tảng Đổi đời.".

Á hậu Lệ Hằng cũng đã gắn bó với Hành trình vượt qua bao chặng đường để đánh thức khát vọng vĩ đại ở các bạn trẻ. Lệ Hằng cho hay: "Hành trình của Trung Nguyên đã giúp Hằng có thêm những trải nghiệm thật đẹp của tuổi trẻ khi có thể đóng góp thật nhiều điều ý nghĩa cho cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Hằng tin rằng với những cuốn sách quý mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn sẽ giúp các bạn mở rộng tư duy, có đam mê, có chí hướng và muốn đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước."

Á hậu Lệ Hằng đã dành trọn cảm tình của các bạn sinh viên về câu chuyện khởi nghiệp của mình: "Sau khi dành Á hậu của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, Hằng đã thử sức ở lĩnh vực kinh doanh nông sản với mong muốn mọi người được sử dụng thực phẩm sạch. Nhưng lúc ấy, Hằng không giỏi về kỹ thuật cũng không có nhiều kiến thức về kinh doanh nên thất bại đau đớn. Sau đó, Hằng chuyển hướng kinh doanh với định hướng trong vòng 5 – 10 năm nữa sẽ trở thành một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng lớn nhất việt Nam. Sau những thất bại đã giúp cho Hằng có thêm nhiều bài học cho mình. Bạn có ước mơ, có ý chí nhưng phải nắm bắt cơ hội, dám thay đổi và kết nối các nguồn lực vì muốn đi xa phải đi cùng nhau."

Sau những vấp ngã về kinh doanh thì sách trở thành một người thầy vĩ đại soi sáng cho con đường đi của Lệ Hằng: "Cuốn sách ‘Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách’ đã tiếp thêm sức mạnh để vươn đến thành công. Hằng nhận ra một điều rằng tiền mất đi mình có thể kiếm lại được nhưng mất đi niềm tin, ý chí là mất đi tất cả. Trước khi bạn muốn thực hiện kinh doanh, hãy đọc thật nhiều sách để trở thành một chuyên gia ở lĩnh vực mà bạn theo đuổi."

Có mặt trong buổi giao lưu, Thạc sĩ Mai Lâm hiện đang điều hành công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Quốc Tế Restart, vinh dự khi tiếp tục được đồng hành cùng Hành Trình để truyền cảm hứng về khát vọng vĩ đại mà còn tìm ra cho mình một con đường đúng đắn cho các bạn trẻ: "Hãy học thật, sống tử tế và hành động 300%. Đọc sách chính là con đường ngắn nhất để các bạn có lĩnh hội tinh hoa tri thức nhân loại nhằm soi chiếu, ứng dụng cho bản thân. Hai cuốn sách mà Mai Lâm tâm đắc là "Nghĩ Giàu Làm Giàu" giúp chúng ta hiểu được khi thất bại mình phải làm gì và "Quốc Gia Khởi Nghiệp" khiến người trẻ có những suy nghĩ lớn lao cho quốc gia, dân tộc."

"Hành Trình Trái Tim" đã truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh để nhiều bạn trẻ có khát vọng lớn. Bạn Nguyễn Thanh Duy, trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai bày tỏ: "Tham gia Hành trình và may mắn có trong tay 5 cuốn sách quý giúp chúng em hiểu về thế giới rộng lớn ngoài kia, biết quý trọng hiện tại và hướng đến tương lai tốt đẹp cho bản thân, cho dân tộc Việt Nam."

Thầy Phạm Quang Trung – Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai, nhận định: "Hành Trình Từ Trái Tim đã nuôi dưỡng ngọn lửa khát vọng về một thế hệ trẻ có tri thức toàn diện, có những đóng góp thiết thực cho gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Hãy hãy đọc và ngẫm những cuốn sách quý do Tập đoàn Trung Nguyên Legend tuyển chọn, bởi đây sẽ là hành trang tri thức vững chắc để các em tự tin bước vào đời."

Kết thúc buổi giao lưu, Tiến sĩ Hữu Đức, người dẫn dắt chương trình đúc kết: "Nhiều bạn trẻ đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề luôn loay hoay tìm kiếm câu trả lời. Không có định nghĩa đúng, sai khi chọn nghề nghiệp mà chỉ có chọn phù hợp và không phù hợp. Đi nhầm đường chính là chọn không phù hợp. Và Hành trình từ trái tim không chỉ mang đến cho thanh niên nguồn cảm hứng từ những câu chuyện của những quốc gia, nhân vật thành công mà còn cung cấp Công Thức Thành Công cho mỗi người".

Gần 10 năm qua, "Hành Trình Từ Trái Tim" đã vượt hàng ngàn km, qua mọi địa hình từ núi cao hiểm trở đến biển đảo xa xôi và kênh rạch chằng chịt để trao tặng hàng chục triệu cuốn sách trong 5 đầu sách là "Quốc gia khởi nghiệp", "Khuyến học", "Nghĩ giàu làm giàu", "Đắc nhân tâm", "Không bao giờ thất bại - Tất cả là thử thách". Riêng năm 2019, Hành trình đã đi qua 63 tỉnh, thành với hơn 10.000 km đường bộ và 2.000 hải lý để trao tặng hàng triệu cuốn sách quý.

Từ cuốn sách đầu tiên "Nghĩ giàu làm giàu" đến bộ 5 cuốn sách quý đổi đời, đến nay, "Tủ sách nền tảng đổi đời" được mở rộng với hơn 100 đầu sách thuộc 12 lĩnh vực căn cốt nhất: Khoa học, Triết học, Huyền học, Y học, Võ học, Kinh tài học, Chính trị học, Đạo đức học, Xã hội học, Mỹ học, Âm thanh học và Ngôn ngữ học. Năm 2020, Hành trình sẽ đến hàng chục ngàn thư viện, nhà văn hóa và hàng triệu hộ gia đình ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, hành sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.