Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, á hậu 2 Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 Dương Thị Khánh Linh đã có chuyến trở về thăm lại mái trường xưa THPT Minh Châu tại tỉnh Hưng Yên.

Xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi cùng chiếc vương miện danh giá, nàng hậu ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, thanh lịch cùng tinh thần hào hứng, bồi hồi trong ngày trở lại. Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp và trang trọng với sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo cùng các học sinh Trường THPT Minh Châu.

Khánh Linh diện áo dài trắng khi trở về trường.

Tại đây, á hậu Khánh Linh đã trực tiếp trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng dành cho các em học sinh vượt khó học tốt. Toàn bộ kinh phí thực hiện hoạt động tri ân này được cô trích ra từ số tiền thưởng cá nhân sau khi đoạt danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026.

Ít ai biết rằng, ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Khánh Linh từng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ học phí và tạo điều kiện học tập từ phía nhà trường. Chính sự nâng đỡ quý báu ấy đã trở thành động lực lớn lao giúp cô không ngừng nỗ lực vượt khó, mạnh dạn chinh phục đấu trường nhan sắc sau này.

Từ một cô học trò từng được nhà trường hỗ trợ năm xưa, nay khi đã đạt được thành tích và trích được tiền thưởng cá nhân, Khánh Linh quyết định quay trở lại trường cũ để tiếp sức, giúp đỡ lại các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn – viết tiếp hành trình sẻ chia và lan tỏa yêu thương đầy nhân văn.

Khánh Linh trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với Khánh Linh, đây không chỉ đơn thuần là những phần quà mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự động viên chân thành nhất gửi tới các thế hệ đàn em đồng thời thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc dành cho nơi từng dìu dắt cô lớn khôn.

Trở lại ngôi trường gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân trong tà áo dài trắng dịu dàng và chiếc vương miện lấp lánh, Khánh Linh không khỏi xúc động, bồi hồi khi gặp lại những thầy cô giáo đã từng dạy dỗ mình, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm cũ – người luôn tận tâm dìu dắt, đồng hành và tiếp thêm niềm tin cho cô suốt quãng đời học sinh.

Nàng hậu trải lòng: "Linh thực sự rất xúc động khi có dịp trở lại mái trường THPT Minh Châu và gặp lại những thầy cô đã từng dạy dỗ mình, đặc biệt là khoảnh khắc được gặp lại cô giáo chủ nhiệm năm xưa. Cảm giác thân thuộc vẫn vẹn nguyên như thể mới ngày hôm qua Linh còn là cô học trò ngồi trên ghế nhà trường, cùng bạn bè học tập, vui chơi và được thầy cô dìu dắt.

Ngày trước, nhờ sự yêu thương và hỗ trợ học phí từ nhà trường mà Linh có thêm động lực để cố gắng học tập, phấn đấu thi hoa hậu và đạt được thành tích như hôm nay. Vì vậy, ngay khi có tiền thưởng, điều đầu tiên Linh nghĩ đến là quay về giúp đỡ lại các em học sinh khó khăn tại chính ngôi trường này. Với Linh, đây giống như một lần trở về nhà sau một hành trình dài".

Nàng hậu bên cô giáo của mình.

Chia sẻ về những chuyển biến sau khi đạt vị trí cao tại cuộc thi sắc đẹp, Khánh Linh cho biết danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu đã mang đến cho cô nhiều cơ hội và trải nghiệm mới, giúp cô được gặp gỡ nhiều người và tiếp cận gần hơn với các hoạt động mình mong muốn.

Tuy nhiên, nàng hậu luôn xác định tinh thần trách nhiệm đi kèm: "Với Linh, danh hiệu không chỉ mang đến cơ hội mà còn đi kèm với trách nhiệm. Linh hiểu rằng mình cần nỗ lực nhiều hơn, không ngừng hoàn thiện bản thân và chủ động thay đổi để xứng đáng với danh hiệu đã đạt được. Đây cũng là động lực để Linh tiếp tục học hỏi, trải nghiệm và tạo ra những giá trị tích cực hơn trong thời gian tới".

Trong thời gian tới, Khánh Linh vẫn ưu tiên việc học tập chuyên ngành Ngôn ngữ Anh với định hướng trở thành một giáo viên tiếng Anh trong tương lai. Đồng thời, nàng hậu kỳ vọng sẽ tiếp tục tận dụng sức ảnh hưởng từ danh hiệu á hậu để đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động cộng đồng thiết thực, đặc biệt là các chương trình đồng hành cùng nhà trường và hỗ trợ học sinh hiếu học vượt khó.

Nhan sắc xinh đẹp của Khánh Linh.

Á hậu Dương Thị Khánh Linh sinh năm 2006, quê quán tại Hưng Yên. Cô sở hữu chiều cao 1m68, cân nặng 52kg cùng số đo ba vòng chuẩn 84-62-96 cm. Hiện tại, Khánh Linh đang là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, thuộc Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cô nhận được sự ủng hộ và yêu mến của đông đảo công chúng sau khi xuất sắc đạt danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026.