Theo Michael Maloof, về cơ bản cuộc phản công của Ukraine đã kết thúc.

Đánh giá của Michael Maloof, cựu chuyên gia phân tích chính sách an ninh cấp cao tại Văn phòng Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra dựa trên những số liệu được tiết lộ về cuộc phản công lực lượng Ukraine tiến hành trong thời gian qua.

Tính đến ngày 4 tháng 8, Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ và hơn 4.900 đơn vị vũ khí khác nhau, bao gồm 26 máy bay, 9 trực thăng, 1.831 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác.

Trong đó có 25 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng bánh lốp AMX do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley (IFV) do Mỹ sản xuất, kể từ khi bắt đầu cuộc phản công của Kiev.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine đã mất 747 khẩu pháo dã chiến và súng cối, bao gồm 76 hệ thống pháo M777 của Mỹ, cũng như 84 tổ hợp pháo tự hành của Ba Lan, Mỹ, Pháp và Đức.

"Dữ liệu này khá nghiêm trọng vì nó thực sự cho thấy tỷ lệ tiêu hao cao, rằng người Ukraine chỉ đang nhai thiết bị của họ và đưa ra các chiến thuật mà họ đang sử dụng, bạn có thể hiểu rõ tại sao rất nhiều thiết bị đó trở thành vịt ngồi xổm.

Ngoài ra, các chiến thuật đang được người Ukraine sử dụng có thể dẫn đến sự tàn phá và thiệt hại nhân mạng lớn hơn. Vì vậy, thực tế trên chiến trường không có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi đã xem một số video vào ngày hôm trước, trong đó nó giống như chiến tranh chiến hào trong Thế chiến thứ nhất mà họ đang tham gia.

Họ đã sử dụng lại cách chiến đấu cũ, vốn có bản chất phòng thủ. Họ không được huấn luyện cho mục đích tấn công. Và đây là điều mà tôi nghĩ là khá rõ ràng và đáng chú ý", Michael Maloof cho biết.

Tổn thất nặng nề của Ukraine được cho là do chiến thuật của Mỹ không đủ và quá trình huấn luyện dồn nén của NATO hóa ra lại vô ích trong việc đối phó với các công sự, pháo binh, không quân và bộ binh của Nga trên chiến trường.

Báo chí chính thống của Mỹ gần đây đã đưa tin rằng Ukraine đang quay trở lại chiến thuật cũ vì quân đội Ukraine do NATO huấn luyện được trang bị vũ khí phương Tây đã không đạt được bất kỳ tiến bộ nào trên thực địa.

Các phương tiện truyền thông lưu ý rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã hy vọng rằng chín lữ đoàn do phương Tây đào tạo (khoảng 36.000 quân), sẽ cho thấy cách chiến tranh của Mỹ vượt trội hơn so với cách tiếp cận của Nga. Nhưng hy vọng của họ đã bị tiêu tan.

Điểm yếu chính của chiến thuật Mỹ là gì?

Theo các chuyên gia, các chiến thuật được quảng cáo rầm rộ của Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào ưu thế trên không, điều mà người Ukraine không có. Nói cách khác, nếu không có ưu thế trên không, mánh khóe sẽ không hiệu quả.

Maloof nói: "Khi tôi ở Lầu Năm Góc và khi quân đội Mỹ thực hiện chiến dịch Lá chắn Sa mạc, Bão táp Sa mạc, điều đầu tiên được sử dụng là thiết lập ưu thế trên không. Khi đó hoàn toàn khiến mọi thứ khác trở thành thứ yếu.

Và khi thiết lập ưu thế trên không đó, bạn chỉ huy bầu trời, bạn có thể đánh sập các hệ thống kiểm soát chỉ huy, bạn có thể theo dõi các địa điểm đặt tên lửa. Nhưng chiến thuật này chỉ đặc biệt phát huy thế mạnh khi đối thủ có khả năng phòng không rất yếu".

Về phần mình, Nga đã củng cố các vị trí của họ và đặt mìn để cản trở cuộc phản công của Ukraine. Bằng cách nào đó, các bãi mìn của Nga đã khiến các nhà hoạch định chiến tranh của Ukraine và NATO bất ngờ.

Nhận xét về điều này, cựu nhà phân tích của CIA, Larry Johnson, tự hỏi liệu các tướng lĩnh NATO có ngủ quên trong sáu bảy tháng qua hay không. Theo ông, liên minh xuyên Đại Tây Dương có đủ nguồn lực để thu thập thông tin tình báo như vậy trước cuộc phản công.

Chiến thuật của Nga cũng đã tỏ ra vượt trội, chuyên gia Maloof nhận định: "Đối đầu với bất kỳ hình thức phản công nào, các lực lượng Nga đã thực sự cố thủ theo cách mà với mìn, bẫy xe tăng và việc sử dụng máy bay không người lái, nó giúp các chỉ huy địa phương có thể quan sát được các vị trí trên thực địa.

Và những máy bay không người lái đó đôi khi có thể không bị phát hiện. Vì vậy, nó mang lại lợi thế rõ ràng cho các lực lượng Nga không chỉ nắm giữ mà còn có thể chiếm các vùng lãnh thổ xa hơn nếu họ muốn.

Trừ khi và cho đến khi người Ukraine có thể nhận được nhiều thiết bị hơn một cách có hệ thống và dòng tiếp tế nhất quán, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ phải thay đổi hướng đi của mình, vì vậy họ sẽ mất nhiều lãnh thổ hơn nữa. Và quan trọng hơn, họ sẽ mất đi nhiều sinh mạng hơn".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đang tiếp tục thực hiện một số nỗ lực tấn công vào hướng Donetsk, Nam Donetsk, Kupyansk và Krasny Liman. Hầu như tất cả các cuộc tấn công đã bị người Nga đẩy lùi.

Hậu quả là Ukraine đã thiệt hại 130 binh sĩ ở hướng Zaporozhye, 120 binh sĩ ở hướng Nam Donetsk và 70 binh sĩ ở hướng Krasny Liman chỉ trong 24 giờ qua.

Ukraine có thể phục hồi những tổn thất?

Theo Maloof, không rõ người Ukraine sẽ bổ sung kho dự trữ và nguồn nhân lực của họ như thế nào.

"Tôi không hiểu làm thế nào họ có thể làm điều đó (bù đắp tổn thất về con người). Nhiều người Ukraine đã rời khỏi đất nước và không muốn quay lại bởi số lượng người thiệt mạng nhiều đến mức ngay cả những người lính đánh thuê đến, họ ngay lập tức muốn rời đi, họ thấy rằng không có sự hỗ trợ, không có tổ chức, không có sự chăm sóc y tế tốt.

Kết quả là, khả năng có được lính đánh thuê đang giảm đi rất nhiều. Có những video do lính đánh thuê đưa ra, những người về cơ bản đang nói với những ứng viên tiềm năng khác rằng đừng đến, điều đó thật tệ", chuyên gia Mỹ nói.

Tỷ lệ hao mòn của thiết bị cũng rất đáng kinh ngạc, ông tiếp tục nói thêm rằng Ukraine không sản xuất thiết bị quân sự với số lượng cần thiết và hoàn toàn phụ thuộc vào sự trợ giúp của phương Tây.

UAV Nga tấn công thành trì lực lượng Ukraine

Tuy nhiên, sự hỗ trợ này đang cạn kiệt, vì các nước NATO đang chứng kiến ​​thiết bị của họ bị phá hủy, theo chuyên gia. Ông cho rằng nếu Ukraine không nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài, họ sẽ xem xét ngừng bắn.

Dù sao đi nữa, theo Maloof, không có cơ hội xoay chuyển cuộc phản công của Ukraine. Ông tin rằng bước tiến của Ukraine đã kết thúc.