9X giành được tiền thưởng ngất ngưởng từ Alibaba: Ép bản thân kỉ luật bao nhiêu, bạn xuất chúng bấy nhiêu!

01

Tháng 9/2020, The Academy for Discovery, Adventure, Momentum and Outlook (DAMO Academy, viện nghiên cứu chuyên khám phá những điều chưa biết của khoa học và công nghệ và được thúc đẩy bởi tầm nhìn của con người) của tập đoàn Alibaba đã trao 10 triệu tệ tiền thưởng cho 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc.

Triệu Bản Đan, một cố vấn tiến sĩ xinh đẹp tới từ Đại học Chiết Giang, là nhà khoa học nữ duy nhất trong số 10 người nhận được giải thưởng này.

Triệu Bản Đan sinh năm 1991, vào năm nhận được giải thưởng, cô mới chỉ 29 tuổi.

Hơn nữa, khoản tiền thưởng này chỉ là một phần trong thu nhập nghiên cứu khoa học của cô, để chiêu nạp cô về với trường mình, Đại học Chiết Giang đưa ra một mức lương năm vô cùng cao, trên 60 vạn tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng) cùng điều kiện thuận lợi về nhà ở, với nhiều khoản trợ cấp phúc lợi khác.

Rất nhiều cư dân mạng sau khi đọc được thông tin này đã phải thốt lên rằng: "Đã xinh hơn tôi lại còn tài giỏi hơn tôi!"

Một cư dân mạng khác nói: "Cùng 29 tuổi mà sao người ta ưu tú như vậy, còn tôi thì vẫn đang vật lộn với công việc của mình, không sánh được."

Nhưng nếu nhìn những gì mà Triệu Bảo Đan đã bỏ ra, bạn sẽ biết được thành tích và đãi ngộ mà cô gái ấy nhận được là hoàn toàn công bằng, nó là thành quả của những tháng ngày nỗ lực phấn đấu chăm chỉ không ngừng nghỉ của cô gái trẻ.

Hướng nghiên cứu của Triệu Bảo Đan là ứng dụng các vật liệu bán dẫn mới trong quang điện tử. Cô liên tiếp lấy được bằng cử nhân khoa học Viện Vật lý, Đại học Nam Kinh, bằng tiến sĩ vật lý, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ và nghiên cứu viên liên kết tại Phòng thí nghiệm Cavendish của Đại học Cambridge, Vương quốc Anh. Từ năm 2019 tới nay, cô đảm nhận chức vụ nhà nghiên cứu và cố vấn tiến sĩ của Viện Kỹ thuật, đại học Chiết Giang.

Mặc dù mới chỉ 29 tuổi, nhưng trình độ học thuật của cô đã vô cùng xuất sắc:

Năm 2019, Triệu Bảo Đan là một trong những ứng cử viên trẻ tuổi nhất trong danh sách "MIT Technology Review - Innovators Under 35 China"

Cô phá kỷ lục thế giới về hiệu suất của đèn LED perovskite bằng một phương pháp mới đơn giản và chi phí thấp hơn; cô cũng sử dụng thiếc thay vì chì để giảm độc tính của pin mặt trời perovskite.

Triệu Bảo Đan xuất bản hơn 20 luận văn SCI trong 3 năm trên các tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực Nature Photonics, Nature Electronics, Advanced Materials

Với tư cách là đồng tác giả, cô đã xuất bản 7 bài báo trên loạt tạp chí Nature / Science / Cell.

Ở tuổi 29, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Triệu Bảo Đan trở thành "con nhà người ta" trong mắt nhiều người

Triệu Bảo Đan được sinh ra trong một gia đình bình thường, thành tích của cô hoàn toàn không phải là di truyền của cha mẹ, cũng chẳng dựa vào bất cứ mối quan hệ nào, mà được tích lũy thông qua mỗi ngày học tập và chăm chỉ nghiên cứu của cô.

Khi thầy giáo hỏi vì sao những thành quả khoa học của lại đều "cứng" như vậy, Triệu Bảo Đan cười nói đó là bởi ngay từ khi còn bé cô đã vô cùng yêu thích vật lý, sau khi lên đại học, cô có thể ôm phòng thí nghiệm cả ngày mà không thấy mệt.

"Thơ cổ, đọc một bài, hai bài, càng đọc càng thấy nhiều, nhưng vật lý, càng học nhiều lại càng trở nên ít, cuối cùng cô đọng lại chỉ bằng vài công thức, đây là một chuyện rất thú vị và đẹp đẽ."

Thực ra, con đường nghiên cứu làm gì có trải hoa hồng không như vậy, cách Triệu Bảo Đan chia sẻ nghe có vẻ rất đơn giản, dễ dàng, nhưng thực ra đằng sau đó lại là những nỗ lực và cố gắng phi thường của cô.

Trong những năm học ở Cambridge, cô luôn dậy vào lúc 6h mỗi ngày, vào phòng thí nghiệm lúc 7h30, nhiều khi ngồi một phát là ngồi luôn 12 tiếng.

Khi người khác nghỉ hè, Triệu Bảo Đan vẫn đang chiến đấu với đối tượng thí nghiệm.

Ngày nay, khi nhiều người cổ xúy cho tư tưởng "học hành vô dụng" thì Triệu Bảo Đan lại dùng chính trải nghiệm cuộc đời để nói với mọi người rằng: học hành và phấn đấu thực sự có thể thay đổi số phận của một con người.

Đáng sợ nhất chính là, bạn vừa không nỗ lực, vừa không đủ dũng cảm, lại vừa thích ngồi đó oán than thế giới không công bằng, cuộc đời là bể khổ.

Sống ở đời, không thể chuyện gì cũng thuận lợi, không phải cứ bỏ ra 100% nỗ lực là sẽ thu lại được 100% thành quả.

Nhưng nếu ngay từ đầu đã lựa chọn từ bỏ chình mình, sống kiểu thế nào cũng được, vậy thì con đường của bạn ắt sẽ tự hẹp.

Ngược lại, bỏ sức ra học hành, nghiêm túc phấn đấu, đối với phần lớn người bình thường như chúng ta mà nói, đó chính là con đường tắt ngắn nhất để lội ngược dòng thành công.

02

Tinh thần tự giác kỉ luật sẽ giúp bạn làm chủ mọi thứ

Có một câu nói rất hay rằng: "Đằng sau mọi sự ưu tú, là sự tự giác kỉ luật hơn người."

Xuất phát điểm của mỗi người đều có cao có thấp, có người xuất thân bần hàn, có người sinh ra đã ở vạch đích.

Nhưng quy tắc "khổ trước sướng sau" của cuộc đời lại không bao giờ thay đổi.

Năm ngoái, một ghi chú học tập của một sinh viên Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) bỗng nổi như cồn trên mạng xã hội nước này.

Trong ghi chú kế hoạch học tập ấy là chi chít những tiến trình học tập mỗi ngày của cậu sinh viên ấy.

1h sáng đi ngủ, 6h sáng dậy, 6h40 bắt đầu học bài.

Ngoài giờ lên lớp cố định mỗi ngày, còn giờ tự học, giờ học ngoại ngữ và cả thời gian tập thể dục cố định.

Từ 9h tối tới 1h sáng đều kín lịch.

Ghi chú dày đặc của cậu sinh viên đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

Theo lời của các bạn học cùng trường thì cậu sinh viên này xuất thân nông thôn, gia cảnh bình thường.

Sau khi đỗ vào Thanh Hoa, nhờ những nỗ lực miệt mài của mình, cậu liên tiếp giành được học bổng loại A trong suốt 4 năm học, thành tích luôn đứng trong top 3 toàn khóa.

Sau khi tốt nghiệp, cậu vào làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước, đãi ngộ nồng hậu.

Trong cuộc sống, người đẻ ra đã ngậm thìa vàng thực ra chỉ là số ít.

Phần lớn những thành phần ưu tú, tinh anh, sở dĩ có thể lội ngược dòng thành công, không phải nhờ vào năng khiếu bẩm sinh, cũng không phải nhờ gia cảnh hơn người, mà chỉ đơn giản dựa vào 4 chữ: tự giác kỉ luật.

Triết gia người Đức, Immanuel Kant từng nói: "Một mặt khác của tự do chính là tự giác kỉ luật, không phải chiều theo tính lười của bản thân, mà là làm chủ chính mình."

Rất nhiều khi, không phải ưu tú rồi mới kỉ luật tự giác, mà là sau quá trình kỉ luật tự giác, ta mới trở nên ưu tú.

Có một câu nói rất hay rằng: "Khi một người tự giác kỉ luật đến cực hạn, dù xuất phát điểm của họ không cao, dù có phải chịu những lời châm biếm ra sao, cả thế giới vẫn sẽ nhường đường cho họ."

3 phần do trời định, 7 phần là nhờ vào nỗ lực, chỉ khi bạn nỗ lực và tự giác kỉ luật, kiểm soát được bản thân, bạn mới đủ tư cách để nói câu: "Mệnh tôi do tôi không do trời."

03

Đằng sau mỗi ánh hào quang đều là những giọt mồ hôi nước mắt

Trong cuốn "Golden time" có viết:

"Đời người, việc mình có thể chọn là rất ít. Chúng ta không thể lựa chọn được sinh ra hay chết đi như nào, nhưng chúng ta lại hoàn toàn có thể chọn yêu và sống ra sao."

Ngay cả khi bắt đầu có gặp phải những trở ngại và thăng trầm, chỉ cần bạn không chấp nhận số phận, bạn vẫn còn không gian để phát triển mạnh mẽ.

Cũng như những vì sao đêm sẽ không bao giờ hỏi vì sao muộn vậy mà vẫn có người trên đường, thời gian sẽ không phụ lòng tất cả những ai sống chăm chỉ.

Trong khi cuộc đời tồi tệ nhất lại là đêm nghĩ về ngàn lối đi, sáng thức dậy vẫn bước đi lối cũ, lang thang vô định giữa đam mê và sống cho qua ngày.

Bạn có từng trải qua những khoảnh khắc như này:

Trông thấy cơ thể mập mạp trong gương, quyết tâm giảm cân bằng học cách nấu một bữa ăn kiêng, rồi lại cảm thấy quá nhạt nhẽo sau hai lần làm, cuối cùng bỏ cuộc. Hí hửng quyết tâm chạy chục cây số mỗi ngày, vừa chạy được vài mét đã mệt lả thở hổn hà hổn hển, và không bao giờ còn hôm sau nữa...

Cảm thấy kiến ​​thức của mình quá hạn hẹp, sợ mình không theo kịp thời đại nên đã đặt mua một đống sách, thề sẽ đọc hết trong 3 tháng, sau một năm mới phát hiện ra rằng mình mới lật đi lật lại được trang tiêu đề...

Sếp chèn ép khiến bản thân kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, bạn muốn làm chủ vận mệnh của mình, vì vậy đã đăng ký cả tá khóa học trực tuyến để học thêm nhiều kiến ​​thức mới. Học được 1,2 buổi lại cảm thán, "sao mà khó vậy", "sao mà nhàm chán quá vậy", vẫn là lướt Facebook, đánh ván game vui hơn…

Trong lúc bạn lướt điện thoại, chơi game, đi shopping, tiệc tùng liên hoan, sống không mục đích, thì có người đang không ngừng điên cuồng rèn luyện, chú tâm vào nghiên cứu, nghiêm túc làm việc, kiên trì với mục tiêu của mình.

Một ngày có thể không thể nhìn thấy kết quả, một tháng có thể cũng không cho ra những khác biệt quá lớn lao, nhưng một năm, hai năm thì sao?

Xã hội này vốn dĩ rất tàn khốc, bạn kiên trì nỗ lực được thì bạn sẽ "xuất chúng", bạn không kiên trì được, bạn chỉ có thể "xuất chuồng".

Bạn phải "bỏ ra", bạn mới "thu lại" được, mỗi miếng mật ong ngọt ngào cần phải được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi đắng cay.

Thế giới này chỉ tồn tại một chân tướng, đó là: Ép mình nỗ lực, bạn mới có được cuộc sống mà mình mong muốn.