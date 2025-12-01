Những ngày gần đây, câu chuyện nữ diễn viên Trung Quốc Tôn Phi Phi khiến mạng xã hội dậy sóng. Không chỉ vì những bi kịch hôn nhân suốt 11 năm mà cô phải chịu đựng, mà còn vì những lời thú nhận khiến bất kỳ người mẹ nào cũng nghẹn lại.

Theo nữ diễn viên, cô và Sử Hồng quen nhau qua sự mai mối của bạn bè. Chồng cô tuy xưng là đại gia, giữ chức giám đốc bộ phận của Tập đoàn Lenovo, nhưng chẳng hề giàu có như mọi người vẫn nghĩ.

Tôn Phi Phi kể lại: suốt nhiều năm, cuộc sống hôn nhân của cô là chuỗi ngày một mình gánh hết từ tiền nhà, tiền xe, đến chi phí nuôi con và lương bảo mẫu.

Tôn Phi Phi

Ngay cả lúc mang thai, cô cũng tự xoay sở mọi thứ. Tôn Phi Phi cay đắng cho biết cô bị chồng khống chế, đánh đập và khinh thường cũng chỉ vì mang thai trước khi cưới. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị Sử Hồng giày xé, nghi ngờ sinh con cho người đàn ông khác rồi bắt doanh nhân này đổ vỏ.

Nhưng thứ khiến người nghe không tin nổi chính là sự nghi ngờ vô lý từ phía chồng cũ: Khi con ra đời, anh ta khăng khăng cho rằng đứa trẻ không phải con mình, bắt buộc cô phải làm xét nghiệm ADN. Kết quả thế nào? 99,99% trùng khớp.

Vậy mà người đàn ông ấy vẫn vin vào 0,01% xác suất kỹ thuật để tiếp tục nghi ngờ, tiếp tục gây áp lực. Quá mệt mỏi, Tôn Phi Phi đề nghị ly hôn để thoát khỏi "nhà tù hôn nhân", nhưng Sử Hồng không đồng ý. Theo mỹ nhân đình đám 1 thời này, cô ròng rã nộp đơn xin đơn phương ly hôn suốt 2 năm, mới giành lại được tự do cho mình.

Một người mẹ gồng gánh, một người cha thờ ơ: Kiểu gia đình nguy hiểm nhất cho trẻ

Đằng sau sự kiểm soát và nghi ngờ vô lý ấy là một kiểu gia đình cực kỳ độc hại:

Gia đình có người cha thờ ơ, vô trách nhiệm, thậm chí gây hại tinh thần cho vợ và con.

Những nghiên cứu tâm lý chỉ ra: Trẻ lớn lên trong môi trường có người cha lạnh lùng, thiếu tin tưởng, hay phủ nhận giá trị của mẹ sẽ dễ gặp: lo âu, thiếu cảm giác an toàn; tự ti, nghi ngờ bản thân; khó thiết lập mối quan hệ lành mạnh khi trưởng thành; rối loạn gắn bó kiểu “ám ảnh, né tránh”. Một người cha không quan tâm con, nhưng lại đòi kiểm soát, hoài nghi, để lại vết thương sâu sắc hơn bất kỳ đòn roi nào.

Tâm lý học gọi đây là “sự vắng mặt cảm xúc của người cha”, một trong những dạng bạo lực mềm nặng nề nhất đối với trẻ.

Một cuộc hôn nhân tàn nhẫn không phải nơi để “cố gắng trưởng thành”, nó là cái hố sâu hủy hoại tinh thần của phụ nữ và cả con trẻ. Đặc biệt: Trẻ em không thể lớn lên bình thường trong gia đình có người cha thờ ơ.

Một đứa trẻ cần cha không chỉ để có tên trong giấy tờ. Trẻ cần: sự nâng đỡ tinh thần, sự hiện diện cảm xúc, sự tôn trọng dành cho mẹ, sự ổn định an toàn

Nếu người cha chỉ mang đến nghi ngờ, lạnh lùng, kiểm soát, phủ nhận thì đó là dạng gia đình gây hại nhất làm méo mó sự phát triển nhân cách của trẻ.

Tôn Phi Phi đã mất 11 năm để hiểu điều mà nhiều phụ nữ phải trả giá cả cuộc đời mới nhận ra: Hôn nhân không bao giờ chỉ là chuyện của hai người, nó là môi trường để một đứa trẻ hình thành nhân cách.

Và một gia đình có người cha thờ ơ, vô trách nhiệm, nghi ngờ vô lý… chính là bi kịch lớn nhất của con trẻ.