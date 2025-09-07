91 tuổi, huyền thoại gây mê nói một câu khiến 200 khách mời của nhà thầu lớn nhất Việt Nam lặng người

Nguyên tắc, kỷ luật và tình thương – di sản của huyền thoại gây mê

Ngày 6/9, tại lễ kỷ niệm 21 năm thành lập Coteccons (HOSE: CTD) với chủ đề “Phụng sự để dẫn đầu” , hơn 200 khách mời – trong đó có đại sứ Thái Lan, Kazakhstan – đã lặng đi khi nghe chia sẻ của TS-BS Phan Thị Hồ Hải , 91 tuổi, được mệnh danh “huyền thoại gây mê Việt Nam”.

Bà kể: “Ở nhà mãi thì buồn và cô đơn. Tôi nói với các con: Thôi, cho má đi bệnh viện ”. Câu nói giản dị nhưng làm cả hội trường rưng rưng: sau hơn 70 năm gắn bó với phòng mổ, bà vẫn chọn tiếp tục “phụng sự” thay vì nghỉ ngơi.

Tọa đàm giữa Coteccons và huyền thoại gây mê Việt Nam - BS-TS Phan Thị Hồ Hải

Sự kiện đã tạo nên cuộc gặp gỡ đặc biệt: một nữ bác sĩ trọn đời với sinh mạng bệnh nhân và một nhà thầu xây dựng số 1 Việt Nam – hai thế giới tưởng chừng như khác biệt nhưng lại cùng chung một triết lý: hạnh phúc vì phụng sự – phụng sự để dẫn đầu .

Cũng tại sự kiện, nữ bác sĩ 91 tuổi kể lại những ca mổ sinh tử trong sự nghiệp. Năm 1978, có bệnh nhân bị đạn bắn, ổ bụng toang hoác, vỡ hết đại và trực tràng khiến phân leo tới tận tim. Giữa gian khó tưởng như không thể vượt qua vì điều kiện thiếu thốn, cả viện Chợ Rẫy không còn một giọt máu tiếp cho bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ vẫn giành giật sự sống cho người bệnh từ miệng vực cái chết.

Lần lượt từ trái qua phải: Con trai út BS Hải, BS Hải, bà Nguyễn Trình Thùy Trang - Phó TGĐ CTD.

“Làm thầy thuốc mà không khéo thì một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân mất mạng. Ngày ấy, một viên thuốc cũng quý vô cùng. Bây giờ thuốc men đầy đủ, nhưng những loại đặc trị vẫn vô cùng đắt đỏ. Vì thế, tôi luôn nghiêm khắc với chuyện vô trùng và kỷ luật nghề nghiệp. Đằng sau mỗi ca mổ, không chỉ là tính mạng bệnh nhân mà còn là nỗi đau của cả một gia đình,” bà chia sẻ.

Lời kể mộc mạc, dung dị nhưng chan chứa sự khắc nghiệt và tình thương, khiến hội trường nhiều lần lặng thinh.

Ông Bolat Duisenov.

Ông Bolat Duisenov – Chủ tịch HĐQT Coteccons – bày tỏ sự xúc động: “Nghe bác sĩ Hải nói, tôi nhận ra rằng bà 91 tuổi vẫn miệt mài phụng sự, còn tôi mỗi ngày vẫn đang vật lộn với sự lười biếng của chính mình. Tinh thần quên mình của bà là ngọn lửa khiến tôi và Coteccons phải soi chiếu lại con đường phía trước.”

Theo ông Bolat, chặng đường 21 năm của Coteccons không chỉ để nhìn lại những công trình đã xây dựng, mà quan trọng hơn là chuẩn bị cho hành trình tương lai. Ông ví Coteccons như một đội chạy tiếp sức, nơi mỗi thế hệ phải dốc sức để trao lại “cây gậy” bằng những giá trị tử tế cho thế hệ kế cận.

Chủ tịch REE kể ký ức làm dược tá chiến trường , muốn cùng Coteccons làm một việc

Sự kiện càng thêm sâu sắc khi bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT REE - kể về ký ức làm dược tá trong chiến trường ác liệt. Giữa thiếu thốn, bà cùng đồng đội phải tự chưng cất từng nồi nước, từng lọ thuốc để cứu thương binh.

“Chính trong gian khổ ấy, tôi thấm thía ý nghĩa phụng sự – đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết. Phụng sự không phải khẩu hiệu, đó là bản lĩnh sống,” bà nhấn mạnh.

Từ ký ức chiến trường, bà gửi gắm đến Coteccons: Chúng ta phải cùng đoàn kết vì mục tiêu phụng sự - con đường duy nhất để tạo ra sự khác biệt và trường tồn. Bà gọi ông Bolat là “kẻ mộng mơ của ngành xây dựng” – người không đi lên từ nghề kỹ sư hay kiến trúc, nhưng dám chọn lối đi tử tế: không cạnh tranh bằng giá, mà khẳng định bằng chất lượng, an toàn và tiến độ.

Chủ tịch REE - Nguyễn Thị Mai Thanh.

Ông Trần Ngọc Hải – Phó TGĐ Coteccons – chia sẻ, hơn hai thập kỷ, Coteccons đã kiến tạo hơn 850 công trình trên khắp cả nước, hợp tác với hơn 2.500 đối tác trong và ngoài nước.

“Hơn 70% khách hàng quay lại nhiều lần với Coteccons. Đó là minh chứng cho sự tin tưởng. Nhưng với chúng tôi, điều quý giá hơn cả chính là tinh thần đồng hành của các đối tác. Không ai có thể một mình dựng xây những công trình tầm vóc, chỉ có sự hợp lực mới tạo ra uy tín và chuẩn mực cho ngành xây dựng Việt Nam.”

Khép lại sự kiện, Coteccons vinh danh 15 đối tác trong giải thưởng Partner Excellence Awards , khẳng định tuổi 21 không chỉ là cột mốc trưởng thành, mà còn là khởi đầu cho hành trình kiến tạo chuẩn mực mới của ngành xây dựng Việt Nam.