Mưa lũ khiến hơn 900 người thiệt mạng

Theo số liệu của chính phủ Indonesia, số người tử vong vì đợt lũ và lở đất do bão gây ra tại ba tỉnh trên đảo Sumatra đã tăng lên 908 người tính đến ngày 6/12, cùng với 410 người đang được ghi nhận mất tích. Đồng thời, những trận mưa bão này cũng đã khiến khoảng 200 người thiệt mạng ở miền nam Thái Lan và Malaysia.

Ảnh: AFP/Aditya Irawan

Cơ quan khí tượng quốc gia Indonesia cho biết, mưa có thể quay trở lại tại các tỉnh Aceh và Bắc Sumatra, nơi lũ đã cuốn trôi đường sá, vùi lấp nhà cửa trong bùn đất và cắt đứt nguồn tiếp tế.

Thống đốc Aceh, ông Muzakir Manaf, cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể trong lớp bùn “ngập đến thắt lưng”. Tuy nhiên, nạn đói mới là mối đe dọa nghiêm trọng nhất với các ngôi làng xa xôi đang bị cô lập.

Nạn đói đe dọa

“Nhiều người thiếu những nhu yếu phẩm cơ bản. Nhiều khu vực ở vùng sâu vùng xa của Aceh đến giờ vẫn chưa ai chạm tới,” ông nói. “Người ta không chết vì lũ, mà chết vì đói. Thực tế là như vậy.”

Ông Muzakir cho biết cả những ngôi làng trong vùng rừng rậm Aceh Tamiang đã bị cuốn trôi. “Khu vực Aceh Tamiang bị tàn phá hoàn toàn, từ trên xuống dưới, từ đường sá cho đến tận bờ biển” ông nói. “Nhiều làng mạc và xã, phường giờ chỉ còn là những cái tên.”

Ảnh: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana

Ảnh: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana

Các nạn nhân sống sót tại Aceh Tamiang cho biết họ phải đi bộ cả giờ, vượt qua các thân cây đổ ngổn ngang và những chiếc xe bị lật để đến được điểm phân phát cứu trợ do tình nguyện viên dựng lên. Các tình nguyện viên phát quần áo sạch và đưa vào một xe bồn chứa nước để người dân lấy nước sạch.

Dimas Firmansyah, 14 tuổi, sống tại một trường nội trú Hồi giáo, cho biết mọi đường ra vào Aceh Tamiang đều bị cắt đứt. Học sinh phải ở lại trường suốt một tuần, thay phiên nhau đi tìm thức ăn, thậm chí đun sôi và uống nước lũ.

“Chúng cháu ở đó khoảng một tuần,” Dimas nói, đồng thời kêu gọi chính phủ tới tận nơi chứng kiến thảm cảnh.

Thảm họa khí hậu

Mức độ tàn phá chỉ mới được nhìn rõ ở các khu vực khác của Sumatra khi nước lũ rút và các con sông dần trở lại mức bình thường. Những hình ảnh cho thấy người dân lấm lem bùn đất đang cố vớt lại đồ đạc bị phủ đầy silt trong những ngôi nhà ngập lụt tại Aek Ngadol, Bắc Sumatra.

Các tổ chức nhân đạo lo ngại quy mô thảm họa lần này có thể chưa từng có tiền lệ, ngay cả với một quốc gia thường xuyên đối mặt thiên tai như Indonesia.

Ảnh: AFP/Aditya Irawan

Mặc dù mưa gió theo mùa là điều quen thuộc ở Đông Nam Á, góp phần tưới tiêu cho ruộng lúa và các cây trồng chủ lực, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến hiện tượng này trở nên thất thường, khó đoán và gây ra nhiều thương vong hơn trong khu vực.

Các nhà môi trường và chính phủ Indonesia cũng cho rằng nạn khai thác gỗ và phá rừng đã khiến tình trạng lở đất và lũ lụt tại Sumatra trở nên nghiêm trọng hơn.

Nguồn: CNA