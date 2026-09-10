HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

9 máy bay F-15 và A-10 hư hại khi căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công

Bạch Dương
|

Vụ tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ Mỹ ở Jordan làm hư hại 9 máy bay các loại, thông tin này được đài CBS News cho biết.

Theo ghi nhận, khoảng 8 máy bay chiến đấu F-15 bị hư hại nhẹ, sau khi tiến hành kiểm tra cần thiết, chúng đã được đưa trở lại hoạt động.

Ngoài ra còn có 1 máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II khác bị hư hại với tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều. Theo nguồn tin từ CBS News, một quả tên lửa đã bắn trúng máy bay và làm gãy cánh của nó.

Cuộc tấn công vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti diễn ra vào đêm 9/9 theo giờ địa phương.

Iran đã phóng tên lửa trả đũa sau khi Quân đội Mỹ tấn công 5 tàu ​​chở dầu Iran để đáp trả các cuộc tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nhằm vào một tàu hải quân của nước này.

Sau đó Iran nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào 8 tàu ​​chở dầu và 2 tàu chiến, cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan. Đồng thời không có báo cáo nào về việc binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Trước đây Iran đã tấn công căn cứ Muwaffaq Salti. Vào tháng 7, một cuộc tấn công vào sân bay quân sự nói trên đã khiến ít nhất 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Vào thời điểm đó, theo chỉ huy đơn vị, Quân đội Mỹ cùng với lực lượng đồng minh đã cung cấp phòng không và đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Iran.

Ảnh vệ tinh của Căn cứ Không quân Muwaffak Salti ở Jordan.

Tính đến ngày 16/7/2026, Mỹ đã chính thức xác nhận cái chết của 14 binh sĩ trong Chiến dịch Epic Fury. Thống kê đến tháng 5/2026, Mỹ đã mất hoặc bị hư hại ít nhất 42 máy bay.

Trong số những thiệt hại có 4 tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle, 1 tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II và 1 máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II.

Mỹ cũng bị mất hoặc hư hại 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, 1 máy bay do thám radar tầm xa E-3 Sentry, 2 máy bay vận tải đặc biệt MC-130J Commando II và 1 trực thăng cứu hộ HH-60W Jolly Green II.

Theo CBS News

Trung Quốc mất hàng tỷ đô tại thị trường Mỹ: Campuchia và Indonesia tăng tốc; Việt Nam giữ vị thế ra sao?

Tags

Mỹ

Iran

máy bay

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại