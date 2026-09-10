9 máy bay F-15 và A-10 hư hại khi căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công

Vụ tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ Mỹ ở Jordan làm hư hại 9 máy bay các loại, thông tin này được đài CBS News cho biết.

Theo ghi nhận, khoảng 8 máy bay chiến đấu F-15 bị hư hại nhẹ, sau khi tiến hành kiểm tra cần thiết, chúng đã được đưa trở lại hoạt động.

Ngoài ra còn có 1 máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II khác bị hư hại với tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều. Theo nguồn tin từ CBS News, một quả tên lửa đã bắn trúng máy bay và làm gãy cánh của nó.

Cuộc tấn công vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti diễn ra vào đêm 9/9 theo giờ địa phương.

Iran đã phóng tên lửa trả đũa sau khi Quân đội Mỹ tấn công 5 tàu ​​chở dầu Iran để đáp trả các cuộc tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nhằm vào một tàu hải quân của nước này.

Sau đó Iran nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào 8 tàu ​​chở dầu và 2 tàu chiến, cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan. Đồng thời không có báo cáo nào về việc binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Trước đây Iran đã tấn công căn cứ Muwaffaq Salti. Vào tháng 7, một cuộc tấn công vào sân bay quân sự nói trên đã khiến ít nhất 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Vào thời điểm đó, theo chỉ huy đơn vị, Quân đội Mỹ cùng với lực lượng đồng minh đã cung cấp phòng không và đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Iran.

Ảnh vệ tinh của Căn cứ Không quân Muwaffak Salti ở Jordan.

Tính đến ngày 16/7/2026, Mỹ đã chính thức xác nhận cái chết của 14 binh sĩ trong Chiến dịch Epic Fury. Thống kê đến tháng 5/2026, Mỹ đã mất hoặc bị hư hại ít nhất 42 máy bay.

Trong số những thiệt hại có 4 tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle, 1 tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II và 1 máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II.

Mỹ cũng bị mất hoặc hư hại 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, 1 máy bay do thám radar tầm xa E-3 Sentry, 2 máy bay vận tải đặc biệt MC-130J Commando II và 1 trực thăng cứu hộ HH-60W Jolly Green II.