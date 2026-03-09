9 điều dành riêng cho những ai muốn sống thọ, sống khỏe và hạnh phúc mỗi ngày

Katharine Esty là cụ bà người Mỹ, từng hành nghề trị liệu tâm lý trong nhiều năm và có nhiều nghiên cứu về quá trình lão hóa, bí quyết sống thọ. Cụ vừa bước sang tuổi 90 vào năm 2025. Chia sẻ trên CNBC, cụ cho biết việc già đi khác hoàn toàn những gì mà cụ từng tưởng tượng, nhưng theo một cách rất tích cực.

Cụ từng nghĩ, ở tuổi 90, cụ sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức mới. Và đúng là như vậy. Tuy nhiên, điều khiến cụ thật sự bất ngờ đó là chưa khi nào, những niềm vui mới lại xuất hiện nhiều đến thế trong cuộc sống của cụ.

Cụ bà Katharine Esty (Ảnh: CNBC).

9 nguyên tắc để sống thọ và hạnh phúc

Từ trải nghiệm của bản thân, cụ Esty đã chia sẻ 9 nguyên tắc giúp duy trì sức khỏe thể chất, sự minh mẫn của trí não và cảm giác hạnh phúc mỗi ngày. “Dù bạn ở độ tuổi nào, những điều này cũng có thể giúp ích cho bạn”, cụ Esty nhấn mạnh.

1. Hãy tử tế, đặc biệt là với chính mình

Theo cụ Esty, người lớn tuổi thường trở nên bao dung và tử tế hơn so với khi còn trẻ. Việc nuôi dưỡng thói quen tử tế giúp cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.

Tuy nhiên, nhiều người lại dễ khắt khe với chính mình. Chẳng hạn, họ tự trách khi quên một cuộc hẹn hoặc không nhớ ra một từ nào đó. Cụ Esty cho rằng cần nhắc nhở bản thân rằng những điều đó là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa.

2. Duy trì thói quen biết ơn

Thực hành lòng biết ơn mỗi ngày (Ảnh minh họa).

Một trong những cách giúp cụ Esty giữ được tinh thần tích cực là thực hành lòng biết ơn mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, cụ dành một phút để nghĩ về 3 điều khiến mình cảm thấy biết ơn trong cuộc sống. Những điều này có thể khác nhau mỗi ngày, nhưng đôi khi lặp lại cũng không sao.

Theo cụ, khi ngừng thói quen này, cụ nhanh chóng nhận ra tâm trạng của mình không còn tốt như trước.

3. Xây dựng thói quen cho những việc thường ngày

Càng lớn tuổi, cụ Esty càng cố gắng đơn giản hóa cuộc sống. Việc duy trì những thói quen ổn định giúp cuộc sống của cụ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cụ duy trì kế hoạch tập thể dục, đi khám nha sĩ và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trong ăn uống, cụ cố gắng giữ sự điều độ và thỉnh thoảng điều chỉnh chế độ ăn.

Một thay đổi nhỏ nhưng hữu ích là cụ chỉ đặt điện thoại ở 3 vị trí cố định trong nhà để tránh việc phải chạy khắp nơi tìm điện thoại.

4. Giữ kết nối với gia đình và bạn bè

Giữ kết nối với gia đình giúp sống khỏe, sống thọ và sống hạnh phúc (Ảnh minh họa).

Theo cụ Esty, các mối quan hệ đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc. Thay vì chờ người khác liên lạc, cụ thường chủ động kết nối với bạn bè và người thân, đặc biệt là những người đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Cụ cũng cố gắng dành thời gian cho những người mang lại năng lượng tích cực cho mình.

5. Sống có mục đích

Sau khi nghỉ hưu, cụ Esty nhận ra rằng con người vẫn cần tham gia vào những hoạt động mang lại ý nghĩa. Đó có thể là vẽ tranh, làm vườn, viết lách hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện. Hiện nay, cụ vẫn viết bài, tham gia các hoạt động trong cộng đồng hưu trí và dành thời gian cho các cháu.

Theo cụ, việc duy trì những hoạt động mình yêu thích giúp cuộc sống luôn có động lực.

6. Học cách đối diện với những mất mát

Học cách đối diện với mất mát (Ảnh minh họa).

Tuổi tác thường đi kèm với những mất mát, có thể là sự ra đi của người thân hoặc sự suy giảm khả năng của bản thân. Theo cụ Esty, điều quan trọng là cho phép bản thân cảm nhận những cảm xúc đó. Cụ thường tìm sự bình yên bằng cách đi dạo trong rừng, dành thời gian một mình hoặc viết nhật ký.

Khi con người cho phép mình trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc, cảm giác cân bằng và niềm vui sẽ dần quay trở lại.

7. Không ngừng học hỏi

Các nghiên cứu gần đây về não bộ cho thấy con người vẫn có thể tiếp tục học hỏi ngay cả khi đã lớn tuổi, CNBC thông tin.

Vào năm trước, cụ Esty bắt đầu tham gia một khóa học tiếng Pháp giao tiếp trực tuyến. Điều này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp cụ giữ cho trí não luôn hoạt động.

8. Giữ thái độ sống tích cực

Giữ thái độ sống tích cực (Ảnh minh họa).

Theo cụ Esty, hạnh phúc không phải là việc tránh được mọi thất bại hay mất mát. Bất kỳ ai sống đến tuổi 80 hay 90 đều sẽ trải qua những điều đó. Điều quan trọng là cách mỗi người lựa chọn thái độ đối diện với cuộc sống.

Cụ cố gắng không chìm trong quá khứ và cũng không quá lo lắng về tương lai, mà tập trung tận hưởng hiện tại.

9. Cười nhiều hơn

Tiếng cười là điều rất quan trọng khi con người già đi. Gần đây, cụ Esty tham gia một lớp học hài kịch kéo dài 9 tuần. Trong lớp, nhiều học viên đã ở độ tuổi 80 - 90 nên chuyện quên lời thoại hay đứng nhầm vị trí xảy ra khá thường xuyên.

Tuy vậy, chính những tình huống đó lại mang đến rất nhiều tiếng cười. Với cụ Esty, những khoảnh khắc như vậy giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn mỗi ngày.

