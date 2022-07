84 ứng dụng có thể khiến người dùng iPhone mất tiền oan

Nếu là một người dùng iPhone, ắt hẳn nhiều người biết mức độ nghiêm khắc của Apple đối với các ứng dụng bên thứ ba khi họ cho rằng việc cài đặt ứng dụng từ các công ty bên thứ ba có thể khiến dữ liệu nhạy cảm của người dùng gặp rủi ro.

Tuy nhiên, có vẻ như App Store cũng không phải là một nơi an toàn khi VPN Check, một nền tảng an ninh mạng đã giải thích lý do tại sao người dùng iPhone vẫn gặp rủi ro.

Báo cáo cho thấy, mặc dù vào tháng 3/2021, Avast đã phát hiện ra khoảng 133 ứng dụng gian lận và thông báo đến Apple nhưng đến nay, 84 ứng dụng trong số đó vẫn còn hoạt động trên App Store. Tiến sĩ Frederik Lipfert, người sáng lập VPN Check, cho biết “Chúng tôi nhận thấy rằng hơn một năm sau, hơn 60% các ứng dụng lừa đảo được báo cáo vẫn đang hoạt động trên App Store”.

Chuyên gia an ninh mạng của VPN Check cũng tuyên bố rằng những ứng dụng độc hại này đang đánh cắp khoảng 100 triệu USD từ người dùng mỗi năm. Trong khi đó, khoảng 7 triệu người dùng iPhone có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu của họ.

VPN Check cho biết thêm rằng những ứng dụng gian lận này khá dễ nhận biết. Hầu hết chúng là để giải trí, chẳng hạn như các công cụ âm nhạc ảo. Mặt khác, một số trong số chúng cũng hoạt động như đèn pin ảo hoặc máy tính. Một số ứng dụng mà người dùng cần xóa khỏi thiết bị của mình bao gồm:

Photo To Sketch - Drawing book Mood Balance: Self Care Tracker VOCHI Video Effects Editor FLMX - Video Editor Stickerfy: Sticker Maker Pixomatic - Background eraser Presets for Lightroom - Vidl Jigsaw Puzzle - Brain Games SpeedPro Slow speed video edit Lift: Story Maker Dazzle - Insta stories editor Baby Sticker- Track Milestones Life Palmistry - AI Palm & Tag Photoly Remove Object & Editor Facetory: Face Yoga & Exercise

Nếu đã cài đặt các ứng dụng được báo cáo, người dùng cần lập tức xóa chúng đi và tìm cách hủy các đăng ký trả phí từ chúng.