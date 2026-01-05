Khi đã đi qua hơn nửa đời người, nhiều người không còn mải mê chạy theo những thứ hào nhoáng mà bắt đầu sống chậm rãi, vừa đủ. Có lẽ vì thế, khái niệm sống tối giản không chỉ là xu hướng của người trẻ mà từ lâu đã hiện diện rất tự nhiên trong đời sống của thế hệ đi trước.

Câu chuyện về mẹ chồng tôi - một người phụ nữ 82 tuổi là ví dụ điển hình. Dù tuổi cao nhưng lối sống của bà khiến không ít người trẻ phải ngả mũ nể phục.

Phòng ốc gọn gàng

Ở tuổi ngoài 80, mẹ chồng tôi vẫn sinh hoạt hoàn toàn độc lập. Khi cháu lớn, bà chủ động dọn ra ở riêng trong căn nhà nhỏ của mình. Theo bà, sống một mình giúp thoải mái hơn, không làm phiền con cháu và cũng giữ được nhịp sinh hoạt quen thuộc.

Điều khiến ai ghé thăm cũng bất ngờ chính là không gian sống của bà. Căn phòng nhỏ nhưng thoáng, sạch sẽ, hầu như không có bất kỳ món đồ thừa nào. Sàn gỗ sáng màu, một chiếc giường đôi, vài vật dụng thiết yếu, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn, đúng chỗ.

Buổi sáng, việc đầu tiên bà làm là gấp chăn gối. Thói quen này đã được duy trì suốt hàng chục năm. Chăn phẳng phiu, gối xếp ngay ngắn, căn phòng lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng đón ngày mới.

Trong nhà của bà, ánh sáng tự nhiên tràn vào từ khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ. Rèm voan họa tiết vừa đủ để che nắng, giữ riêng tư mà không làm không gian bí bách. Mọi thứ đều giản dị, nhưng mang lại cảm giác dễ chịu rất rõ ràng.

Ít đồ nhưng không thiếu thốn

Mẹ chồng tôi không có thói quen sắm sửa nhiều. Những món đồ bà dùng đều là đồ cũ nhưng còn tốt và được giữ gìn cẩn thận. Chiếc bàn gỗ đã sờn màu theo năm tháng, bộ sofa dùng hơn hai chục năm vẫn chắc chắn. Bà còn tự may đệm ghế từ vải cũ, đơn giản nhưng sạch sẽ và vừa vặn.

Với bà, vật dùng được thì không bỏ. Nhưng khi đã "hết hạn sử dụng", nếu không còn cần thiết, bà cũng sẵn sàng buông bỏ. Không tích trữ, không để đồ chiếm chỗ chỉ vì tiếc.

Ăn uống giản dị, sinh hoạt vừa đủ

Thói quen ăn uống của bà cũng phản ánh rõ lối sống tối giản. Suốt nhiều năm, bà duy trì chế độ ăn thanh đạm, ít dầu mỡ, hạn chế đồ chế biến sẵn. Bà tin rằng ăn vừa phải, tự nấu nướng giúp cơ thể nhẹ nhàng và khỏe mạnh hơn.

Điều quan trọng nhất: giữ tâm thế nhẹ nhàng

Có lẽ, yếu tố lớn nhất giúp mẹ chồng tôi sống thọ và sống khỏe không nằm ở đồ đạc hay thói quen sinh hoạt mà là tinh thần. Bà hiếm khi cáu giận, luôn giữ thái độ ôn hòa trong mọi chuyện.

Theo bà, đến một độ tuổi nào đó, không nên để những chuyện nhỏ nhặt làm mình mệt lòng. Không can thiệp quá sâu vào đời sống của con cháu, không làm phiền người khác, cũng không tự gây áp lực cho bản thân, như thế là đủ an yên.

