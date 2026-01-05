Trong nửa cuối tháng 11 âm lịch năm Ất Tỵ (kéo dài đến ngày 18/01/2026 Dương lịch), đây là thời điểm "nước rút" để thu hoạch thành quả cả năm. Dưới đây là 3 con giáp được dự báo sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc đầy kho nhưng lại là mục tiêu của sự ganh ghét, cần đặc biệt đề phòng tiểu nhân:

1. Con giáp tuổi Thìn: Tài lộc chạm đỉnh, cẩn trọng "gậy ông đập lưng ông"

Con giáp tuổi Thìn đang ở trong giai đoạn hoàng kim của vận trình tài lộc nhờ sự hội tụ của các cát tinh mạnh nhất cuối năm. Do đó, con giáp này không nên bỏ lỡ cơ hội tốt để gặt hái thành quả trong công việc.

- Tài vận chi tiết: Dòng tiền chảy về túi bạn vô cùng dồi dào từ cả công việc chính lẫn các khoản đầu tư tay trái. Những dự án bất động sản hoặc chứng khoán mà bạn theo đuổi bấy lâu nay bắt đầu sinh lời lớn. Khả năng "chốt đơn" và thu hồi công nợ trong tháng này đạt hiệu suất cực cao, giúp két sắt của bạn luôn đầy ắp.

- Nguy cơ tiểu nhân: Sự giàu có nhanh chóng khiến bạn trở thành tâm điểm của sự đố kỵ. Tiểu nhân có thể là người quen hoặc đối tác cũ, cố tình gây khó dễ trong các thủ tục giấy tờ hoặc tung tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín của bạn nhằm chiếm đoạt khách hàng.

- Lời khuyên: Tuổi Thìn nên giữ kín các kế hoạch kinh doanh và tránh khoe khoang tài sản. Sử dụng tinh dầu sả để xông phòng làm việc giúp thanh lọc năng lượng xấu và giữ tâm trí tỉnh táo trước các cạm bẫy.

2. Con giáp tuổi Ngọ: Kinh doanh phát đạt, đề phòng "đâm sau lưng"

Nhờ cục diện Nhị Hợp, tuổi Ngọ sẽ là con giáp có một tháng kinh doanh rực rỡ, doanh thu bứt phá mạnh mẽ. Điều họ cần làm lúc này là hãy tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực hết sức để làm giàu, chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự viên mãn, thịnh vượng nhé.

- Tài vận chi tiết: Con giáp tuổi Ngọ cực kỳ nhạy bén với các cơ hội kiếm tiền sát Tết. Người làm nghề dịch vụ, buôn bán sẽ đón lượng khách tăng đột biến, tiền bạc thu về "không kịp đếm". Những vướng mắc tài chính trước đó được tháo gỡ hoàn toàn, giúp bạn có nguồn vốn dư dả để chuẩn bị cho năm mới 2026.

- Nguy cơ tiểu nhân: Nếu không cẩn thận, tuổi Ngọ có thể bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin để vay mượn tiền bạc rồi không trả, hoặc bị đồng nghiệp ngấm ngầm cản trở các dự án quan trọng bằng cách cung cấp thông tin sai lệch.

- Lời khuyên: Tuổi Ngọ hãy hạn chế cho vay mượn hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho bất kỳ ai trong thời gian này. Đặt một chậu cây hương thảo trên bàn làm việc để thu hút quý nhân và xua đuổi những nguồn năng lượng tiêu cực từ kẻ tiểu nhân.

3. Con giáp tuổi Tỵ: Lội ngược dòng thành công, cảnh giác sự lật lọng

Dù là những ngày cuối của năm tuổi, nhưng tuổi Tỵ lại là con giáp lại có màn bứt phá ngoạn mục về tiền bạc ngay trong thời điểm cuối tháng 11 âm, nên biết cách nắm bắt để gặt hái thành quả.

- Tài vận chi tiết: Khả năng biến nguy thành cơ giúp bạn thu về những khoản lợi nhuận bất ngờ từ những dự án tưởng chừng đã thất bại. Trực giác sắc bén giúp bạn đầu tư đâu thắng đó, tiền bạc chật két giúp bạn có một cái Tết sung túc vượt mong đợi.

- Nguy cơ tiểu nhân: Kẻ xấu có thể tìm cách "vạch lá tìm sâu", bới móc những sai sót nhỏ trong quá khứ của bạn để hạ bệ vị thế hoặc tranh giành quyền lợi tài chính. Hãy cảnh giác với những lời mời hợp tác nghe có vẻ quá hời.

- Lời khuyên: Tuổi Tỵ nên chú ý kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng và giấy tờ pháp lý trước khi ký kết. Trồng cây lan ý trong nhà để vừa lọc không khí vừa điều hòa sinh khí, giúp tâm trạng luôn thư thái, không bị cuốn vào các cuộc tranh cãi vô bổ.

* Lời khuyên chung: Để bảo vệ tài lộc cuối năm, cả 3 con giáp nên dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, tránh để các loại cây không tốt trước cửa và luôn giữ tâm thế lạc quan để đón vận khí rực rỡ nhất sang năm 2026. Chúc bạn một tháng mới thịnh vượng và bình an!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.