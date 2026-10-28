8.000 vé concert Tùng Dương hết sạch sau một giờ mở bán

Chia sẻ sau khi 8.000 vé được bán hết trong giờ đầu tiên, Tùng Dương bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của khán giả sau 25 năm hoạt động nghệ thuật.

Ngày 18/9, Tùng Dương tổ chức họp báo công bố Live-concert "Bay về phía mặt trời" tại Hà Nội. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đánh dấu lần đầu nam ca sĩ tổ chức live-concert cá nhân ngoài trời với quy mô khoảng 40.000 khán giả.

Ngay khi xuất hiện thông tin rất nhiều fan của nam ca sĩ đã bày tỏ sự háo hức mong chờ. Và đúng 12h ngày 28/10, concert "Bay về phía mặt trời" mở bán vé. Chỉ sau một giờ, 8.000 vé thuộc 4 khu vực "Đậm sâu A", "Ánh sáng A", "Mặt trời A" và "Skybox Phượng Hoàng" đều được bán hết. Kết quả này cho thấy sức hút của đêm diễn ngay từ thời điểm mở bán. Những hạng vé còn lại cũng đang được khán giả lấp đầy.

Chia sẻ sau khi 8.000 vé được bán hết trong giờ đầu tiên, Tùng Dương bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của khán giả sau 25 năm hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ cho biết, nếu như 20-25 năm trước anh từng lo lắng vì dòng nhạc mình theo đuổi khá kén người nghe thì hiện tại anh đang dần hướng tới mục tiêu trở thành nghệ sĩ được đông đảo công chúng đón nhận.

Theo Tùng Dương, sự ủng hộ của khán giả qua những tấm vé không chỉ là sự ghi nhận dành cho chặng đường đã qua mà còn khiến anh ý thức rõ hơn về kỳ vọng dành cho live-concert lần này.

Nam ca sĩ cho biết sẽ mang đến sân khấu Mỹ Đình những ca khúc hào hùng về quê hương, đất nước, thể hiện bản sắc văn hóa và khí phách dân tộc, bên cạnh các ca khúc nhạc trẻ được lựa chọn từ album sắp phát hành cùng tên “Bay về phía mặt trời”. Anh kỳ vọng sự kết hợp giữa nhiều màu sắc âm nhạc sẽ vừa giữ được dấu ấn riêng, vừa đến gần hơn với nhiều nhóm khán giả.

Đêm diễn có sự tham gia của Phùng Khánh Linh, GREY D, Hòa Minzy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng một số khách mời khác chưa được công bố.

Song song với quá trình chuẩn bị cho concert, Tùng Dương vẫn liên tục giới thiệu các sản phẩm âm nhạc mới. Tháng 7/2026, anh phát hành MV “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” của nhạc sĩ Đạt Max, tiếp đó là MV “Đậm sâu” vào tháng 8 với nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long.

Đầu tháng 11, nam ca sĩ dự kiến ra mắt MV “Hàng vạn năm ánh sáng”, ca khúc do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác về tình yêu. Việc liên tiếp phát hành sản phẩm mới được xem là một phần trong hành trình chuẩn bị cho “Bay về phía mặt trời”, trước cuộc gặp gỡ với khán giả tại Mỹ Đình vào tháng 12 tới.