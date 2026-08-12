80 tên lửa Banderol sẽ được sản xuất mỗi tháng, cung cấp cho Quân đội Nga

Với ưu thế giá thành rẻ, dễ chế tạo, tên lửa hành trình Banderol đang được đẩy nhanh tiến độ sản xuất để cung cấp cho Quân đội Nga.

"Nga có khả năng sản xuất tới 80 tên lửa S8000 Banderol mỗi tháng", đại diện Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã đưa ra thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Militarnyi.

Tên lửa Banderol được thiết kế và sản xuất bởi Công ty cổ phần Kronstadt. Loại đạn dẫn đường nói trên có tốc độ tối đa 620 - 650km/h và tốc độ hành trình 520 - 560km/h.

S800 được trang bị đầu đạn loại OFBCH-150 với tổng khối lượng 114,3kg (gồm 49,5kg là chất nổ, còn lại là mảnh văng).

Loại đạn này có tầm bắn tương đối xa, khoảng 500km do sử dụng thiết kế "lai ghép" với UAV, vì vậy Nga thường chủ động phóng chúng từ bán đảo Crimea và bay qua thành phố cảng Odessa.

Máy bay không người lái Orion mang theo đạn tuần kích Banderol.

Trước đó, ấn phẩm Militarnyi đưa tin, để đảm bảo năng suất chế tạo tên lửa theo yêu cầu, các doanh nghiệp Nga phải làm việc theo 3 ca. Đồng thời họ đang sử dụng các linh kiện phương Tây để sản xuất đạn dược.

Theo GUR, linh kiện chủ yếu nhập khẩu vào Nga thông qua các trung gian, bao gồm những công ty có liên hệ với các nhà tài phiệt Nga và doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Với khả năng thích ứng linh hoạt, các nhà máy vũ khí Nga vẫn duy trì khả năng mở rộng sản xuất tên lửa hành trình S8000 Banderol, bất chấp những hạn chế trừng phạt và nhu cầu phải mua một số linh kiện thông qua chuỗi cung ứng phức tạp.

Tuy vậy, thời gian qua cũng xuất hiện thông tin Nga phải tạm ngưng chế tạo những loại tên lửa siêu thanh như Kh-47M2 Kinzhal hay Kh-32 do không có nguồn cung linh kiện cần thiết.