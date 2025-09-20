Một chậu cây xanh trong nhà không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại cảm giác an yên, thư giãn cho tinh thần. Nhưng không phải loại cây nào cũng vừa dễ chăm, vừa tốt cho sức khỏe lại mang ý nghĩa phong thủy may mắn. Nếu đang muốn chọn cây cảnh để bày trong phòng khách, phòng ngủ hay ban công, bạn có thể tham khảo 10 loại cây dưới đây để "manifest" sự bình an, tài lộc và sung túc cho gia đình.

1. Lan quân tử

Lan quân tử từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự sang trọng và thanh nhã. Không chỉ có tính thẩm mỹ cao bởi dáng lá xanh bóng và hoa nở rực rỡ, loài cây này còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe nhờ khả năng hấp thụ khói bụi và lọc bỏ khí độc hại trong không gian sống.

Trong phong thủy, lan quân tử được coi là loài hoa tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và khí chất cao quý. Cây xanh tốt quanh năm là dấu hiệu của sự sung túc, đủ đầy; còn sắc hoa rực rỡ lại gợi đến nguồn năng lượng tích cực, giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc lẫn cuộc sống. Chính vì thế, lan quân tử không chỉ là một chậu cây cảnh tô điểm cho ngôi nhà, mà còn như lá bùa may mắn, mang lại tài lộc và vượng khí cho gia đình.

2. Ngũ gia bì

Ngũ gia bì (hay còn gọi là cây chân chim) là loài cây xanh mướt quanh năm với tán lá xòe rộng như bàn tay đang mở ra đón lộc. Theo nghiên cứu của NASA, ngũ gia bì có khả năng hấp thụ độc tố, nhất là khói thuốc lá, nhờ đó giúp bảo vệ hệ hô hấp và mang lại bầu không khí trong lành, dễ chịu hơn cho cả gia đình.

Trong phong thủy, ngũ gia bì được coi như lá bùa giữ của, tượng trưng cho sự may mắn và ổn định về tài chính. Cây không chỉ có ý nghĩa chiêu tài, hút lộc mà còn giúp gia chủ giữ vững tài khí, tránh tình trạng tiền bạc thất thoát. Chính vì thế, trồng ngũ gia bì trong nhà vừa giúp tăng cường sức khỏe, vừa mang đến sự sung túc, đủ đầy và may mắn cho gia đình.

3. Trầu bà vàng

Trầu bà vàng được mệnh danh là "máy lọc không khí tự nhiên" nhờ khả năng hấp thụ formaldehyde và nhiều khí độc hại phát tán từ sơn tường, gỗ ép hay đồ nội thất mới. Chỉ cần treo một giỏ trầu bà vàng trong nhà, không gian sẽ trở nên trong lành và bừng sáng hơn. Với đặc tính dễ leo, dễ chăm sóc, cây rất thích hợp cho những ai bận rộn.

Đó là chưa kể trong phong thủy, trầu bà vàng tượng trưng cho sự thăng tiến và tài lộc dồi dào. Người ta tin rằng trồng cây này sẽ giúp con đường sự nghiệp thuận lợi, làm ăn phát đạt, "leo" càng cao thì tài vận càng thăng hoa.

4. Dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston nổi bật với những chiếc lá mềm mại, xòe rộng có thể hỗ trợ giúp tăng độ ẩm không khí nên cực kỳ hữu ích với những không gian thường bật điều hòa. Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh, dương xỉ có khả năng hấp thụ formaldehyde và bụi mịn, hỗ trợ giảm độc hại trong môi trường sống.

Xét về phong thủy, dương xỉ tượng trưng cho sự cân bằng và hài hòa. Đặt cây trong nhà giúp hóa giải năng lượng xấu, mang lại bầu không khí yên bình, gia đình ít xung đột, thuận hòa hơn.

5. Cây sống đời

Với những bông hoa nhỏ xinh đầy màu sắc, cây sống đời luôn mang đến cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống. Ngoài việc làm đẹp không gian, sống đời còn giúp lọc không khí và thải oxy về ban đêm, rất tốt cho sức khỏe.

Riêng cái tên sống đời đã mang theo ý nghĩa phong thủy cát tường: chúc phúc cho gia đình luôn trường thọ, khỏe mạnh và hạnh phúc viên mãn. Đây cũng là loài cây thường được chọn làm quà tặng với thông điệp chân thành.

6. Trầu bà lá xẻ (Monstera)

Trầu bà lá xẻ được nhiều gia đình trẻ yêu thích nhờ những chiếc lá lớn, xanh mướt với đường rãnh tự nhiên độc đáo. Không chỉ làm đẹp không gian, loài cây này còn giúp điều hòa độ ẩm, giảm bớt khô hanh do điều hòa gây ra, từ đó hỗ trợ hệ hô hấp khỏe mạnh và tinh thần dễ chịu hơn.

Trong phong thủy, dáng lá xẻ tựa mai rùa - biểu tượng của sự bền vững, trường thọ và sung túc. Người ta tin rằng đặt một chậu trầu bà lá xẻ trong phòng khách hoặc phòng làm việc không chỉ mang lại vẻ xanh mát mà còn giúp chiêu tài, giữ lộc, gia đình thêm thịnh vượng lâu dài.

7. Cây nguyệt quế

Hoa nguyệt quế tỏa hương thanh mát, dễ chịu, giúp thư giãn tinh thần, cải thiện không khí. Hương này cũng có tác dụng hỗ trợ xua bớt côn trùng như muỗi. Nhờ vậy, cây rất được ưa chuộng trồng ở ban công hoặc sân vườn.

Trong phong thủy, nguyệt quế là biểu tượng của chiến thắng và vinh quang. Đồng thời, hương thơm của cây còn mang ý nghĩa xua đuổi tà khí, đem đến bình an và may mắn cho gia đình.

8. Cây hạnh phúc

Cây hạnh phúc không chỉ gây ấn tượng bởi tán lá xanh mướt, dáng cây cao vút đầy sức sống mà còn được xem như "lá phổi nhỏ" trong nhà. Cây có khả năng lọc bụi bẩn, hấp thụ khí độc và mang lại bầu không khí trong lành. Đặt một chậu cây hạnh phúc ở phòng khách hay góc làm việc sẽ khiến không gian thêm tươi mới và dễ chịu.

Trong phong thủy, cây hạnh phúc mang tên gọi cát tường, tượng trưng cho sự hòa thuận, viên mãn và tài lộc sung túc. Người ta tin rằng trồng cây hạnh phúc trong nhà không chỉ giúp các thành viên thêm gắn kết mà còn thu hút năng lượng tích cực, đem lại may mắn và sự thịnh vượng cho cả gia đình.

Nguồn: Aboluowang