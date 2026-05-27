8 khối bê tông khổng lồ nặng 60.000 tấn chìm xuống nước, dự án gần 17.500 tỷ đồng lập kỷ lục mới

Bỉ đang triển khai một trong những dự án hạ tầng giao thông tham vọng nhất châu Âu khi vận chuyển 8 khối bê tông khổng lồ, mỗi khối nặng tới 60.000 tấn, nhấn chìm xuống đáy sông Scheldt nhằm xây dựng đường hầm ngầm mới dưới thành phố Antwerp. Công trình được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải cho tuyến vành đai vốn được xem là một trong những điểm nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất châu Âu.

Dự án là một phần của chương trình Oosterweel – kế hoạch hạ tầng quy mô lớn nhằm hoàn thiện hệ thống vành đai Antwerp, trung tâm logistics và cảng biển chiến lược của châu Âu. Tuyến hầm mới có chiều dài khoảng 1,8 km, gồm ba làn xe mỗi chiều và một hành lang riêng rộng 6 m dành cho xe đạp.

Theo giới chức Bỉ, công trình không chỉ nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm tại Antwerp mà còn giúp cải thiện dòng chảy hàng hóa giữa khu vực cảng biển với các hành lang vận tải quan trọng của châu Âu.

Điểm gây chú ý lớn nhất của dự án nằm ở phương pháp thi công. Thay vì đào hầm trực tiếp dưới lòng sông, các kỹ sư lựa chọn xây dựng sẵn từng mô-đun bê tông khổng lồ rồi vận chuyển bằng đường thủy đến vị trí lắp đặt cuối cùng.

Mỗi cấu kiện có chiều dài khoảng 160 m, rộng 42 m và cao 10 m, được xem là một trong những mô-đun bê tông lớn nhất từng được sử dụng cho hạ tầng đường bộ tại châu Âu. Sau khi hoàn thiện, các khối bê tông được trang bị hệ thống dằn đặc biệt để có thể nổi trên mặt nước trước khi được kéo dọc tuyến biển và sông đến Antwerp.

Hành trình vận chuyển kéo dài hơn 100 km và mất khoảng 30 giờ cho mỗi mô-đun. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nhiều tàu kéo và hệ thống điều hướng nhằm đảm bảo an toàn cho khối kết cấu khổng lồ trong điều kiện thủy triều và dòng chảy thay đổi liên tục.

Khi tới vị trí lắp đặt dưới sông Scheldt, các mô-đun sẽ được hạ chìm xuống một rãnh đã được đào sẵn dưới đáy sông. Đây được xem là giai đoạn phức tạp nhất của toàn bộ dự án bởi mọi thao tác đều phải đạt độ chính xác gần như tuyệt đối.

Theo các kỹ sư phụ trách công trình, việc hạ thủy chỉ có thể thực hiện trong những khung thời gian ngắn khi điều kiện thủy triều, dòng chảy và thời tiết phù hợp. Hệ thống kiểm soát tải trọng sẽ điều chỉnh quá trình chìm xuống từ từ, trong khi các cảm biến định vị giúp căn chỉnh từng mô-đun với sai số chỉ tính bằng milimet.

Sau khi được ghép nối, các mô-đun sẽ được bịt kín bằng hệ thống khớp nối chống thấm chuyên dụng nhằm bảo đảm khả năng vận hành lâu dài của đường hầm.

Dự án Oosterweel có tổng giá trị khoảng 570 triệu euro, tương đương gần 17.400 tỷ đồng. Giới chức Antwerp kỳ vọng tuyến hầm mới sẽ giúp phân bổ lại lưu lượng giao thông giữa các khu vực phía nam và phía bắc thành phố, giảm áp lực cho tuyến vành đai hiện hữu – nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Không chỉ phục vụ giao thông đường bộ, dự án còn hướng đến phát triển giao thông xanh khi tích hợp tuyến đường dành riêng cho xe đạp, tách biệt hoàn toàn với phương tiện cơ giới. Đây được xem là một phần trong chiến lược mở rộng hệ thống giao thông bền vững của thành phố Antwerp trong nhiều năm tới.

Các chuyên gia hạ tầng đánh giá dự án là minh chứng cho xu hướng ứng dụng kỹ thuật đường hầm ngầm quy mô lớn nhằm giải quyết tình trạng quá tải giao thông tại các đô thị và trung tâm logistics lớn ở châu Âu.



