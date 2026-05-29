8 học sinh mắc kẹt nhiều giờ trên tàu lượn siêu tốc trên cao: Nghẹt thở từng giây giải cứu

Chi Chi
|

Chuyến đi thực tế ở trường đã trở thành ác mộng với 8 em học sinh cấp 2 và cấp 3.

Tại Galveston, Texas (Mỹ), các đội cứu hộ đã giải cứu 8 học sinh bị mắc kẹt trong nhiều giờ trên tàu lượn siêu tốc Iron Shark của Pleasure Pier vào thứ Năm (28/5).

Cảnh sát trưởng Sở Cứu hỏa Galveston, ông Mike Varela Jr. cho biết vào lúc 5:37 chiều, lực lượng cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi về tám hành khách đang mắc kẹt trên tàu lượn Iron Shark. Học khu Houston (HISD) xác nhận rằng tám hành khách liên quan đều là học sinh, những em này đang tham gia một chuyến đi thực tế do Trường Trung học cơ sở Energized for STEM Academy và Trường Trung học phổ thông STEM Academy tổ chức.

Vào tối thứ Năm, HISD đã gửi một tuyên bố có đoạn viết: "Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả học sinh, nhân viên và những người giám hộ đều an toàn. Ban giám hiệu nhà trường đang liên lạc trực tiếp với gia đình của tất cả các em học sinh có mặt trong chuyến đi."

Đội ngũ Eyewitness News đã xem lại video từ camera trực tiếp của chúng tôi tại Galveston và phát hiện ra rằng chuyến tàu đã dừng lại vào lúc 5:21 chiều.

Chiếc tàu lượn siêu tốc trên cầu tàu, Iron Shark, là chiếc tàu cao nhất và có một đoạn dốc nâng thẳng đứng dài khoảng 30 mét.

SkyEye13 cho thấy công viên giải trí đã đóng cửa trong suốt quá trình thực hiện công tác cứu hộ. Xe thang cứu hỏa số 1 của Sở Cứu hỏa Galveston đã chiếm không gian trên cầu tàu để cho phép những người ứng cứu đầu tiên thực hiện công tác giải cứu.

Công ty Landry's Inc., đơn vị sở hữu Pleasure Pier, xác nhận rằng thiết bị đã gặp trục trặc kỹ thuật nhưng đã dừng lại đúng như thiết kế trong những tình huống như thế này. Tuyên bố có đoạn viết: "Sự tập trung của chúng tôi ngay lập tức chuyển sang sự an toàn của khách hàng. Do đó, chúng tôi đã liên hệ với Sở Cứu hỏa để hỗ trợ, đảm bảo tất cả khách hàng được đưa ra khỏi thiết bị một cách an toàn. Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về thiết bị sẽ được thực hiện trước khi nó được đưa vào phục vụ trở lại."

Nguồn: ABC13

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

