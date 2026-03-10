8 hiểu lầm phổ biến về pin xe điện

Pin xe điện đang đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp ôtô sang các giải pháp giao thông xanh. Tuy nhiên, xung quanh công nghệ này vẫn tồn tại nhiều quan niệm sai lầm liên quan đến hiệu suất, độ bền và tác động môi trường.

Pin là bộ phận đắt và quan trọng nhất của xe điện. (Ảnh: iStock)

Pin xe điện nhanh xuống cấp

Một trong những lo ngại phổ biến của người tiêu dùng là pin xe điện không có tuổi thọ cao. Thực tế, các loại pin lithium-ion, loại pin phổ biến nhất trên xe điện hiện nay, có thể hoạt động trong khoảng 8 - 15 năm, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và môi trường vận hành.

Hầu hết các nhà sản xuất đều cung cấp chế độ bảo hành pin lên tới 8 - 10 năm, giúp người dùng yên tâm hơn về độ bền. Nếu như các mẫu xe điện đời đầu có tuổi thọ pin hạn chế thì những thế hệ pin hiện nay đã được cải thiện đáng kể nhờ tiến bộ trong công nghệ vật liệu, quản lý nhiệt và hệ thống điều khiển pin.

Pin xe điện gây hại cho môi trường

Việc sản xuất pin chắc chắn có tác động đến môi trường, đặc biệt trong quá trình khai thác và chế biến nguyên liệu. Tuy nhiên, khi xét toàn bộ vòng đời của phương tiện, xe điện vẫn tạo ra lượng phát thải carbon thấp hơn đáng kể so với xe chạy xăng hoặc diesel.

Tác động môi trường còn có thể giảm thêm khi xe điện được sạc bằng nguồn năng lượng tái tạo như điện gió hoặc điện mặt trời.

Bên cạnh đó, công nghệ tái chế pin ngày càng phát triển, cho phép thu hồi các vật liệu quý như lithium, nickel và cobalt để tái sử dụng trong sản xuất pin mới, qua đó giảm lượng chất thải và nhu cầu khai thác tài nguyên.

Xe điện chỉ sử dụng pin lithium-ion

Mặc dù pin lithium-ion đang chiếm ưu thế trên thị trường, đây không phải là loại pin duy nhất được sử dụng trong xe điện.

Trong giai đoạn đầu, nhiều mẫu xe hybrid từng sử dụng pin NiMH (nickel-metal hydride). Hiện nay, các hãng xe và công ty công nghệ vẫn đang nghiên cứu nhiều giải pháp mới, trong đó nổi bật là pin thể rắn (solid-state).

Pin thể rắn được kỳ vọng có mật độ năng lượng cao hơn, độ an toàn tốt hơn và khả năng lưu trữ năng lượng hiệu quả hơn so với pin lithium-ion truyền thống. Tuy vậy, công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa được thương mại hóa rộng rãi.

Công nghệ sản xuất ngày càng phát triển giúp pin xe điện bền bỉ hơn. (Ảnh: Getty Images)

Chi phí thay pin xe điện quá đắt

Chi phí pin từng là một trong những rào cản lớn đối với sự phổ biến của xe điện. Tuy nhiên, giá pin đã giảm mạnh trong hơn 10 năm qua. Theo nhiều thống kê, giá pin lithium-ion đã giảm hơn 85% kể từ năm 2010, giúp xe điện ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.

Ngoài ra, phần lớn các hãng xe điện đều cung cấp chính sách bảo hành pin dài hạn, trong đó có cả việc thay thế khi pin gặp lỗi hoặc suy giảm hiệu suất đáng kể. Khi quy mô sản xuất tiếp tục mở rộng và công nghệ ngày càng hoàn thiện, chi phí thay pin được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới.

Tất cả pin xe điện đều giống nhau

Pin xe điện không phải công nghệ đồng nhất. Tùy vào nhà sản xuất, thiết kế xe và mục đích sử dụng, mỗi mẫu xe có thể sử dụng loại pin khác nhau.

Hiện nay, pin lithium-ion vẫn là lựa chọn phổ biến nhất nhờ mật độ năng lượng cao, trọng lượng nhẹ và khả năng sạc nhanh.

Trong khi đó, pin NiMH ít được sử dụng trên các mẫu xe điện thuần túy hiện đại nhưng từng phổ biến trên các dòng xe hybrid đời đầu. Còn pin thể rắn, dù vẫn đang trong quá trình phát triển, được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu suất cao hơn, độ an toàn tốt hơn và tuổi thọ dài hơn.

Pin xe điện không chịu được nhiệt độ khắc nghiệt

Nhiệt độ môi trường có thể ảnh hưởng đến hiệu suất pin, nhưng pin xe điện hiện đại được thiết kế để hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Phần lớn xe điện đều được trang bị hệ thống quản lý nhiệt cho pin (battery thermal management system) nhằm duy trì nhiệt độ tối ưu và ngăn tình trạng quá nóng hoặc đóng băng. Trong điều kiện nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, hiệu suất pin có thể giảm tạm thời, nhưng điều này không gây ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ lâu dài của pin.

Pin xe điện khó tái chế

Trái với suy nghĩ của nhiều người, pin xe điện hoàn toàn có thể được tái chế và đây đang trở thành một phần quan trọng trong chuỗi giá trị của ngành công nghiệp xe điện.

Nhiều hãng xe và nhà sản xuất pin đã triển khai các chương trình thu hồi và tái chế pin, nhằm thu lại các vật liệu có giá trị từ pin đã qua sử dụng. Đồng thời, các công nghệ tái chế mới cũng đang được phát triển để nâng cao hiệu quả thu hồi vật liệu, hướng tới một hệ sinh thái sản xuất pin bền vững hơn.

Pin xe điện quá nặng

Pin xe điện có trọng lượng đáng kể, nhưng các nhà sản xuất đã đạt được nhiều bước tiến trong việc giảm khối lượng pin mà vẫn duy trì dung lượng lưu trữ năng lượng cao.

Pin lithium-ion hiện đại đã nhẹ hơn nhiều so với các thế hệ pin trước như NiMH. Trong tương lai, công nghệ pin thể rắn có thể giúp giảm trọng lượng pin thêm nữa.

Bên cạnh đó, các hãng xe cũng tối ưu thiết kế khung gầm và phân bổ trọng lượng pin hợp lý trong thân xe, giúp đảm bảo khả năng vận hành, tính ổn định và hiệu quả sử dụng của xe điện.