Người xưa nói: Đức dày chở đạo. Hiểu theo nghĩa đời thường, ai giữ được cốt cách tử tế sẽ dễ được người tin, việc thuận và tiền tài cũng bền. Dưới đây tổng hợp tám đặc trưng thường gặp ở những người dễ thành công và được trọng vọng. Đây không phải bùa chú để qua đêm thành đại gia. Đây là một tấm gương để soi lại mình. Nếu thấy bản thân còn thiếu điều gì, cứ từ tốn rèn từng việc nhỏ. Khi nhân cách được vun bồi, mối quan hệ tốt hơn, cơ hội xuất hiện nhiều hơn và tiền bạc biết cách ở lại lâu hơn.

1. Rộng lượng

Người có đức dày luôn nghĩ cho lợi ích chung, sẵn sàng chịu phần thiệt trong những chuyện nhỏ để giữ đại cục. Họ không tính toán vụn vặt, không vì một khoản lãi ngắn hạn mà đánh mất uy tín dài hạn. Trong công việc, một người biết đặt chữ tín lên trước thường được giao việc lớn. Trong kinh doanh, khách hàng quay lại không phải vì chiêu trò mà vì cảm giác an tâm. Sự "chịu thiệt" đôi khi là cách đầu tư khôn ngoan nhất vì đổi lại là niềm tin của người khác.

2. Biết cho đi

Người thiện lương không cần diễn thuyết cao siêu. Họ chỉ đơn giản là không trục lợi trên nỗi khó của người khác, biết cảm ơn những trợ giúp nhỏ và chủ động đáp lại khi có thể. Sống như vậy sẽ có giấc ngủ yên, đầu óc thông suốt và các mối quan hệ tự khắc bền hơn. Những ai từng làm việc với người tử tế sẽ hiểu: Hợp tác cùng họ là một cảm giác nhẹ nhõm. Mà nơi có sự nhẹ nhõm thì trí tuệ và tiền bạc đều dễ sinh sôi.

3. Giữ chữ tín

Không hứa những điều vượt quá khả năng. Đã hứa thì làm cho bằng được. Chuyện xưa có người vì một lời nói mà dám mổ heo để dạy con về chữ tín. Thời nay chữ tín vẫn là vốn quý số một. Một người có thể chưa giỏi nhất nhưng nếu đúng hẹn, nói thật và chịu trách nhiệm, họ vẫn sẽ được lựa chọn. Làm ăn không có chữ tín giống như xây nhà trên cát. Gặp sóng gió là đổ.

4. Bao dung

Ai sống cũng có khác biệt và khuyết điểm. Người rộng lượng không phải bỏ qua mọi thứ mà là chọn cách xử lý sao cho đôi bên cùng tiến. Tha thứ một phần là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và thả lỏng cho trái tim mình. Trong tập thể, người lãnh đạo có lòng bao dung sẽ thu phục nhân tâm, hạn chế xung đột và biến sai sót thành bài học. Trong gia đình, sự rộng lượng giúp ngôi nhà bớt lời nặng tiếng nhẹ để còn giữ sức mà làm ăn.

5. Thành thật

Thành thật không đồng nghĩa với khô cứng. Đó là biết nói điều đúng lúc đúng chỗ nhưng không uốn cong sự thật. Ở công sở, báo cáo đúng con số, không tô hồng thành tích, không đổ lỗi lòng vòng. Trong kinh doanh, minh bạch điều khoản, nói rõ rủi ro để đối tác có quyết định sáng suốt. Người thành thật ban đầu có thể thiệt thòi nhưng lâu dài sẽ là người được chọn để giao việc quan trọng.

6. Khiêm tốn

Câu quen thuộc là khiêm tốn giúp người giỏi lên mỗi ngày. Khi đặt mình thấp xuống một chút, ta mở được tai để nghe góp ý, mở được mắt để học cái hay. Người lúc nào cũng tự cho mình không thể thiếu sẽ dễ cô đơn trong tập thể. Ngược lại, người khiêm nhường khiến người khác muốn đến gần, muốn hỗ trợ. Tài năng cộng với sự khiêm tốn sẽ trở thành sức hút rất mạnh trong sự nghiệp.

7. Chính trực

Làm việc dựa trên lương tâm, phân biệt đúng sai rành mạch. Không vì nể mà che cái sai, cũng không vì bất hòa mà bóp méo cái đúng. Sống như vậy giúp người khác đoán được mình, yên tâm khi hợp tác và sẵn sàng trao quyền. Người ngay thẳng có thể không ồn ào nhưng luôn bền bỉ tiến lên vì không bị cuốn vào vòng xoáy thị phi.

8. Kiên định

Mọi thành công đều cần quyết tâm, bền chí và nhẫn nại. Đường dài có lúc mỏi mệt, có lúc nghi ngờ bản thân. Người kiên định biết chia mục tiêu lớn thành những chặng nhỏ, kiên trì làm đúng việc mỗi ngày. Giọt nước khoét đá là nhờ bền bỉ. Sắt mài thành kim là nhờ bền bỉ. Trong thời đại dễ xao nhãng, bền bỉ là lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Những ai từng theo đuổi một dự án nhiều năm sẽ hiểu cảm giác đến đích quý thế nào.

Nhìn lại tám điều trên, bạn sẽ thấy chúng không phải kỹ thuật kiếm tiền mà là nền đạo đức làm người. Tuy nhiên chính nền ấy tạo ra niềm tin, mở ra quan hệ và giúp cơ hội không trôi tuột khỏi tay. Giàu sang phú quý không chỉ là có thật nhiều tiền. Đó còn là sự an yên khi gối đầu ngủ, là danh dự sạch sẽ, là cái bắt tay chắc nịch và là đứa con tự hào vì cha mẹ sống tử tế. Mỗi ngày rèn một chút, kiên trì một chút, sớm muộn phúc sẽ đến, tài sẽ theo.

