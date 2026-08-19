7h sáng nay - 19/8, đây là chuyến bay đầu tiên hạ cánh trên đường băng "nghìn tỷ" mới toanh tại sân bay Liên Khương

Chuyến bay đầu tiên "khai trương" đường băng sân bay Liên Khương ngày trở lại đến từ hãng bay nào?

Sau hơn 5 tháng tạm ngừng khai thác, sáng 19/8, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức đón những hành khách đầu tiên trở lại. Chuyến bay mở màn là VN1380 của Vietnam Airlines, nối TP.HCM với Đà Lạt, hạ cánh trong khoảng 6h49 - 7h00 trên đường cất hạ cánh vừa được sửa chữa toàn diện.

Chuyến bay đầu tiên trở lại Liên Khương sau hơn 5 tháng

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chuyến bay khai trương trong ngày Cảng HKQT Liên Khương hoạt động trở lại mang số hiệu VN1380 của Vietnam Airlines, hành trình TP.HCM - Đà Lạt, dự kiến hạ cánh vào khoảng 7h05 sáng 19/8. Dữ liệu trên Flightradar24 cho thấy, chuyến bay đã hạ cánh đúng theo lịch, thậm chí sớm hơn dự kiến khoảng vài phút, trong khoảng 6h49 - 7h00.

Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên đánh dấu việc khôi phục hoạt động tại cửa ngõ hàng không của Đà Lạt sau hơn 5 tháng tạm đóng để sửa chữa hạ tầng khu bay.

Dữ liệu về chuyến bay theo dõi trên Flightradar24

Trước giờ đón những hành khách đầu tiên, các thủ tục cuối cùng để sân bay hoạt động trở lại đã được hoàn tất. Chiều 18/8, Cục Hàng không Việt Nam quyết định đưa đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng HKQT Liên Khương vào khai thác từ 0h01 ngày 19/8/2026. Cảng được yêu cầu quản lý, khai thác công trình bảo đảm an toàn hàng không, chất lượng dịch vụ và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Riêng trong ngày đầu tiên mở cửa, Liên Khương dự kiến phục vụ khoảng 28 lượt chuyến bay đi và đến. Khi hoạt động ổn định trong giai đoạn đầu, tần suất khai thác dự kiến đạt khoảng 36-40 lượt chuyến/ngày.

Như vậy, khoảnh khắc VN1380 đáp xuống Liên Khương không chỉ đơn thuần là sự trở lại của một đường bay TP.HCM - Đà Lạt, mà còn đánh dấu thời điểm sân bay chuyển từ quá trình sửa chữa, bay hiệu chuẩn, nghiệm thu và diễn tập sang phục vụ hành khách thực tế.

Đường băng "nghìn tỷ" vừa được làm lại có gì đặc biệt?

Cảng HKQT Liên Khương tạm đóng cửa từ 0h ngày 4/3/2026 để triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian đóng kéo dài đến ngày 25/8, song công trình đã hoàn thành sớm để sân bay khai thác trở lại từ ngày 19/8.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đây là công trình giao thông hàng không cấp I, có tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng. Con số này là vốn của toàn dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và hệ thống hạ tầng đồng bộ, không phải riêng chi phí cho đường băng.

Hạng mục trọng tâm là sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09/27 có kích thước 3.250 m x 45 m. Đáng chú ý, kết cấu bê tông nhựa trước đây được thay bằng bê tông xi măng, nhằm nâng khả năng chịu tải và bảo đảm khai thác ổn định, lâu dài cho các dòng tàu bay hiện đại.

Trước khi mở cửa, Liên Khương cũng trải qua một loạt bước kiểm tra. Từ cuối tháng 7, sân bay thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không. Cục Hàng không đánh giá đây là công đoạn nghiệm thu quan trọng để kiểm tra chất lượng dự án và các điều kiện an toàn trước khi khai thác trở lại.

Về dài hạn, việc nâng cấp khu bay còn được xem là bước đệm để Liên Khương hướng tới tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, tạo khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 787 trong tương lai. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa các loại máy bay thân rộng sẽ lập tức được khai thác thường lệ tại đây từ ngày 19/8.

Từ hôm nay, hành khách có thể bay thẳng tới Liên Khương từ đâu?

Sự trở lại của Liên Khương đặc biệt có ý nghĩa với du khách có kế hoạch tới Đà Lạt trong những tháng cuối năm.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, mạng bay sau khi sân bay hoạt động trở lại dự kiến kết nối Đà Lạt với 6 điểm nội địa gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng.

Trong đó, các đường bay trục từ Tân Sơn Nhất và Nội Bài tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Tuyến Cần Thơ - Đà Lạt cũng giúp hành khách ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thêm lựa chọn bay thẳng tới cao nguyên thay vì phải nối chuyến hoặc di chuyển đường bộ từ TP.HCM.

Ở mạng quốc tế, kế hoạch khai thác Liên Khương cũng hướng tới việc khôi phục đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur, đồng thời ưu tiên đưa các kết nối với Incheon và Bangkok trở lại khi đủ điều kiện thị trường.

Bên trong nhà ga của sân bay Liên Khương (Ảnh ACV)

Với hành khách bay đến hoặc rời Đà Lạt trong những ngày đầu sân bay hoạt động trở lại, việc kiểm tra lịch chuyến trên website hoặc ứng dụng chính thức của hãng trước khi khởi hành vẫn rất cần thiết. Người có hành lý ký gửi nên chủ động đến sân bay sớm, đồng thời dự trù thêm thời gian di chuyển bởi Liên Khương nằm tại khu vực Đức Trọng, bên ngoài trung tâm Đà Lạt.