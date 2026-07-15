76 tài năng nhí hội tụ tại đêm nghệ thuật "Măng Non Tỏa Sáng" ở Ninh Bình

Mới đây, đêm nghệ thuật "Măng Non Tỏa Sáng" với chủ đề "Tự hào Việt Nam" đã diễn ra tại sân khấu Thủy Đình, Phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình), quy tụ 76 gương mặt thiếu nhi đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Được tổ chức trên quy mô toàn quốc, chương trình dành cho các em từ 5 đến 18 tuổi có đam mê ở nhiều lĩnh vực như ca hát, nhảy múa, người mẫu, MC, biểu diễn nhạc cụ, võ thuật cùng nhiều loại hình nghệ thuật sáng tạo khác. Thông qua sân chơi này, các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng biểu diễn và phát triển sự tự tin khi đứng trên sân khấu.

Màn trình diễn của các tài năng nhí.

Lấy chủ đề "Tự hào Việt Nam", đêm diễn được dàn dựng như một hành trình khám phá bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Hàng loạt tiết mục ca hát, múa, võ thuật, trình diễn nhạc cụ, thời trang và hội họa được kết nối xuyên suốt, tái hiện những câu chuyện về tình yêu quê hương, nguồn cội và niềm tự hào dân tộc. Không gian sân khấu Thủy Đình giữa quần thể Phố cổ Hoa Lư cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho chương trình, mang đến bối cảnh giàu giá trị văn hóa để các tài năng nhí thể hiện khả năng của mình.

Đêm nghệ thuật phong phú với nhiều hình thức nghệ thuật như múa, hát, trình diễn catwalk.

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn Phố cổ Hoa Lư làm địa điểm tổ chức xuất phát từ mong muốn đưa các em đến gần hơn với không gian di sản, qua đó bồi đắp tình yêu lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Bên cạnh việc biểu diễn, đây cũng là dịp để các em có thêm những trải nghiệm thực tế, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật gắn với các giá trị văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của 76 gương mặt thiếu nhi đã trải qua hơn một tháng luyện tập trước khi bước lên sân khấu. Các tiết mục được đầu tư về dàn dựng, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, thể hiện sự nỗ lực cũng như bản lĩnh của các em trong quá trình biểu diễn.

Ban tổ chức tặng quà tri ân.

Thông qua đêm nghệ thuật, ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm một sân chơi bổ ích để các tài năng nhí được phát huy năng khiếu, hoàn thiện kỹ năng biểu diễn, đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam tới thế hệ trẻ. Với định hướng phát triển lâu dài, "Măng Non Tỏa Sáng" hướng tới trở thành một trong những sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi, tạo điều kiện để các em tiếp tục học hỏi, rèn luyện và phát triển trên con đường theo đuổi đam mê.