742 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mini |

Những chủ phương tiện có trong danh sách dưới đây cần nhanh chóng kiểm tra thông tin.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo danh sách phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ, từ ngày 01/11/2025 đến ngày 15/12/2025.

Theo thông báo, tổng số phương tiện vi phạm là 500 trường hợp.

Các lỗi vi phạm chủ yếu: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; rẽ trái/phải tại nơi cấm rẽ trái/phải.

Danh sách phương tiện, thời gian và hành vi cụ thể như sau:

Chú thích ảnh

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong thời gian từ ngày 14/12 đến 18/12/2025, hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật của lực lượng CSGT đã ghi nhận 242 trường hợp vi phạm. Trong đó có 171 trường hợp ô tô và 71 trường hợp xe máy.

Danh sách chi tiết như sau:

Ô tô: 171 trường hợp

Vượt đèn đỏ: 14 trường hợp

27C-028.74; 99D-017.16; 29H-415.53; 30B-117.87; 98C-210.86; 98A-015.68; 98A-454.63; 98B-061.43; 30G-837.31. 99A-273.59; 99B-169.63; 99A-499.70; 34A-796.27; 30F-222.97.

Vi phạm vạch kẻ đường: 51 trường hợp

29S-4497; 98A-576.17; 30E-219.98; 98LD-005.69; 29D-518.65; 98A-075.38; 30L-342.65; 99A-261.67; 99B-146.02; 99A-061.90; 98A-601.48; 98A-808.32; 30E-327.80; 98A-690.45; 98A-628.26; 30K-960.73; 98C-354.35; 30K-944.44; 34A-015.72; 98A-327.75; 29A-290.50; 30M-868.88; 98A-747.78; 98A-069.10;

30M-292.89; 98A-188.97; 98A-526.90; 12A-055.91; 99A-061.33; 18D-012.76; 20A-558.24; 30F-182.82; 19A-873.41; 15K-231.75. 99H-097.01; 99A-992.79; 98A-504.26; 98D-018.00; 98A-578.05; 99E-017.60; 17A-474.23; 29D-510.45; 99C-148.11; 88E-010.34; 99E-014.59; 99A-815.69; 99A-658.30; 99E-008.97; 88B-055.21; 99A-478.98; 99C-299.60.

Rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái: 16 trường hợp

99C-187.16; 98A-653.80; 98A-440.21; 14A-715.99; 98C-274.53; 98A-273.83; 99A-430.70; 30K-460.83; 30L-573.42; 98A-670.52; 98A-105.05; 29A-341.97; 51H-015.83; 98A-779.99; 99H-089.64; 98A-839.76.

Dừng xe dưới gầm cầu vượt: 10 trường hợp

97D-002.08; 15C-035.92; 98A-056.78; 34A-431.06; 98A-293.64; 98A-859.07; 88A-817.02; 30L-413.34; 30L-413.34; 30H-876.52.

Quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ: 01 trường hợp

30B-031.87

Chạy quá tốc độ quy định: 79 trường hợp

89H-044.65; 30E-166.41; 20A-594.15; 30M-126.09; 98A-382.25; 30K-575.26; 99A-545.89; 98LD-008.46; 29H-767.61; 29E-329.55; 18A-610.40; 99H-065.78; 99A-610.92; 98LD-009.72; 99A-961.52; 12A-226.89; 99A-714.62; 98H 077.55; 29A 922.96; 98A-540.30; 12A-036.79; 99H-082.18; 99A-917.54; 98C-343.35; 98A-223.29; 29B-087.37; 60A-496.39; 51M-691.57;

99A-748.98; 99A-863.84; 17A-239.99; 98A-455.63; 30B-059.46; 30G-003.28; 29H-762.91; 29A-942.17; 99H-035.30; 90G-001.70; 89A-570.95; 99C-127.82; 29H-743.47; 29E-198.54; 51K-443.54; 30E-149.91; 99A-142.01; 15K-725.18; 14K-005.44; 30G-185.30; 12A-235.43; 36K-190.22; 99A-724.24; 34A-393.58; 30L-324.74; 30K-116.09; 29K-000.55; 99A-292.43;

99A-494.67; 29G-007.87; 30G-951.71; 30Z5942; 99A-399.68; 30F-558.98; 30M-829.29; 36K-655.57; 99A-849.50; 30M-726.40; 30F-528.81; 30M-065.67; 99B-035.51; 29E-478.24; 29D-220.94; 30A-283.24; 99A-676.16; 90A-278.51; 29D-579.71; 29K-116.23; 29C-551.04; 30K-889.57; 14C-365.48.

Mô tô: 71 TRƯỜNG HỢP

Vượt đèn đỏ: 53 trường hợp

99AA-388.24; 98AH-067.16; 98AA-069.95; 99AA-494.43; 98B1-823.38; 98E1-518.01; 98B2-365.68; 98B1-881.56; 98B3-271.21; 98B1-590.88; 99AA-375.63; 25AA-382.67; 98B3-851.67; 98B1-300.04; 99AA-985.10; 98D1-235.89; 98E1-576.63; 99AA-424.50; 98B3-898.26; 98B2-787.24; 98AA-092.18; 98B1-111.24; 98B2-594.19;

99K1-381.36; 98B2-186.58; 98B3-196.69; 98B2-078.41; 99AA-985.10; 98AA-212.82; 98H1-148.98; 98AA-108.37; 98B2-356.90; 98MĐ1-104.89; 98B2-652.61; 99C1-194.26; 98K1-023.59; 98B3-737.73; 26B2-622.28; 21F1-055.06; 98G1-008.41; 98B1-952.69; 98B2-086.39; 98B3-645.52; 98B2-628.90; 98B1-950.36; 98L1-149.34; 98B2-350.91; 99AA-511.78; 98B3-627.97; 98B2-224.84; 98B2-801.93; 98B2-594.19; 98B1-969.10.

Chạy quá tốc độ quy định: 18 trường hợp

12S1-081.54; 12U1-187.74; 20AD-077.18; 21EA-259.43; 27T1-113.50; 29AD-174.12; 72C1-876.20; 88K1-314.15; 89E1-501.67; 89F1-411.81; 98AH-076.04; 98D2-012.41; 98M1-339.15; 99AA-110.91; 99AA-347.27; 99E1-362.38; 99E1-576.67; 99G1-362.15.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông hoặc kiểm tra qua ứng dụng VNeTraffic.

Tổng hợp: Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

