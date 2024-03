7 vạn binh Nga liên tiếp đánh bật quân Ukraine: Chasiv Yar sắp sụp đổ, Tổng tư lệnh Ukraine ra chỉ thị

Nga liên tiếp đánh bật quân Ukraine

Tờ Svobodnaya Pressa (svpressa.ru) ngày 10/3 đưa tin, tình hình xung quanh "điểm nóng" Chasiv Yar (gần Bakhmut, miền đông Ukraine) đang biến động liên tục. Lực lượng Nga liên tiếp đánh bật các đơn vị của Ukraine.

Trước đó, ông Oleg Kalashnikov - người đứng đầu cơ quan báo chí của lữ đoàn pháo binh số 26 Ukraine cho biết, Nga đã tập hợp 70.000 quân để tiến công theo hướng Bakhmut, với mục tiêu trọng điểm là Chasiv Yar.

Lực lượng Nga đang tiến hành các đợt tấn công lớn nhằm vào vị trí của quân Ukraine ở ngoại ô phía đông Chasiv Yar. Ảnh: Getty

Trận chiến giành làng Ivanovskoye (cách Chasiv Yar khoảng 5km) đang tiếp diễn ác liệt. Trong tuần qua, khoảng một nửa địa bàn của khu định cư này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Phía Ukraine bác bỏ các báo cáo rằng lực lượng Nga đã tiến vào trung tâm Ivanovskoye. Tuy nhiên, theo Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu (OSW) của Ba Lan, các video định vị địa lý cho thấy binh sĩ Nga đã có mặt ở trung tâm Ivanovskoye từ ngày 3/3 và đang tiếp tục di chuyển về phía tây.

Quân đội Nga đang tìm cách chặt đứt các tuyến hậu cần của Ukraine chạy vào Ivanovskoye từ phía bắc, và từ con đường cao tốc dẫn tới Chasiv Yar.

Xe tăng Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới số 42 thực hiện nhiệm vụ gần Chasiv Yar. Ảnh: Eiji Furukaw

Thông qua mạng xã hội, Sư đoàn 98 của Nga cho biết, lực lượng không quân Nga đang tiến hành các đợt tấn công lớn nhằm vào vị trí của quân Ukraine ở ngoại ô phía đông Chasiv Yar bằng bom FAB-500, cùng các tên lửa S-8 và S-13.

Trước đó 1 tuần, Svobodnaya Pressa cho biết, lực lượng Ukraine được điều động từ Kostiantynivka đến phía đông Chasiv Yar cứu viện đã bị đánh bật. Có vẻ như quân đội Nga đang chuẩn bị một chiến dịch để bao vây và tiêu diệt các lực lượng Ukraine trong "pháo đài" này.

Theo Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington), giành quyền kiểm soát Chasiv Yar là mục tiêu hết sức quan trọng đối với Nga. Thứ nhất, nơi này mở đường tới Kostiantynivka- từ đây chỉ cách biên giới Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Dnipropetrovsk (vùng công nghiệp quan trọng nhất của Ukraine) 60 km theo đường thẳng.

Thứ hai, Chasiv Yar còn mở đường tới khối đô thị Kramatorsk-Slavyansk (cách Bakhmut khoảng 35 km về phía tây bắc). Đây là khu đô thị cuối cùng mà quân đội Ukraine đang kiểm soát ở DPR.

Phát biểu trên truyền hình Ukraine ngày 9/3, Serhiy Sidorin - chỉ huy khu vực của lực lượng vũ trang Ukraine nói: "Nga cũng chịu tổn thất nặng nề nhưng vẫn liên tục bổ sung lực lượng dự bị mới. Giao tranh diễn ra cả ngày lẫn đêm. Mục tiêu của họ là Chasiv Yar".

Ông Sidorin cho biết thêm rằng, lực lượng Ukraine đang cố gắng phá vỡ đà tấn công của Nga bằng các đợt phản công, nhưng bị đẩy lùi.

Ukraine phòng thủ "trong tuyệt vọng"

Cùng ngày 10/3, tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) đăng bài viết cho biết, một tiểu đoàn xe tăng thuộc Lữ đoàn cơ giới số 42 của Ukraine đã tiến vào khu vực gần Chasiv Yar - nơi lực lượng Ukraine đang phòng thủ một cách tuyệt vọng.

Mặt đất lầy lội đến mức không dễ đi lại, chiếc T-62 (do Liên Xô sản xuất) gầm rú, vượt địa hình. Kíp xe tăng của Ukraine chỉ xuất trận vào lúc trời tối và trước bình minh. Tuy nhiên, một người lính cười gượng nói: "Chúng là loại xe tăng cũ, gây ra tiếng động lớn đến mức đối phương biết thừa rằng chúng tôi đang đến".

Lữ đoàn xe tăng này đã tìm cách giành lại Bakhmut từ nhiều hướng khác nhau trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, tuy nhiên, tới tháng 11, họ đã chuyển sang chiến lược phòng thủ và giờ đây đang tập trung yểm trợ cho các đơn vị bộ binh ở tiền tuyến.

Lực lượng Nga đã nối lại các cuộc tấn công vào Chasiv Yar đầu năm nay, và lữ đoàn của Ukraine đã phải hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công bằng pháo binh, cũng như máy bay không người lái.

Trong khi đó, quân đội Ukraine ở tiền tuyến nghe được nhiều tin xấu, chẳng hạn như các nước phương Tây đình trệ viện trợ quân sự, Tổng thống Volodymyr Zelensky sa thải Tướng Valerii Zaluzhnyi - người từng giữ cương vị Tổng tư lệnh quân đội Ukraine và được các binh sĩ yêu mến.

"Tôi cảm thấy sự chênh lệch về số lượng vũ khí giữa chúng tôi và và Nga đang lớn hơn. Khi lực lượng Nga bắt đầu tấn công đơn vị bộ binh ở tuyến đầu, đơn vị xe tăng Ukraine chỉ có thể bắn vào họ sau khi chờ đợi tới một thời điểm chắc chắn rằng phát bắn sẽ trúng mục tiêu. Lý do là vì chúng tôi không thể lãng phí dù chỉ 1 quả đạn" - Andriy, một tình nguyện viên 48 tuổi, cho hay.

Khi nguồn cung dồi dào hơn, một đơn vị pháo binh Ukraine có thể bắn 400 quả đạn mỗi tuần. Giờ đây, họ chỉ có thể bắn trung bình 15 quả. "Không có đạn pháo, chúng tôi vô dụng" - một chỉ huy nói. (Ảnh: Eiji Furukawa)

Theo Svobodnaya Pressa, trước những diễn biến phức tạp, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky đã chỉ thị triển khai một biệt đội nữ xạ thủ bắn tỉa tới mặt trận Chasiv Yar. Hiện chưa rõ tính toán cụ thể của ông Syrsky là gì.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, Svobodnaya Pressa nhận định, Chasiv Yar có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, và mục tiêu tiếp theo của Nga sẽ là khu định cư New York (hay Niu-York), vùng Donetsk.

Người phát ngôn của nhóm tác chiến Khortytsia (Ukraine) Illia Yevlash cho biết, ban chỉ huy của nhóm tác chiến này đang rất lo ngại về việc Nga tập kết quân ở địa điểm mới. Lực lượng bộ binh cơ giới, lính dù và thậm chí các lực lượng dự bị chiến đấu của quân đội Nga đã tiến đến khu vực New York.

Đây là khu định cư lớn, đồng thời là nút giao thông quan trọng: có một đường cao tốc đi qua New York đến Toretsk và một đường sắt đến Kostiantynivka. Do đó, nếu quân đội Nga tiến quân dọc theo các con đường về phía nam, đồng thời tấn công từ phía đông bắc (từ hướng Chasiv Yar) thì New York sẽ bị đặt vào thế gọng kìm.