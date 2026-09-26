Cùng độ tuổi trung niên, nhưng có người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có người vừa qua 40 đã thấy sức khỏe giảm sút, dáng vẻ già nua hiện rõ. Thực ra, câu trả lời nằm ngay trong thói quen ăn uống, ngủ nghỉ và vận động hàng ngày của bạn.

Quá trình lão hóa không bao giờ diễn ra đột ngột. (Ảnh: ITN).

Quá trình lão hóa không bao giờ diễn ra một cách đột ngột, mà được “viết” dần vào cơ thể bởi từng thói quen nhỏ. Gần đây, một nghiên cứu mới đã chỉ rõ, lối sống ở tuổi trung niên ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ.

Cụ thể, tháng 3/2026, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế “Science” đã phát hiện, thói quen hoạt động và nhịp sinh học giấc ngủ ở giai đoạn trung niên có thể dự đoán trực tiếp tuổi thọ.

Những người ban ngày năng động, ban đêm ngủ đủ giấc thường có tuổi thọ dài hơn; còn nếu hoạt động chậm lại, giảm vận động quá sớm, thường báo hiệu tuổi thọ ngắn hơn.

Sau 40 tuổi nên duy trì 7 thói quen này

Năm 2023, kết quả nghiên cứu được công bố tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy, nếu vào tuổi 40 duy trì 7 lối sống lành mạnh, nam giới trung bình kéo dài tuổi thọ 23,7 năm, nữ giới trung bình kéo dài 22,6 năm. Bắt đầu ở bất kỳ độ tuổi nào cũng không muộn, càng sớm thực hiện càng có lợi.

Tập thể dục đều đặn

Tập thể dục giúp chắc xương và cơ, phòng ngừa té ngã, giảm nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường, sa sút trí tuệ và nhiều loại ung thư, đồng thời giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và kéo dài tuổi thọ.

Đi bộ nhanh, chạy chậm, nhảy aerobic, chơi thể thao, nhảy múa ở quảng trường đều được, quan trọng là duy trì được lâu.

Tránh xa thuốc lá

Hút thuốc làm tổn thương phổi, tim, mắt, tai và các cơ quan khác, tăng nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tim mạch, tiểu đường, sa sút trí tuệ, ung thư và giảm tuổi thọ dự kiến. Ngừng hút hoặc không hút thuốc giúp giảm những rủi ro này.

Quản lý căng thẳng

Căng thẳng kéo dài có thể gây đau dạ dày, loét dạ dày, các vấn đề về tim mạch, thậm chí kích thích viêm mạn tính, liên quan mật thiết đến viêm khớp dạng thấp, trầm cảm,... Hãy thử dành cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi, dù chỉ là 10 phút hít thở sâu mỗi ngày.

Ăn uống lành mạnh

Trái cây, rau củ, các loại hạt, đậu, cá và các sản phẩm sữa nguyên kem - ăn đủ 6 loại thực phẩm này giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ. Không nhất thiết phải ăn chay, mà nên để bữa ăn trở nên “đa dạng” hơn.

Không uống rượu thường xuyên

Năm 2023, một nghiên cứu hợp tác giữa Trường Y tế Công cộng Đại học Bắc Kinh và Đại học Oxford, phân tích hơn 500.000 người Trung Quốc, cho thấy: Nam giới uống rượu sẽ làm tăng nguy cơ 61 loại bệnh, bao gồm ung thư gan, ung thư thực quản, tiểu đường, cao huyết áp, v.v.

Ngủ đủ giấc

Thức khuya sẽ làm cơ quan lão hóa nhanh hơn, ảnh hưởng đến tâm trạng, hệ miễn dịch, trí nhớ và khả năng phản xạ. Buổi tối ít dùng điện thoại một chút sẽ đổi lại một ngày tỉnh táo.

Giao tiếp xã hội tích cực

Cô đơn và khép kín gây hại cho cả tâm lý lẫn cơ thể. Nói chuyện với mọi người xung quanh, nhảy nhót ngoài trời, tham gia các hoạt động cộng đồng sẽ giúp bạn vui vẻ và khỏe mạnh hơn.

Lý do bạn cần thay đổi

Lão hóa không bao giờ đến một cách đột ngột, nó luôn gửi tín hiệu một cách thầm lặng. Nếu bạn hoặc người thân gặp phải những thay đổi dưới đây, đừng bỏ qua, đó là cơ thể đang nhắc nhở: Đã đến lúc điều chỉnh lối sống.

Đi bộ chậm hơn: Người bình thường đi bộ với tốc độ khoảng 0,9 mét/giây. Nếu thấp hơn 0,6 mét/giây, thường có nghĩa là cơ bắp teo rõ rệt, là một dấu hiệu quan trọng của lão hóa.

Lực nắm giảm: Nâng, kéo, vặn, cầm nắm, tất cả các động tác này đều không thể thiếu lực nắm. Lực nắm giảm cho thấy sức mạnh chi trên đang suy giảm, lão hóa đang diễn ra nhanh hơn.

Khả năng tự chăm sóc kém hơn: Mặc quần áo, đi vệ sinh, nấu ăn, đi chợ… nếu những hoạt động hàng ngày này bắt đầu trở nên khó khăn, chứng tỏ chức năng cơ thể đang đi xuống.

Ngủ sớm hơn: Nhiều người cao tuổi tối 8-9 giờ đã buồn ngủ, nhưng sáng 4-5 giờ tự nhiên tỉnh. Tình trạng “ngủ sớm hơn” này không phải thói quen, mà là đồng hồ sinh học đang âm thầm thay đổi.

Khe răng rộng hơn: Khoảng cách giữa các răng lớn hơn có thể là dấu hiệu của tụt nướu hoặc viêm nướu, không phải là "hiện tượng bình thường do tuổi già".

Vòng eo to ra: Điều này không chỉ do tuổi tác gây ra khiến cơ thể trao đổi chất chậm lại, mà còn là kết quả của nhiều yếu tố tổng hợp. Mức estrogen giảm ở phụ nữ cũng ảnh hưởng đến chuyển hóa chất béo.

Chân to hơn: Theo tuổi tác, cơ và dây chằng ở lòng bàn chân suy giảm, vòm chân sụp xuống, chân sẽ dài và rộng hơn. Nếu vẫn mua giày theo kích thước cũ, rất dễ bị đau dưới lòng bàn chân.

Lão hóa không thể đảo ngược, nhưng có thể làm chậm lại. Mỗi lựa chọn nhỏ ở tuổi trung niên, tích lũy theo tháng năm sẽ tạo ra sự khác biệt kéo dài hàng chục năm tuổi thọ. Không cần theo đuổi sự hoàn hảo, hãy bắt đầu kiên trì từ một việc đơn giản nhất, cơ thể sẽ đáp trả bạn bằng điều tốt nhất.

Theo aboluowang.com



