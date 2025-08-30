Con người dành đến một phần ba cuộc đời để ngủ, vậy nên không gian này phải được thiết kế thoải mái, yên tĩnh và tiện lợi nhất. Song, nhiều chi tiết trong phòng ngủ nhìn qua tưởng như rất hài hòa, rất phổ biến nhưng khi trải nghiệm mới thấy bất hợp lý và ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ cũng như chất lượng cuộc sống.

Điển hình như 7 lỗi thiết kế dưới đây.

1. Thanh treo rèm kiểu La Mã

Rèm treo bằng thanh La Mã từng được ưu ái vì gọn gàng, dễ lắp, bền và hợp với nhiều phong cách nội thất. Nhưng khi sử dụng lâu, nhược điểm mới bộc lộ rõ: khe hở phía trên không thể che kín ánh sáng khiến những ai ngủ nông dễ bị đánh thức bởi nắng sớm.

Chưa kể, nếu chất liệu rèm dày, việc kéo mở thường bị rít, khó chịu, dùng lâu ngày chỉ khiến chủ nhà thêm bực mình. Nếu bạn cũng gặp trường hợp tương tự thì giải pháp là thay bằng hệ rèm thanh ray giao nhau đi kèm móc trượt sẽ chắn sáng tuyệt đối và kéo trượt nhẹ nhàng hơn nhiều.

2. Chỉ làm một tủ quần áo

Tủ quần áo là món đồ gần như mặc định trong phòng ngủ. Thông thường, các gia đình đặt một tủ lớn ở cạnh đầu giường để tiết kiệm diện tích lối đi nhưng thực tế thì một tủ quần áo hiếm khi đủ dùng. Quần áo mặc dở dễ bị vứt la liệt, đồ đạc nhanh chóng chất chồng và gây cảm giác bừa bộn.

Chưa kể, đặt tủ ngay cạnh đầu giường đôi khi khiến cửa tủ khó mở hết do vướng bàn đầu giường. Thế nên nếu có thể, bạn hãy ưu tiên làm tủ ở cuối giường (miễn là còn lối đi khoảng 50cm trở lên). Ngoài ra, có thể thiết kế riêng một khu để quần áo mặc dở hoặc thêm cây treo quần áo nhỏ để tăng sức chứa mà không chiếm diện tích.

3. Biến bệ cửa sổ thành cửa kính sát sàn

Cửa kính toàn cảnh trông rất sang và sáng, nhiều người thích đến mức sẵn sàng phá bệ cửa sổ để đổi lấy tấm kính rộng từ sàn đến trần. Nhưng khi dùng mới thấy hàng loạt bất tiện: thiếu riêng tư, mùa hè thì nóng hầm, mùa đông thì lạnh buốt.

Với nhà ở tầng cao, việc lau chùi cũng thành ác mộng vì vừa nguy hiểm vừa tốn công. Thay vì theo trào lưu, nhiều chuyên gia khuyên giữ lại bệ cửa sổ và cải tạo thành bàn học, kệ sách hoặc tủ lưu trữ để tận dụng được không gian mà vẫn giữ không gian ấm áp, riêng tư hơn.

4. Trải thảm lớn quanh giường

Không thể phủ nhận là một tấm thảm lớn khiến phòng ngủ thêm ấm cúng, bước chân cũng êm ái dễ chịu hơn. Nhưng đi kèm là hàng loạt vấn đề như bụi bẩn, vi khuẩn, lông thú cưng bám chặt trong sợi thảm, dần dần trở thành ổ gây dị ứng và ô nhiễm không khí trong nhà.

Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, thảm lớn chẳng khác nào "ổ vi trùng". Việc dọn dẹp cũng phiền phức khi muốn hút bụi sạch sẽ thì phải nhấc cả giường, cực kỳ bất tiện. Lời khuyên là bạn nên bỏ hẳn thảm lớn đi, nếu muốn ấm áp thì có thể chọn thảm nhỏ đặt cạnh giường sẽ dễ giặt và dễ thay hơn.

5. Đèn rọi đầu giường

Một dãy đèn rọi nhỏ từng là xu hướng phòng ngủ hiện đại, giúp tường đầu giường thêm lung linh. Nhưng dùng thực tế thì mới thấy là ánh sáng chiếu trực tiếp quá gắt, dễ gây chói mắt và mỏi khi nằm lâu dưới ánh đèn.

Nếu muốn phòng ngủ có ánh sáng dịu dàng, dễ chịu, bạn nên thiết kế hệ thống chiếu sáng không có đèn chính với nhiều nguồn sáng gián tiếp, phân tán. Như vậy vừa tạo không gian ấm cúng, vừa tránh được cảm giác khó chịu của đèn rọi.

6. TV trong phòng ngủ

Nhiều gia đình lắp TV trong phòng ngủ vì nghĩ có thì hơn không. Nhưng thực tế thì chúng ta rất ít khi bật TV, thậm chí vài tháng không mở lần nào. Trong khi đây lại thiết bị chiếm không gian, lãng phí kha khá tiền bạc.

Smartphone, laptop... đã đủ để thay hết nhu cầu giải trí. Vậy nên nếu bạn chưa mua thì đừng gắng lắp TV cho phòng ngủ. Thay vào đó có thể dùng một bức tranh, kệ treo hoặc gương trang trí, phòng sẽ nhẹ nhàng, thoáng hơn nhiều.

7. Bàn trang điểm kiểu nắp lật

Món đồ này nghe thì có vẻ đa năng khi làm bàn trang điểm được, lại có ngăn cất đồ, cũng có thể làm bàn học hay bàn đầu giường. Nhưng khi dùng sẽ thấy, mỗi lần mở nắp để lấy đồ phải dọn sạch toàn bộ mặt bàn. Ngăn ẩn bên dưới cũng nhỏ, không chứa được đồ cồng kềnh, cuối cùng bàn luôn trong trạng thái mở toang, rất lộn xộn.

Thay vì cố đa năng hóa, bạn hãy chọn một chiếc bàn nhỏ đơn giản. Còn nếu phòng chật thì có thể tận dụng hông tủ quần áo làm góc trang điểm âm tường sẽ gọn gàng và dễ sử dụng hơn.

