Theo tử vi, 7 ngày cuối tháng 8 Âm lịch là giai đoạn tài vận có nhiều chuyển biến tích cực với 4 con giáp này. Công việc của họ có thêm cơ hội mới, thu nhập được cải thiện, trong khi khả năng tích lũy tốt giúp tài sản ròng tiếp tục tăng lên.

1. Tuổi Sửu

Đứng đầu danh sách là người tuổi Sửu. Trong 7 ngày cuối tháng 8 Âm lịch, con giáp này được cho là có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục củng cố tài chính và gia tăng tài sản ròng.

Trong công việc, tuổi Sửu có thể hưởng thành quả từ những nỗ lực đã bỏ ra trong thời gian trước. Những dự án hoàn thành đúng tiến độ, khoản tiền được thanh toán hoặc cơ hội hợp tác mới có thể giúp dòng tiền cải thiện. Người làm công ăn lương có thể nhận được thêm khoản thu nhập liên quan đến hiệu quả công việc, trong khi người kinh doanh có cơ hội khai thác tốt những mối quan hệ và nguồn lực đã tích lũy.

Ảnh minh họa: Internet

Điểm mạnh của tuổi Sửu trong giai đoạn này nằm ở khả năng biến thu nhập thành tài sản. Thay vì nhanh chóng sử dụng khoản tiền có thêm, họ có xu hướng cân nhắc việc tiết kiệm, tích lũy hoặc bổ sung vào những tài sản đang sở hữu.

Vì đã có nền tảng tài chính nhất định, một khoản thu nhập mới đối với tuổi Sửu không chỉ làm số dư tiền mặt tăng lên mà còn có thể tiếp tục được tích lũy, từ đó khiến quy mô tài sản ròng ngày càng lớn.

2. Tuổi Tý

7 ngày cuối tháng 8 Âm lịch, người tuổi Tý có thể cảm nhận rõ hơn những chuyển biến trong công việc. Những nhiệm vụ từng khiến họ mất nhiều thời gian bắt đầu đi vào guồng, đồng thời một số cơ hội mới có thể xuất hiện từ chính những mối quan hệ đã xây dựng trước đó. Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm nên chủ động hoàn thành các phần việc quan trọng và thể hiện năng lực. Khối lượng công việc có thể tăng, nhưng đi cùng với đó là khả năng được ghi nhận, giao thêm nhiệm vụ hoặc mở ra cơ hội cải thiện thu nhập.

Người kinh doanh, buôn bán có thể đón thêm khách hàng hoặc đơn hàng. Những người làm nghề tự do cũng có khả năng nhận thêm dự án, từ đó tạo ra nguồn thu ngoài khoản thu nhập chính.

Điểm đáng chú ý là tài lộc của tuổi Tý không chỉ nằm ở tiền kiếm được, mà còn ở khả năng giữ lại tiền. Nếu kiểm soát tốt các khoản chi tiêu trong những ngày cuối tháng, phần tích lũy tăng lên sẽ giúp tài sản ròng được cải thiện.

3. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể bước vào những ngày cuối tháng 8 Âm lịch với tâm thế thuận lợi hơn về công việc. Những kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước của họ có khả năng bắt đầu mang lại kết quả, đặc biệt với người đang theo đuổi các dự án dài hơi.

Trong công việc, tuổi Thìn có cơ hội đảm nhận những nhiệm vụ đòi hỏi khả năng tổ chức và xử lý vấn đề. Nếu biết tận dụng thế mạnh của bản thân, họ có thể tạo được dấu ấn và mở rộng cơ hội phát triển trong thời gian tiếp theo.

Ảnh minh họa: Internet

Với người kinh doanh, nguồn khách hàng cũ có thể tiếp tục mang lại doanh thu. Một số người có thể tìm được đối tác hoặc kênh bán hàng mới, giúp dòng tiền được cải thiện.

Về tài lộc, đây là giai đoạn tuổi Thìn nên ưu tiên tích lũy thay vì gia tăng chi tiêu theo thu nhập. Khi khoản tiền kiếm thêm được chuyển thành tiết kiệm hoặc tài sản có giá trị, tài sản ròng sẽ tăng bền vững hơn.

4. Tuổi Mùi

7 ngày cuối tháng 8 Âm lịch có thể mang đến cho người tuổi Mùi nhiều việc phải làm hơn bình thường. Tuy nhiên, sự bận rộn này lại mở ra cơ hội gia tăng thu nhập.

Người làm việc trong doanh nghiệp có thể được giao thêm nhiệm vụ hoặc tham gia vào những dự án mới. Những người đang tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng có thể chủ động mở rộng quan hệ, tìm kiếm công việc phụ hoặc nâng cao kỹ năng chuyên môn để tạo thêm nguồn thu.

Với người làm kinh doanh, khả năng tiếp cận khách hàng và duy trì các mối quan hệ sẵn có là yếu tố quan trọng. Nếu bản mệnh này biết tận dụng lượng khách hàng cũ và chăm sóc tốt chất lượng dịch vụ, doanh thu có thể tăng trong những ngày cuối tháng.

Tài lộc của tuổi Dậu có xu hướng đến từ năng lực và sự chủ động hơn là khoản tiền bất ngờ. Vì vậy, càng tích cực làm việc và kiểm soát dòng tiền, họ càng có khả năng gia tăng khoản tích lũy.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)