7 lợi ích của cây gừng

Dưới đây là 7 lợi ích khiến cây gừng được nhiều người đánh giá là một trong những loại cây đáng trồng nhất trong gia đình.

1. Dễ trồng, ít tốn công chăm sóc

Gừng được xem là một trong những loại cây phù hợp nhất để trồng tại nhà bởi không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Chỉ cần một đoạn củ già có mắt mầm, một ít đất tơi xốp và vị trí đủ ánh sáng là cây đã có thể phát triển tốt. Khác với nhiều loại rau gia vị cần chăm sóc thường xuyên, gừng khá khỏe, ít sâu bệnh và không yêu cầu tưới nước quá nhiều. Ngay cả những người bận rộn hoặc chưa từng trồng cây trước đó cũng có thể dễ dàng chăm sóc và thu hoạch sau vài tháng.

2. Không cần sân vườn rộng

Một ưu điểm lớn của cây gừng là có thể trồng trong chậu, thùng xốp hoặc góc ban công nhỏ. Ngay cả những gia đình sống ở chung cư cũng có thể trồng vài khóm gừng để vừa làm cảnh vừa sử dụng khi cần.

3. Luôn có gia vị tươi trong nhà

Gừng là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt, từ các món kho, món hấp, nấu canh cho đến pha trà hoặc chế biến đồ uống. Chính vì được sử dụng khá thường xuyên nên việc có sẵn một khóm gừng tại nhà sẽ giúp gia đình chủ động hơn mỗi khi cần dùng. Thay vì phải ra chợ mua từng củ nhỏ hoặc lo gừng để lâu bị héo, bạn có thể thu hoạch trực tiếp từ chậu trồng ngay tại nhà. Gừng vừa nhổ lên thường tươi, thơm và giữ được hương vị đặc trưng tốt hơn. Đây cũng là lý do nhiều người thích tự trồng gừng, bởi chỉ cần vài khóm nhỏ là đã có nguồn gia vị sạch để sử dụng quanh năm.

4. Cây xanh giúp không gian thêm sinh động

Lá gừng xanh mướt quanh năm, tạo cảm giác tươi mát cho ban công, sân nhỏ hoặc góc vườn. Dù không phải cây cảnh nổi bật, nhưng những khóm gừng gọn gàng vẫn giúp không gian sống gần gũi với thiên nhiên hơn.

5. Có thể thu hoạch nhiều lần

Sau khi trồng khoảng vài tháng, gia chủ có thể đào lấy một phần củ để sử dụng và tiếp tục giữ lại phần còn lại cho cây phát triển. Nếu chăm sóc tốt, một khóm gừng có thể cho thu hoạch kéo dài trong thời gian khá lâu.

6. Chi phí trồng gần như không đáng kể

Nguyên liệu để trồng gừng rất đơn giản. Chỉ từ một vài củ gừng mua ngoài chợ, người trồng đã có thể nhân giống thành nhiều khóm mới. So với nhiều loại cây khác, đây là lựa chọn tiết kiệm nhưng mang lại giá trị sử dụng cao.

7. Vừa là cây gia vị, vừa có nhiều công dụng trong đời sống

Ngoài việc dùng trong nấu ăn, gừng còn được nhiều gia đình sử dụng để pha trà, ngâm mật ong hoặc làm các mẹo vặt quen thuộc trong cuộc sống. Chính vì có nhiều công dụng nên việc dành một góc nhỏ để trồng vài khóm gừng được xem là lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhiều gia đình.

Cách trồng gừng tại nhà đơn giản

Để trồng gừng, bạn nên chọn những củ già, khỏe mạnh, có mắt mầm rõ ràng. Có thể cắt thành từng đoạn nhỏ, mỗi đoạn giữ lại từ 1-2 mắt mầm rồi để nơi khô ráo khoảng 1 ngày trước khi trồng.

Cho đất tơi xốp vào chậu hoặc thùng xốp, đặt củ gừng nằm ngang, phủ một lớp đất mỏng lên trên và tưới nước giữ ẩm.

Sau khoảng 2-3 tuần, mầm gừng sẽ bắt đầu nhú lên. Cây không cần tưới quá nhiều nước, chỉ cần giữ đất đủ ẩm và đặt ở nơi thoáng mát có ánh nắng nhẹ.