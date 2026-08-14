Tuổi 25 dễ đau lòng vì một tin nhắn không được trả lời, một công việc không như ý hay cảm giác mình đang chậm hơn bạn bè. Đến tuổi 35, nhiều người mới nhận ra có những chuyện từng khiến mình mất ngủ cả tuần thực ra chẳng quyết định gì về cuộc đời.

Có một điều rất thú vị về tuổi tác là càng lớn, chúng ta càng ít bị tổn thương bởi những chuyện từng khiến mình suy sụp. Không phải cuộc sống sau 30 bớt khó khăn, cũng không phải con người trở nên vô cảm hơn, mà bởi sau nhiều năm đi làm, yêu đương, chia tay, thất vọng, mất tiền, thay đổi công việc và tự mình giải quyết đủ loại vấn đề, chúng ta bắt đầu có một thước đo khác về điều gì thực sự quan trọng.

Ở tuổi 25, một cuộc tình tan vỡ có thể khiến bạn nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu được ai nữa. Một người bạn quay lưng cũng đủ làm bạn mất niềm tin vào tất cả các mối quan hệ. Một lần bị sếp phê bình có thể khiến bạn nghi ngờ năng lực của chính mình. Nhưng đến tuổi 35, khi trong đầu còn có tiền nhà, sức khỏe của bố mẹ, công việc, gia đình và những kế hoạch dài hạn, bạn sẽ nhận ra rất nhiều nỗi buồn của tuổi 25 chỉ là những bài học cần thiết để mình lớn lên.

1. Một người không chọn mình

Ở tuổi 25, việc bị từ chối trong tình cảm thường đau hơn rất nhiều so với thực tế. Bạn có thể mất hàng tháng để nghĩ xem mình đã làm gì sai, vì sao người ấy chọn người khác, vì sao mình đủ tốt nhưng vẫn không được yêu. Có người còn cố giữ một mối quan hệ đã rõ ràng không còn tương lai chỉ vì không chấp nhận được việc mình bị bỏ lại.

Nhưng đến tuổi 35, phần lớn chúng ta hiểu rằng tình yêu không phải một cuộc thi nơi người tốt nhất sẽ luôn được chọn. Hai người không đi cùng nhau có thể đơn giản vì họ không phù hợp, còn việc ai rời đi trước không nói lên giá trị của người ở lại. Sau này nhìn lại, bạn thậm chí có thể thấy biết ơn một cuộc chia tay từng khiến mình đau đến mức tưởng không vượt qua được, bởi nếu ngày ấy người kia ở lại, có lẽ cuộc sống hôm nay đã rất khác.

2. Một tình bạn kết thúc

Tuổi 25 thường rất coi trọng việc có một nhóm bạn đông, những cuộc tụ tập thường xuyên và cảm giác mình phải giữ được những mối quan hệ đã đồng hành từ lâu. Vì thế, khi một người bạn bỗng nhiên xa cách, không còn nói chuyện hay chọn một con đường khác, chúng ta dễ tự hỏi liệu mình có phải người tệ hay không.

Nhưng đến tuổi 35, bạn sẽ nhận ra tình bạn cũng có những chu kỳ riêng. Người từng thân thiết có thể trở thành người lạ, còn một người chỉ gặp vài lần lại có thể trở thành người sẵn sàng giúp bạn khi thật sự cần. Sau một thời gian, bạn không còn cố duy trì mọi mối quan hệ bằng mọi giá nữa. Ai còn muốn đồng hành thì trân trọng, ai đi thì giữ lại kỷ niệm đẹp. Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu người trong danh sách bạn bè, mà là khi cuộc sống có chuyện, bạn biết mình có thể gọi cho ai.

3. Không được công nhận ở nơi làm việc

Tuổi 25 rất dễ nghĩ một lần bị bỏ qua khi xét tăng lương, không được thăng chức hay bị người khác nhận công sẽ quyết định tương lai của mình. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng ta thường đồng nhất giá trị bản thân với đánh giá của công ty. Nhưng đến tuổi 35, nhiều người bắt đầu hiểu rằng một doanh nghiệp có thể không nhìn thấy năng lực của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa năng lực ấy không tồn tại.

Một vị trí không được trao hôm nay không quyết định bạn sẽ ở đâu sau năm năm. Có người rời công ty từng khiến mình thất vọng rồi tìm được môi trường phù hợp hơn, có người âm thầm học thêm một kỹ năng và vài năm sau mức thu nhập đã khác hoàn toàn. Sự nghiệp là một đường dài, không phải một bảng xếp hạng phải thắng ở tuổi 25.

4. Không mua được những thứ mà bạn bè đang có

Khoảng 25 tuổi là lúc mạng xã hội bắt đầu khiến người ta so sánh rất nhiều. Người này mua xe, người kia có người yêu, người khác đi du học, kết hôn hoặc bắt đầu kinh doanh. Nhìn quanh một vòng, bạn rất dễ có cảm giác mình đang chậm hơn tất cả mọi người. Nhưng đến tuổi 35, phần lớn sẽ hiểu rằng cuộc sống không có một mốc chung cho tất cả.

Người mua nhà năm 27 tuổi có thể đang áp lực trả nợ ở tuổi 35, người từng chậm hơn vài năm lại có công việc ổn định và tài chính thoải mái hơn. Thành công không phải là đạt được mọi thứ sớm nhất, mà là xây được một cuộc sống mình có thể duy trì lâu dài mà không kiệt sức.

5. Bị người khác nói xấu hoặc hiểu lầm

Ở tuổi 25, một lời đồn có thể khiến bạn mất ngủ. Bạn muốn giải thích với tất cả mọi người, muốn họ hiểu rằng mình không làm điều đó, không phải người như thế và không đáng bị đánh giá như vậy. Nhưng càng lớn, bạn càng thấy việc cố kiểm soát suy nghĩ của tất cả mọi người là một công việc không có điểm kết thúc.

Người hiểu bạn sẽ nhìn vào cách bạn sống lâu dài, còn người đã muốn hiểu sai thì có thêm bao nhiêu lời giải thích cũng chưa chắc thay đổi được. Đến 35, nhiều người chọn tập trung vào công việc, gia đình và những mối quan hệ thực sự quan trọng thay vì dành thời gian theo dõi xem ai đang nghĩ gì về mình.

6. Một giai đoạn mình thất bại

Có thể đó là lần kinh doanh không thành, một công việc bị mất, một khoản đầu tư sai hay một kế hoạch phải bỏ giữa chừng. Ở tuổi 25, thất bại thường được cảm nhận như một dấu chấm hết vì chúng ta chưa có nhiều trải nghiệm để biết rằng một năm tồi tệ không thể quyết định cả cuộc đời.

Đến tuổi 35, khi đã đi qua vài lần bắt đầu lại, bạn hiểu thất bại thường chỉ là một đoạn rẽ. Nó có thể khiến bạn mất tiền, mất thời gian hoặc mất tự tin, nhưng đồng thời cũng giúp bạn hiểu mình phù hợp với điều gì, giỏi ở đâu và giới hạn của bản thân nằm ở đâu. Có những thứ chỉ khi thất bại một lần, chúng ta mới học được cách không thất bại thêm lần thứ hai.

7. Cảm giác mình đã "quá muộn"

Có lẽ đây là nỗi đau phổ biến nhất của tuổi 25: Sợ mình đang chậm. Chậm trong sự nghiệp, chậm trong tình yêu, chậm trong chuyện mua nhà, lập gia đình hay đạt được một mục tiêu nào đó. Nhưng đến tuổi 35, nhiều người mới thấy "muộn" phần lớn chỉ là một khái niệm do chúng ta tự đặt ra.

Bạn vẫn có thể chuyển nghề ở tuổi 35, học thêm ở tuổi 40, yêu lại sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ hay bắt đầu một công việc hoàn toàn mới khi những người cùng tuổi đã đi rất xa. Cuộc đời không phải đường chạy mà mọi người phải về đích cùng một thời điểm. Chỉ cần hướng đi phù hợp với mình, bắt đầu lúc nào vẫn còn ý nghĩa.

Có lẽ điều khác biệt lớn nhất giữa tuổi 25 và 35 không nằm ở việc chúng ta có ít vấn đề hơn, mà là biết vấn đề nào đáng để mình mất ngủ. Năm 25 tuổi, chúng ta dễ đau vì một người không yêu mình, một công việc không công nhận mình hay một cuộc so sánh với người khác. Mười năm sau, những thứ khiến người ta bận tâm thường thực tế hơn rất nhiều: bố mẹ có khỏe không, mình có đủ tiền cho những lúc bất ngờ không, cơ thể còn khỏe đến đâu, những người bên cạnh có thật sự tử tế với mình không.

Khi thứ tự ưu tiên thay đổi, những chuyện từng khiến ta đau lòng cũng tự nhiên nhỏ lại. Và có khi, trưởng thành không phải là trở nên mạnh mẽ đến mức không còn buồn, mà là biết có những nỗi buồn chỉ cần đi qua, không cần mang theo suốt phần đời còn lại.