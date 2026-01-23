HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

7 đại biểu đoàn Đảng bộ TPHCM trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Phan Anh - Lê Duy |

Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, có 7 đại biểu thuộc đoàn Đảng bộ TPHCM (6 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết).


7 Đại biểu Đảng bộ TPHCM trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV - Ảnh 1.
Danh sách 9 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc khối MTTQ và các đoàn thể
7 đại biểu đoàn Đảng bộ TPHCM trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV - Ảnh 2.Sân bay quốc tế 5 sao hơn 196 tỷ đồng cách Hà Nội 40km có loạt dấu mốc đặc biệt ngay trong tháng này

Công trình trọng điểm của quốc gia, mang tầm vóc quốc tế này chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, cách sân bay Nội Bài 43 km.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại