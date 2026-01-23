Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 người , trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Trong số 200 Ủy viên có 8 Ủy viên chính thức, 1 Ủy viên dự khuyết thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng.

8 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV chính thức thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương (xếp theo thứ tự A,B,C):

1. Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

2. Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

4. Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5. Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

6. Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

7. Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

8. Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

1 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương:

Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.