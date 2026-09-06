7 bộ phim 18+ táo bạo của điện ảnh Hàn Quốc

Điện ảnh Hàn Quốc từng gây chú ý với loạt phim 18+ táo bạo, khai thác những câu chuyện tình ngang trái, dục vọng, quyền lực và góc tối trong xã hội.

Dù là một trong những nền văn hóa chịu ảnh hưởng khá chặt chẽ bởi các quy chuẩn thuần phong mỹ tục, Hàn Quốc lại là quốc gia sản sinh ra nhiều bộ phim điện ảnh 18+ táo bạo của châu Á. Không ít tác phẩm trong số này gây chú ý nhờ những câu chuyện gai góc cùng cách khai thác yếu tố tình dục đầy mạnh bạo.

Sương Hoa Điếm (A Frozen Flower – 2008)

Ảnh: IMDb

Lấy bối cảnh cổ trang, bộ phim Sương Hoa Điếm xoay quanh một cuộc tình ngang trái và phần nào đi ngược với những chuẩn mực luân thường đạo lý ngay trong chốn hoàng cung.

Ở thời điểm ra mắt, Sương Hoa Điếm từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi nữ diễn viên Song Ji Hyo, vốn luôn được xem là một trong những ngọc nữ của điện ảnh Hàn Quốc, trực tiếp thực hiện những phân cảnh 18+ táo bạo trong phim.

Người Hầu Gái (The Handmaiden – 2016)

Ảnh: IMDb

The Handmaiden là một tác phẩm tâm lý – kịch tính sở hữu cốt truyện nhiều lớp cùng hàng loạt nút thắt. Bằng cách sử dụng lời tự sự của ba nhân vật khác nhau để dẫn dắt câu chuyện, The Handmaiden từng bước đào sâu vào những góc khuất đen tối trong bản tính con người, một chủ đề vốn là sở trường của đạo diễn Park Chan-wook.

Dù có mật độ cảnh nóng khá dày đặc xuyên suốt bộ phim, yếu tố tình dục trong The Handmaiden không mang đến cảm giác phản cảm mà được thể hiện theo hướng nghệ thuật. Những phân cảnh này đóng vai trò như một lớp nền để đạo diễn Park khắc họa trần trụi ham muốn của con người, đồng thời truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của câu chuyện.

Hậu Cung (The Concubine – 2012)

Ảnh: IMDb

Trước khi được công nhận rộng rãi nhờ vai diễn trong Parasite (2019), nữ diễn viên Cho Yeo-jeong từng bị gắn với biệt danh "nữ hoàng cảnh nóng" và thường xuyên trở thành tâm điểm của những luồng ý kiến trái chiều tại Hàn Quốc.

Hậu Cung, ra mắt năm 2012, là một trong những tác phẩm góp phần tạo nên hình ảnh này. Phim khai thác câu chuyện tình tay ba ngang trái trong bối cảnh hoàng cung, một chủ đề vốn khá quen thuộc với dòng phim 18+ của Hàn Quốc.

Ngay từ trailer đầu tiên, The Concubine đã gây chú ý với những cảnh nóng được thể hiện táo bạo, trong đó Cho Yeo-jeong trực tiếp đảm nhận các phân cảnh này.

Vương triều nhục dục (Empire of Lust – 2015)

Ảnh: Yidio

Empire of Lust lấy chủ đề tình dục kết hợp với những mưu đồ chính trị trong bối cảnh vương triều phong kiến Hàn Quốc. Bộ phim được nhớ đến bởi mức độ táo bạo cùng tần suất xuất hiện dày đặc của những cảnh 18+.

Dù không nhận được nhiều thiện cảm từ giới chuyên môn, Empire of Lust vẫn sở hữu một cốt truyện khá cuốn hút và đáng xem ở góc độ giải trí. Chính vì vậy, tác phẩm vẫn được khán giả đại chúng nhớ đến như một trong những bộ phim điện ảnh 18+ nổi bật của Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Vương triều dục vọng (The Treacherous – 2015)

Ảnh: Netflix

Lấy bối cảnh thời kỳ phong kiến, The Treacherous xoay quanh những cuộc tranh giành quyền lực, âm mưu chính trị và những mối quan hệ đầy dục vọng trong chốn cung đình. Tác phẩm gây chú ý ngay từ khi ra mắt nhờ hàng loạt phân cảnh 18+ táo bạo, xuất hiện xuyên suốt bộ phim.

Không được giới chuyên môn đánh giá quá cao, nhưng The Treacherous vẫn ghi dấu ấn với khán giả đại chúng nhờ nội dung kịch tính, nhiều tình tiết cuốn hút và yếu tố giải trí rõ nét.

Mặt trái của đồng tiền (The Taste of Money - 2012)

Ảnh: IMDb

Đúng như tên gọi, The Taste of Money mang đến một góc nhìn gai góc và trần trụi về những mặt tối đáng sợ của tầng lớp thượng lưu Hàn Quốc. Đây vốn là chủ đề được nhiều nhà làm phim cũng như khán giả xứ sở Kim Chi quan tâm.

Bộ phim kể về Joo Young-jak (Kim Kang Woo), một chàng trai trẻ được tuyển vào vị trí thư ký riêng cho một nữ chủ tịch giàu có.

Từ đây, anh có cơ hội tận mắt chứng kiến sự suy đồi về đạo đức cùng lối sống hoan lạc của gia đình tài phiệt. Không chỉ phải đối mặt với những gì đang diễn ra trước mắt, Young-jak còn phải đấu tranh với chính bản thân khi nhân cách của anh dần bị tha hóa trước sức cám dỗ của tiền bạc và quyền lực.

Tiểu Đảo (The Isle - 2000)

Ảnh: IMDb

The Isle là bộ phim tâm lý – giật gân của Hàn Quốc, được ra mắt vào năm 2000 và kết hợp với những yếu tố 18+ khá táo bạo. Nội dung phim xoay quanh một cô gái câm kiếm sống bằng việc bán các vật dụng câu cá và hoạt động mại dâm trên một chiếc bè nổi tại một hòn đảo nhỏ.

Cuộc sống vốn bình dị của cô bắt đầu bị đảo lộn khi một phạm nhân đang trên đường trốn chạy pháp luật xuất hiện. Từ đây, câu chuyện giữa hai con người với những hoàn cảnh đặc biệt dần trở nên phức tạp, đưa bộ phim theo hướng tâm lý – giật gân đầy u tối.



