Căn nhà ở Mỹ nơi Tuấn Hưng đưa vợ con sang sống

Không gian sống tại Mỹ của Tuấn Hưng và gia đình thu hút sự chú ý.

Sau khi đưa vợ và ba con sang Mỹ, Tuấn Hưng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Nam ca sĩ không chỉ dành thời gian cho công việc, chăm sóc các con mà còn giữ thói quen giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp. Mới đây, những hình ảnh anh mời một số nghệ sĩ Việt đang sinh sống và hoạt động tại Mỹ đến nhà tụ tập, ăn uống đã phần nào hé lộ không gian sống của gia đình.

Hình ảnh căn nhà tại Mỹ - nơi Tuấn Hưng và vợ con đang sống được chính nam ca sĩ và bạn bè hé lộ

Qua loạt ảnh được chia sẻ, nơi ở của Tuấn Hưng mang phong cách nhà ở gia đình tại Mỹ, với không gian khá rộng rãi và ấm cúng. Khu vực sân sau có bàn ăn lớn, được bố trí dưới mái che, xung quanh là hàng cây và ánh đèn trang trí.

Bên trong nhà, khu vực phòng khách - phòng ăn được thiết kế theo tông màu sáng, nổi bật với cửa sổ lớn, rèm cửa và hệ thống đèn trang trí. Bàn ăn được kê đủ chỗ cho một nhóm đông người. Những hình ảnh này cho thấy cuộc sống của gia đình Tuấn Hưng tại Mỹ không quá xa hoa mà thiên về sự tiện nghi, riêng tư và quây quần.

Được biết, căn nhà tại California này không thuộc quyền sở hữu của Tuấn Hưng, mà chỉ được công ty quản lý thuê cho nam ca sĩ trong thời gian anh thực hiện hợp đồng công việc ở Mỹ.

Trước đó, đầu mùa hè 2026, Tuấn Hưng đưa bà xã Hương Baby cùng 3 con sang Mỹ trong chuyến lưu diễn. Sau thời gian trải nghiệm, anh nhận thấy các con tiến bộ nhanh về tiếng Anh, đồng thời chủ động hơn trong sinh hoạt và làm việc nhà. Từ đó, nam ca sĩ quyết định để các con tiếp tục ở lại Mỹ trong thời gian hợp đồng làm việc còn hiệu lực.

Theo chia sẻ của Tuấn Hưng, quyết định này ban đầu không dễ dàng bởi Hương Baby đang có công việc kinh doanh ổn định tại Việt Nam và không muốn thay đổi môi trường sống. Anh phải thuyết phục bà xã rằng việc để các con trải nghiệm cuộc sống mới sẽ giúp chúng hình thành tính tự lập.

Hiện tại, ba con của Tuấn Hưng đã bắt đầu năm học mới tại Mỹ. Trong những ngày không đi diễn, nam ca sĩ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa con đến trường rồi mới thực hiện các công việc cá nhân như sáng tác, học thanh nhạc và thu âm. Hương Baby dự kiến thường xuyên về Việt Nam để tiếp tục điều hành công việc kinh doanh.