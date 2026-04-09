6.600 lô dầu thô, trị giá gần 1 tỷ USD được chốt bán chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Trump tuyên bố ngừng bắn với Iran

Các nhà đầu tư đã đặt cược khoảng 950 triệu đô la vào việc giá dầu giảm chỉ vài giờ trước khi Mỹ và Iran tuyên bố ngừng bắn. Đây là vụ “đặt cược” lớn mới nhất về hướng đi của mặt hàng được giao dịch nhiều nhất thế giới trước một thông báo chính sách quan trọng của Tổng thống Donald Trump.

Vào thứ Ba (ngày 7/3), các nhà đầu tư đã bán tổng cộng 8.600 lô dầu Brent và dầu thô của Mỹ vào lúc 19h45 GMT, theo dữ liệu của LSEG.

Đến khoảng 22h30 GMT thứ Ba, ông Trump đã rút lại lời đe dọa hủy diệt "cả một nền văn minh" và tuyên bố ngừng bắn hai tuần với Iran. Tuyên bố này lập tức khiến giá dầu thô giảm khoảng 15% xuống dưới 100 đô la một thùng vào đầu phiên giao dịch chính thức hôm thứ Tư (8/4).

Việc đặt cược lớn vào việc giá dầu tăng hoặc giảm không phải là điều bất thường vì các nhà giao dịch sử dụng chúng để phòng ngừa rủi ro cho khối lượng giao dịch dầu vật chất lớn.

Nhưng những giao dịch như vậy rất hiếm khi được thực hiện với số lượng lớn, vì các nhà giao dịch thích sử dụng các lệnh mua bán đồng loạt trên nhiều sàn giao dịch và yêu cầu các nhà môi giới sử dụng giao dịch thuật toán trong nhiều giờ để thực hiện lệnh nhằm tránh tác động đến giá cả. Các lệnh lớn cũng hiếm khi được thực hiện sau thời điểm thanh toán, thường diễn ra vào lúc 18:30 GMT các ngày trong tuần.

Trước đó vào ngày 23/3, khi các nhà đầu tư cũng đã bán 500 triệu đô la hợp đồng tương lai dầu mỏ chỉ 15 phút trước khi ông Trump tuyên bố sẽ trì hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Điều này đã gây chấn động thị trường và sau đó dẫn đến giá dầu thô giảm 15%.

Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, khoảng 6.200 lô hợp đồng tương lai Brent đã được giao dịch lúc 19:45 GMT, chiếm khoảng 1% tổng khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch thông thường trong ngày. Cùng thời điểm, khoảng 2.400 lô hợp đồng tương lai WTI cũng được giao dịch, cũng tương đương khoảng 1% khối lượng giao dịch thông thường trong ngày hôm đó.

CME – tập đoàn giao dịch hàng hoá lớn nhất thế giới - từ chối bình luận. Sàn hàng hoá ICE không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Reuters.

Khối lượng giao dịch và sự biến động giá dầu thô đã bùng nổ kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Trung bình trong ba năm trước khi xung đột Iran nổ ra, khoảng 300.000 lô dầu thô Brent được giao dịch mỗi ngày. Con số đó đã tăng gấp đôi trong bốn tuần qua khi khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức cao kỷ lục trên 1 triệu lô, tương đương một tỷ thùng dầu.

Theo Reuters﻿