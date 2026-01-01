Một tuổi già không thu mình: 65 tuổi trở thành streamer, có thu nhập và có cộng đồng riêng

Nhiều người nghĩ 65 tuổi chỉ gắn với các buổi tập dưỡng sinh hoặc những ngày lặng lẽ trong căn nhà nhỏ. Nhưng với bà Yến Bảo Hoa, tuổi 65 lại trở thành “đời sống phiên bản 2.0”: náo nhiệt hơn, nhiều năng lượng hơn và đặc biệt… tự do hơn.

Xuất thân là biên tập viên sáng lập của tạp chí Beijing Cartoon, bà từng thuộc nhóm tiên phong đưa truyện tranh – hoạt hình đến công chúng Trung Quốc. Sau khi tạp chí dừng xuất bản, bà trải qua giai đoạn khủng hoảng giống nhiều người nghỉ hưu: thu nhập giảm, nhịp sống chậm lại và tinh thần rơi xuống đáy.

Thế nhưng, thay vì buông xuôi, bà bất ngờ rẽ hướng: làm video phân tích anime, chơi game và livestream trên Bilibili – nền tảng video phổ biến nhất của giới trẻ.

Chỉ trong thời gian ngắn:

- Kênh của bà đạt 160.000 người theo dõi,

- Các video thường xuyên đạt vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem,

- Bà có thu nhập phụ đều đặn, đủ để chi cho đam mê và sinh hoạt phần lớn mỗi tháng.

Đây chính là điều khiến Gen Z “sốc” và ngưỡng mộ: Một tuổi già không chờ đợi, không phụ thuộc, vẫn kiếm tiền, vẫn sống vui.

Tự do tài chính kiểu người già hiện đại: Không giàu nhưng rất… đủ

Điều khiến câu chuyện lan truyền không phải vì bà giàu có, mà vì bà tự tin tài chính ở mức vừa đủ để làm điều mình thích.

Mô hình tài chính của bà Bảo Hoa cực kỳ thực tế:

1. Lương hưu = chi phí cơ bản

Bà dùng tiền hưu trí để chi trả cho:

- Ăn uống

- Điện nước – sinh hoạt

- Đi lại

- Chăm sóc sức khỏe định kỳ

Đây là lớp tài chính “an toàn”, giúp bà không phải lo lắng chuyện sống qua ngày.

2. Thu nhập từ sáng tạo nội dung = tiền cho sở thích

Dùng để mua:

- Đồ sưu tầm nhân vật

- Vé hội chợ, sách tranh, hàng lưu niệm

- Đồ công nghệ nhỏ

- Một vài chuyến đi ngắn ngày

Điều này giúp bà có niềm vui, không phải “tằn tiện tuổi già”.

3. Tiết kiệm cũ = Quỹ dự phòng – không đụng đến

Kinh nghiệm 30 năm nuôi con một mình giúp bà giữ thói quen “không tiêu quá thu”, không vay mượn, không đánh đổi tương lai.

→ Chính mô hình 3 lớp này khiến cuộc sống của bà nhẹ – độc lập – và đầy quyền chủ động, điều mà rất nhiều phụ nữ trung niên mong muốn.

Bí quyết giữ tinh thần trẻ trung: Không ngừng học – không ngại hỏi – không sợ bắt đầu lại

Điều Gen Z nể nhất ở bà không phải thu nhập, mà là năng lực thích nghi.

Bà kể: "Tôi không hiểu từ lóng thì hỏi. Không biết công nghệ thì tìm người chỉ. 65 tuổi vẫn có thể học lại từ đầu".

Trong livestream, bà từng không đọc được bình luận do chữ nhỏ. Cư dân mạng hướng dẫn từng bước, bà vừa chỉnh vừa cười – đúng kiểu “học mà vui”.

Việc học giúp bà:

- Giữ não bộ hoạt động, giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ,

- Có cảm giác “mình vẫn thuộc về một cộng đồng”,

- Không bị tách rời khỏi cuộc sống đang thay đổi.

Ở tuổi 65, bà vẫn xem 1–2 tiếng anime mỗi ngày, đôi lúc 4–5 tiếng, xem để hiểu và để “nuôi cảm xúc”. Bà chơi game 30 năm, hiện vẫn mê “Black Wukong” và “Blazing Sky”.

Không nhiều người lớn tuổi làm được điều này – và đó chính là “năng lượng khiến Gen Z bái phục”.

Sống một mình nhưng không cô đơn: Mối quan hệ mẹ – con gái khiến ai cũng thấy ấm lòng

Bà ly hôn khi con gái học cấp hai. Quyết định ấy khó, nhưng bà chọn con đường tự do và tự chủ. Hai mẹ con lớn lên như hai người bạn thân:

- Tranh nhau máy tính để chơi game,

- Giới thiệu anime cho nhau,

- Mua đồ sưu tầm rồi đặt chung trên kệ,

- Cùng livestream bình luận phim.

Con gái bà – hiện làm trong ngành game – nói: Khi mẹ nói về anime, mẹ trông như một người trẻ thật sự.”

Ở nhiều gia đình, khoảng cách thế hệ là trở ngại; với họ, đam mê là cầu nối. Và chính sự kết nối ấy giúp bà không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Bài học tài chính cho phụ nữ trung niên từ câu chuyện của bà Bảo Hoa

Từ câu chuyện của bà, có thể rút ra 5 bài học:

1) Nghỉ hưu vẫn có thể có thêm thu nhập

Một kỹ năng nhỏ, một đam mê cũ, một sở thích mới đều có thể chuyển hóa thành nguồn thu.

2) Đầu tư cho tinh thần quan trọng không kém tích lũy tiền bạc

Một tuổi già vui vẻ giúp giảm bệnh tật, giảm chi phí y tế dài hạn.

3) Đừng sợ sống một mình – điều quan trọng là chất lượng sống

Căn nhà có ánh sáng, có sở thích, có hoạt động mỗi ngày sẽ bớt trống trải.

4) Không cần giàu mới hạnh phúc, chỉ cần không phụ thuộc

Tự lo được cho bản thân là nền tảng của sự tự do.

5) Niềm vui cá nhân là khoản đầu tư “sinh lời” nhất

Đam mê của bà thu hút cộng đồng, mang lại thu nhập và giữ sức khỏe tinh thần.

Tuổi già như vậy - không xa vời, chỉ cần chuẩn bị sớm

Một tuổi già nhẹ nhàng không tự nhiên mà có; nó đến từ cả một quá trình:

- Biết quản lý tiền,

- Không ngừng học,

- Dám thay đổi,

- Giữ kết nối với thế giới.

Câu chuyện của bà Yến Bảo Hoa chạm tới hàng triệu người vì bà cho thấy một sự thật: Tuổi già không phải là kết thúc, mà là bắt đầu sống phần đời mình thích nhất.